主页 联网 网络解决方案
实现高性能连接，为您的应用程序和业务提供支持 
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网络解决方案的 UI 混合插图
网络软件如何推动业务成果的实现

在当今“慢就是落后”的世界里，仅仅跟上业务发展的网络是不够的。网络应促进创新，推动从提高应用程序速度到改善最终用户体验的业务成果。

IBM® 以应用程序为中心的网络解决方案专为混合云和 AI 时代而构建，提供高性能连接，为您的应用程序和业务提供端到端支持。IBM 软件网络解决方案具有自动化和零信任安全性，可消除连接障碍、提高运营效率和服务部署，并保护分布式环境的网络性能。就当今的数字业务而言，网络不仅仅为应用程序提供服务，它们与应用程序本身同等重要。
产品服务组合亮点

IBM 如何通过高级 DNS 产品提供网络连接

面向现代企业时代的应用程序中心型网络
以应用程序为中心的网络 网络连接和控制

通过端到端且以应用程序为中心的安全连接，简化和自动化混合云部署并加速应用程序交付。

 网络可观测性

通过以应用程序为中心的网络可观测性，优化混合多云环境的性能。

 网络自动化

自动执行网络配置、预配和故障排除任务，提高运营效率并加快上市时间。
软件网络产品

IBM 软件网络解决方案可帮助 企业、CSP 和 MSP 发展和转型其业务，以适应开放、混合云和 AI 时代。

 IBM Hybrid Cloud Mesh

在混合多云环境中的任何应用程序和服务之间提供以应用程序为中心的连接。

 IBM® NS1 连接

通过托管 DNS 和流量导向来优化应用程序体验，实现混合云连接。

 IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM)

通过以应用程序为中心的网络可观测性和自动化来建立混合云网络性能。

 IBM Cloud Pak® for Network Automation

为网络服务部署提供协调和意图驱动的自动化。

 IBM Edge Application Manager

通过自主的工作量和生命周期管理，在任何地方扩展和运行您的边缘解决方案。
成功案例 BT Business

重点介绍客户业绩或优势：了解 BT Business 如何通过将企业客户过渡到现代网络基础架构，帮助其变得更加敏捷和适应性更强。

基础技术

了解 Basis 如何与 IBM NS1 Connect 合作，对每天数千亿次请求实施精确的地理定位流量管理，并实现性能、速度和可靠性方面的提升。

TIME dotCom

需要强调的客户成果或收益：TIME dotCom 正在打造东盟经济腾飞的引擎，通过部署服务减少 80% 的工作量，让客户在数字化转型之路上获得速度和效率。
采取下一步行动

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