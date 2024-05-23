Basis Technologies 是一家为企业提供程序化广告和媒体自动化软件及服务的全球供应商，其平台通过整合程序化和直接媒体购买、工作流自动化、跨渠道活动规划、通用报告和商业智能，帮助企业提升全渠道营销绩效。它运用所有主要的创意类型和格式，在所有渠道和设备上提供全面的购买方法选择。Basis 通过单一记录系统、无缝的团队协作和可操作的数据驱动洞察分析，帮助企业化解数字媒体的复杂性并提高盈利能力。

Basis 必须尽可能地降低运营延迟，因为即使是一毫秒的额外延迟也可能导致客户失去宝贵的广告机会。Basis 的大规模实时竞价平台每天必须以超低延迟处理数千亿次请求。为了满足性能和扩展需求，Basis 在北美和欧洲拥有多个数据中心，并使用内容交付网络 (CDN)。

