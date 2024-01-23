TIME 有一个愿景。它希望为客户提供更大的网络灵活性，并从客户加入的那一刻起就提供最佳的客户体验。2018 年，它推出了马来西亚首个水平网络功能虚拟化基础架构 (NFVI)，为客户提供本地或虚拟化网络设置的选择，因此向实现这一愿景迈出了重要一步。2019 年，TIME 成为第一家采用 IBM 自动化技术来编排客户生命周期管理的马来西亚公司。

现在，为了实现这一愿景，TIME 寻求通过提升自己的网络控制的 AI 自动化和敏捷性，最大限度地提高为客户提供的灵活性。它将通过全面的服务编排解决方案来实现这一目标。

TIME 首席技术官 Ang Thing Jiun 解释道：“我们着手实现完全自动化的生命周期管理，为我们的服务带来最新的敏捷性和灵活性。随着 NFVI 和服务编排的实施，我们的客户在网络规划、实施、运营乃至预算规划方面将拥有更大的灵活性。”

为了找到合适的编排解决方案，TIME 邀请多家公司进行概念验证。

其中之一便是 IBM 合作伙伴 Persistent Systems。Persistent 已经与 TIME 合作多年，帮助实施网络监控解决方案，因此对愿景有深入的了解，并准备提出有效的解决方案。

Persistant 全球销售高级副总裁 Mark Kelemen 解释道：“TIME 需要一个解决方案来帮助他们扩展规模并遵守网络标准，因为他们吸引了更多企业客户并发展了网络。”

Persistant 团队推出了基于 IBM® Agile Lifecyle Manager 软件的解决方案，该软件现已成为 IBM Cloud Pak® for Network Automation 的一部分。

“零接触网络自动化是可以实现的，”Kelemen 说道，“它需要运营流程的标准化和数字化，需要适当软件来管理和编排，更重要的是，需要迈出这一步的愿景和勇气。”

TIME 恰好拥有愿景和勇气。最终，它选择继续使用 Persistent 和 IBM 解决方案，成为 CSP 行业网络自动化技术的早期采用者之一。Persistent 提供从解决方案设计到系统集成和定制的端到端服务，帮助 TIME 确保获得成功。“虽然经历了成长的烦恼，”Kelemen 说道，“但我们与 IBM 产品和支持团队密切合作，确保该解决方案提供的功能能够满足 TIME 的要求。”



新功能涵盖三个领域：

端到端自动化服务生命周期管理：TIME 可以跨物理和虚拟网络自动调配服务，并灵活进行水平扩展（添加或移除虚拟机或其他资源）和垂直扩展（调整内存、CPU 和存储容量）。

为客户提供自助订阅和激活服务：动态服务链接功能允许根据客户个人需求高效地定制服务。

实现闭环操作以提高弹性：自动修复和基于使用情况的自动扩展功能有助于保持稳定性和性能，同时最大限度地减少手动工作量。