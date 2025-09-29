DNS TTL 是指 DNS 服务器可以提供缓存 DNS 记录的时间长度。它就像 DNS 记录上的到期日期，告诉本地解析器应将记录在缓存中保留多长时间。

DNS 解析是将域名转换为 Internet Protocol (IP) 地址并将用户连接到网站的过程。它涉及从多个 DNS 服务器检索 DNS 记录中存储的信息，并从递归或本地 DNS 解析器开始。互联网服务提供商 (ISP) 通常提供并管理递归解析器。

当用户在 Web 浏览器中输入域名（启动 DNS 查询）时，递归解析器会查询一系列权威服务器，以获取指示域的 IP 地址的 A 记录（IPv4 地址为 A 记录，IPv6 地址为 AAAA 记录）。

但是，如果本地解析器已经具有解析查询所需的记录，它可以直接连接用户，而无需继续 DNS 查找过程。这种高效的过程可以减少权威服务器上的查询负载，并显著提高用户连接到网站的速度。TTL 值以秒为单位，并决定本地缓存服务器在联系权威服务器接收当前记录副本之前可以提供 DNS 记录的时间长度。

大多数 IP 地址都是动态的，并会随着时间的推移而变化，这意味着 DNS 记录所保存的信息必须更新以反映这些变化。TTL 设置可确保以适当的时间间隔停用和更新记录，从而协助此过程。

对于持续刷新或更新内容的网站来说，较短的 TTL 值是一种战略选择。这些较低 TTL 值有助于确保服务器上缓存的记录保持最新，并且近乎实时地传播记录更改。另一方面，较长的 TTL 值用于更改频率较低的 DNS 记录，例如 TXT 记录（包含与域的配置和所有权相关的信息）和 MX 记录（将电子邮件定向到电子邮件服务器）。

TTL 值影响连接到权威名称服务器的查询量。如果 DNS 缓存将记录保存的时间过长，则记录的更改需要更长的时间来传播，因此可能会减慢用户的搜索速度或导致出现错误消息。如果 TTL 值不必要地偏低，组织将面临查询导致服务器过载的风险。托管 DNS 解决方案可用于帮助确保最大运行时间、简化可观察性以及快速响应和传播时间。