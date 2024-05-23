Basis Technologies 是一家为企业提供程序化广告和媒体自动化软件及服务的全球供应商，其平台通过整合程序化和直接媒体购买、工作流自动化、跨渠道活动规划、通用报告和商业智能，帮助企业提升全渠道营销绩效。它运用所有主要的创意类型和格式，在所有渠道和设备上提供全面的购买方法选择。Basis 通过单一记录系统、无缝的团队协作和可操作的数据驱动洞察分析，帮助企业化解数字媒体的复杂性并提高盈利能力。
Basis 必须尽可能地降低运营延迟，因为即使是一毫秒的额外延迟也可能导致客户失去宝贵的广告机会。Basis 的大规模实时竞价平台每天必须以超低延迟处理数千亿次请求。为了满足性能和扩展需求，Basis 在北美和欧洲拥有多个数据中心，并使用内容交付网络 (CDN)。
DNS 对 Basis 的数字业务至关重要，因为每次在线操作都始于对 Basis 平台的 DNS 查询。Basis 意识到，其现有 DNS 解决方案无法达到性能目标。当前的 DNS 解决方案无法将请求准确路由到最近的数据中心。Basis 还需要 DNS 解决方案能够监视数据中心的可用性，并确保在一个或多个数据中心失去连接时，请求总是路由到最近的可用数据中心。
Basis 选择了 IBM 旗下公司 NS1® 的 Filter Chain 解决方案，以帮助其实现精确地理定位流量管理的目标。Basis 与 NS1 的解决方案工程师合作，从之前的提供商迁移 DNS 配置，并配置托管 DNS 以满足其需求。
降低 DNS 查询网络延迟
Basis 每天处理数千亿次 DNS 查询
借助 NS1 的技术，Basis 成功部署了一套大规模、低延迟的解决方案，该方案能够精准地将广告流量路由到目标地区，并支持自动实时故障转移。实施基于地理位置的精准流量管理已经为 Basis 客户带来了积极效果。在 Basis 不对硬件或软件堆栈进行任何额外更改的情况下，其 DNS 查询网络响应时间的延迟降低了 30%。
Basis（ibm.com 外部链接）（前身为 Centro）是一家为企业提供程序化广告和媒体自动化软件及服务的全球供应商。该公司成立于 2001 年，总部位于美国伊利诺伊州芝加哥。
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美国制作。2023 年 10 月。
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