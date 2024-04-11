各企业纷纷采用边缘、混合和多云体系结构，应用程序和数据资产分布在公共云和私有云中，同时还支持动态远程用户群。然而，有一个普遍的问题：IT 团队难以提供应用程序所需的安全、可预测的网络连接。这个难题可能涉及组织协调问题，以及工具和技术问题，通常会导致部署无效和延迟。



IBM Hybrid Cloud Mesh 可以助您一臂之力。这个 SaaS 产品为边缘、混合和多云环境提供简单、安全、可预测并以应用为中心的连接。该产品还弥合了运营孤岛，为 CloudOps 提供精细的网络控制，并为 DevOps 团队提供易于使用的界面，从而更快解决问题。