在当今“慢就是落后”的世界里，仅仅跟上业务发展的网络是不够的。网络应促进创新，推动从提高应用程序速度到改善最终用户体验的业务成果。

IBM® 以应用程序为中心的网络解决方案专为混合云和 AI 时代而构建，提供高性能连接，为您的应用程序和业务提供端到端支持。IBM 软件网络解决方案具有自动化和零信任安全性，可消除连接障碍、提高运营效率和服务部署，并保护分布式环境的网络性能。就当今的数字业务而言，网络不仅仅为应用程序提供服务，它们与应用程序本身同等重要。