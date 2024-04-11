主页 网络 Hybrid Cloud Mesh IBM Hybrid Cloud Mesh
成为多云领域的网络翘楚。在数分钟内提供以应用程序为中心的连接，随时随地提供任何服务
试用沙箱 申请演示
显示 IBM Hybrid Cloud Mesh 内部功能的插图和屏幕快照
从应用程序的角度重塑网络

各企业纷纷采用边缘、混合和多云体系结构，应用程序和数据资产分布在公共云和私有云中，同时还支持动态远程用户群。然而，有一个普遍的问题：IT 团队难以提供应用程序所需的安全、可预测的网络连接。这个难题可能涉及组织协调问题，以及工具和技术问题，通常会导致部署无效和延迟。


IBM Hybrid Cloud Mesh 可以助您一臂之力。这个 SaaS 产品为边缘、混合和多云环境提供简单、安全、可预测并以应用为中心的连接。该产品还弥合了运营孤岛，为 CloudOps 提供精细的网络控制，并为 DevOps 团队提供易于使用的界面，从而更快解决问题。
通过以混合和多云应用程序为中心的连接规划数字化转型之路 快速连接

在数分钟（而不是数天）内创建安全的应用程序跨云连接。

 消除孤岛

通过单一门户网站增强 DevOps 与 CloudOps 团队之间的协作。

 简化应用程序迁移

如需在各个位置之间移动服务，使网络“跟随应用程序”。

 自动发现应用程序

顺畅地自动发现云基础架构和应用程序，从而节省时间。
充分发挥混合多云网络的潜力
简单

通过基于 SaaS、以应用程序为中心的连接精简运营并弥合运营孤岛。
安全

依赖于具有端到端加密的零信任体系结构。通过分段和微分段提高安全性。
可调整

既可以扩展到最大的企业环境，也可以根据需求扩展和缩减资源。
无缝衔接

减少 CloudOps 和 DevOps 团队之间的障碍，以便在所有云上提供任何服务。
探索更多功能 CI/CD 管道集成

利用全套 API/CLI 来控制 IBM Hybrid Cloud Mesh 操作。

 从应用程序到服务

在任何应用程序和服务之间提供安全连接。

 单一用户界面仪表板

使 CloudOps 和 DevOps 团队能够在同一个仪表板中工作。

 混合应用支持

支持部署在公共云和私有云上的应用程序。

 地理绘图拓扑

使用基于地理位置的坐标直观呈现以应用程序为中心的拓扑。
用例 以应用程序为中心的连接

在混合多云环境中轻松创建以应用程序为中心的安全网络覆盖。

 深入了解以应用程序为中心的连接 网络跟随应用程序

使混合网络能够随着应用程序在多个云之间移动而自动更改。

 深入了解网络跟随应用程序 网络优化

为公共云和私有云中部署的应用程序提供一致且可预测的连接。

 深入了解网络优化
相关产品 IBM Cloud Pak® for Network Automation

利用云和 AI 驱动的自动功能实现网络转型，这是 IBM Cloud Pak® for Automation 其中一环。

 IBM SevOne® Network Performance Management

深入了解适合现代 NetOps 的其中一个最全面、可扩展且以应用程序为中心的网络性能监控系统。

 IBM Edge Application Manager

了解如何通过单一管理员为边缘计算提供自主管理。

 IBM NS1，NS1 是一家 IBM 公司

将网络的主力 DNS 变为创新引擎。

了解 IBM Hybrid Cloud Mesh 如何提供帮助

成为多云领域的网络翘楚。在数分钟内提供以应用程序为中心的连接。

 加入社区