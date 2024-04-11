各企业纷纷采用边缘、混合和多云体系结构，应用程序和数据资产分布在公共云和私有云中，同时还支持动态远程用户群。然而，有一个普遍的问题：IT 团队难以提供应用程序所需的安全、可预测的网络连接。这个难题可能涉及组织协调问题，以及工具和技术问题，通常会导致部署无效和延迟。
IBM Hybrid Cloud Mesh 可以助您一臂之力。这个 SaaS 产品为边缘、混合和多云环境提供简单、安全、可预测并以应用为中心的连接。该产品还弥合了运营孤岛，为 CloudOps 提供精细的网络控制，并为 DevOps 团队提供易于使用的界面，从而更快解决问题。
在数分钟（而不是数天）内创建安全的应用程序跨云连接。
通过单一门户网站增强 DevOps 与 CloudOps 团队之间的协作。
如需在各个位置之间移动服务，使网络“跟随应用程序”。
顺畅地自动发现云基础架构和应用程序，从而节省时间。
利用全套 API/CLI 来控制 IBM Hybrid Cloud Mesh 操作。
在任何应用程序和服务之间提供安全连接。
使 CloudOps 和 DevOps 团队能够在同一个仪表板中工作。
支持部署在公共云和私有云上的应用程序。
使用基于地理位置的坐标直观呈现以应用程序为中心的拓扑。
在混合多云环境中轻松创建以应用程序为中心的安全网络覆盖。
使混合网络能够随着应用程序在多个云之间移动而自动更改。
为公共云和私有云中部署的应用程序提供一致且可预测的连接。