边缘计算和 5G 技术在各行各业创造了巨大的机遇。 它使计算和数据存储更靠近生成数据的位置，从而实现更好的数据控制，降低成本，更快地获得洞察和采取行动，以及确保持续运营。 事实上，到 2025 年，75% 的企业数据将在边缘处理，而现在这个比例仅为 10%。¹

IBM 提供自主管理产品，用于应对边缘环境中设备的巨大规模、纷繁种类和变化速度。 IBM 还提供解决方案，帮助通信公司实现其网络现代化，并在边缘提供新的服务。