在 DNS 出现之前，互联网是不断增长的计算机网络，主要供学术和研究机构使用。开发人员通过使用名为 HOSTS.TXT 的简单文本文件，手动将主机名映射到 IP 地址。SRI International 维护这些文本文件并将其分发到互联网上的所有计算机。然而，随着网络的扩大，这种方法越来越难以为继。

为了解决 HOSTS.TXT 的局限性，并创建更具可扩展性的系统，南加州大学计算机科学家 Paul Mockapetris 于 1983 年发明了域名系统。一批互联网先驱协助创建了 DNS，并撰写了第一份详细说明新系统规范的征求意见稿 (RFC)，即 RFC 882 和 RFC 883。RFC 1034 和 RFC 1035 后来取代了早期的 RFC。

最终，随着 DNS 的扩展，DNS 管理成为互联网号码分配机构 (IANA) 的责任，最终于 1998 年由非营利组织互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 管控。