在当今“慢就是落后”的世界里，仅仅跟上业务发展的网络是不够的。网络应促进创新，推动从提高应用程序速度到改善最终用户体验的业务成果。
IBM® 以应用程序为中心的网络解决方案专为混合云和 AI 时代而构建，提供高性能连接，为您的应用程序和业务提供端到端支持。IBM 软件网络解决方案具有自动化和零信任安全性，可消除连接障碍、提高运营效率和服务部署，并保护分布式环境的网络性能。就当今的数字业务而言，网络不仅仅为应用程序提供服务，它们与应用程序本身同等重要。
IBM 如何通过高级 DNS 产品提供网络连接
面向现代企业时代的应用程序中心型网络
通过端到端且以应用程序为中心的安全连接，简化和自动化混合云部署并加速应用程序交付。
通过以应用程序为中心的网络可观测性，优化混合多云环境的性能。
自动执行网络配置、预配和故障排除任务，提高运营效率并加快上市时间。
IBM 软件网络解决方案可帮助 企业、CSP 和 MSP 发展和转型其业务，以适应开放、混合云和 AI 时代。
在混合多云环境中的任何应用程序和服务之间提供以应用程序为中心的连接。
通过托管 DNS 和流量导向来优化应用程序体验，实现混合云连接。
通过以应用程序为中心的网络可观测性和自动化来建立混合云网络性能。
为网络服务部署提供协调和意图驱动的自动化。
通过自主的工作量和生命周期管理，在任何地方扩展和运行您的边缘解决方案。