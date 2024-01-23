“您拥有火箭，而我们研究科技。”这句话出现在 TIME dotCom 公司的马来西亚总部大厅里，来访者均可看到。
对于一家致力于构建基础架构（引擎）的公司来说，这句箴言恰如其分，基础架构可以为客户提供在当今快速变化的世界中蓬勃发展所需的速度、动力和技术。
TIME 是一家超大规模的地区通信服务提供商 (CSP)，提供云、数据中心和连接服务，旨在促进东南亚国家联盟 (ASEAN) 实现创新和商业发展，ASEAN 是一个由 10 个国家或地区组成的经济联盟，总人口超过 6.5 亿。
TIME 一直是 ASEAN 实现快速变化的主要推动者，过去十年，ASEAN 的国内生产总值翻了一番，经济规模从世界第十二位增长到第五位。与此同时，ASEAN 对技术的获取和使用也激增。从 2010 年到 2019 年，该地区的互联网用户数量增长了 200% 以上。
TIME 可以在减少约 80% 工作量的情况下部署服务
维护大规模运营所需的手动工作量减少约 20 倍
TIME 的使命不仅是适应增长，而且是帮助延续增长。尽管其拥有的超大规模能力为公司的未来奠定了良好的基础，但 TIME 知道需求将继续演变，而且演变方式有时会让人意想不到。
例如，新冠疫情加剧了 CSP 的压力，并且需要进行可能会持续的变革。居家办公人数突然呈指数级增长这一情况可能不会减少到疫情前的水平。对于企业而言，随着越来越多的组织加速采用云，数字化转型达到了惊人的速度。
满足 B2C 和 B2B 市场不断变化的需求意味着最大限度地提高速度和一致性，并能够以最灵活的方式访问不断增长的服务生态系统。
TIME 是如何做到的？通过继续完善“助推火箭的科技”。
TIME 有一个愿景。它希望为客户提供更大的网络灵活性，并从客户加入的那一刻起就提供最佳的客户体验。2018 年，它推出了马来西亚首个水平网络功能虚拟化基础架构 (NFVI)，为客户提供本地或虚拟化网络设置的选择，因此向实现这一愿景迈出了重要一步。2019 年，TIME 成为第一家采用 IBM 自动化技术来编排客户生命周期管理的马来西亚公司。
现在，为了实现这一愿景，TIME 寻求通过提升自己的网络控制的 AI 自动化和敏捷性，最大限度地提高为客户提供的灵活性。它将通过全面的服务编排解决方案来实现这一目标。
TIME 首席技术官 Ang Thing Jiun 解释道：“我们着手实现完全自动化的生命周期管理，为我们的服务带来最新的敏捷性和灵活性。随着 NFVI 和服务编排的实施，我们的客户在网络规划、实施、运营乃至预算规划方面将拥有更大的灵活性。”
为了找到合适的编排解决方案，TIME 邀请多家公司进行概念验证。
其中之一便是 IBM 合作伙伴 Persistent Systems。Persistent 已经与 TIME 合作多年，帮助实施网络监控解决方案，因此对愿景有深入的了解，并准备提出有效的解决方案。
Persistant 全球销售高级副总裁 Mark Kelemen 解释道：“TIME 需要一个解决方案来帮助他们扩展规模并遵守网络标准，因为他们吸引了更多企业客户并发展了网络。”
Persistant 团队推出了基于 IBM® Agile Lifecyle Manager 软件的解决方案，该软件现已成为 IBM Cloud Pak® for Network Automation 的一部分。
“零接触网络自动化是可以实现的，”Kelemen 说道，“它需要运营流程的标准化和数字化，需要适当软件来管理和编排，更重要的是，需要迈出这一步的愿景和勇气。”
TIME 恰好拥有愿景和勇气。最终，它选择继续使用 Persistent 和 IBM 解决方案，成为 CSP 行业网络自动化技术的早期采用者之一。Persistent 提供从解决方案设计到系统集成和定制的端到端服务，帮助 TIME 确保获得成功。“虽然经历了成长的烦恼，”Kelemen 说道，“但我们与 IBM 产品和支持团队密切合作，确保该解决方案提供的功能能够满足 TIME 的要求。”
新功能涵盖三个领域：
端到端自动化服务生命周期管理：TIME 可以跨物理和虚拟网络自动调配服务，并灵活进行水平扩展（添加或移除虚拟机或其他资源）和垂直扩展（调整内存、CPU 和存储容量）。
为客户提供自助订阅和激活服务：动态服务链接功能允许根据客户个人需求高效地定制服务。
实现闭环操作以提高弹性：自动修复和基于使用情况的自动扩展功能有助于保持稳定性和性能，同时最大限度地减少手动工作量。
“我们可以在减少约 80% 工作量的情况下部署服务，并且维持大规模运营所需的手动活动减少约 20 倍。”Ang 说道。
当然，这些数字意味着可以加快部署和上市速度。自动化程度的提高意味着人为错误的风险降低。最重要的是，这些改进有助于增强客户体验。这意味着 TIME 可以继续提供所需的带宽和稳定性以及所需的服务，以便客户可以在需要时访问他们所需的确切服务。反过来，TIME 寻求和吸引更多客户的能力也有所提高。
“端到端生态系统上具有 NFVI 功能的网络自动化使我们能够系统地执行大型工作流程。该设置使我们的客户能够在数字化转型之旅中提高速度和效率。”对于 TIME 及其客户来说，这段旅程仍在继续。Ang 表示，展望未来，“我们将继续深入了解和评估新技术，进一步增强我们的网络并改善为客户提供的服务和体验。”
TIME（ibm.com 外部链接）是一家电信提供商，总部位于马来西亚，它为整个 ASEAN 的客户提供国内和全球连接、数据中心、云计算和托管服务。TIME 业务的推动力来自其遍布马来西亚、新加坡、泰国、越南和柬埔寨的光纤网络资产。TIME 的网络还延伸到该地区之外，通过多个海底电缆系统的合作企业提供国际连接。
IBM 合作伙伴 Persistent（ibm.com 外部链接）在全球拥有 14,000 名员工，它是一家全球解决方案领导者，在提供数字业务加速、企业现代化和数字产品工程方面已有超过 30 年经验。Persistent 在帮助电信和媒体公司重新定义客户体验、利用数字融合产生收益以及推出新商业模式方面拥有丰富的经验。
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美国出品，2021 年 8 月。
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