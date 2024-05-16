计算机网络由两台或多台计算机组成，这些计算机通过电缆（有线）或 Wi-Fi（无线）连接，目的是传输、交换或共享数据和资源。您使用硬件（如路由器、交换机、访问点和电缆）和软件（如操作系统或业务应用程序）构建计算机网络。



地理位置通常定义计算机网络。例如，LAN（局域网）将办公楼等特定物理空间内的计算机连接起来，而广域网 (WAN) 则可将各大洲的计算机连接起来。互联网是最大的 WAN，连接全球数十亿台计算机。

您还可以根据计算机网络使用的通信协议、其组件的物理排列、控制流量的方式以及其目的来进一步定义计算机网络。

计算机网络支持各种商业、娱乐和研究目的的通信。互联网、在线搜索、电子邮件、音频和视频共享、在线商务、直播和社交网络都是因为计算机网络而存在。