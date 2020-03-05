边缘计算和 5G 技术在各行各业创造了巨大的机遇。 它使计算和数据存储更靠近生成数据的位置，从而实现更好的数据控制，降低成本，更快地获得洞察和采取行动，以及确保持续运营。 事实上，到 2025 年，75% 的企业数据将在边缘处理，而现在这个比例仅为 10%。¹
IBM 提供自主管理产品，用于应对边缘环境中设备的巨大规模、纷繁种类和变化速度。 IBM 还提供解决方案，帮助通信公司实现其网络现代化，并在边缘提供新的服务。
一个管理员通过应用策略，就可以管理包含数以万计端点的应用环境的巨大规模和纷繁种类。 IBM® Edge Application Manager 帮助您跨任何混合多云环境管理从边缘到核心的工作负载。
使用边缘计算可以解决许多用例。 IBM 支持边缘计算的解决方案和服务可帮助客户获得丰富的数字体验，在工业 4.0、供应链、资产管理等方面提高业务效率。
越来越多的通信服务提供商 (CSP) 希望通过提供 5G 和边缘服务来推动增长。 IBM 电信云解决方案可帮助 CSP 改进流程和服务保证，同时降低运营成本。
从分散在不同位置的设备和传感器中提取数据并进行分析，帮助改善个人体验，提高驾驶员安全，优化交通状况。
使用智能视频分析和 AI，统筹协调管理工作 - 监控库存和自动补货等。
从分布式机器和制造流程收集洞察，实时做出响应，优化生产线，减少浪费。
利用微云计算控制远程基础架构，执行实时诊断和无线更新，从而降低成本和减少中断。
IBM Edge Computing 是一个智能、安全且灵活的平台，其旨在通过安装于数据生成位置附近的边缘设备、服务器或网关上的企业业务逻辑和人工智能应用，以更具弹性且更安全的方式实时改善业务成果。
IBM 边缘计算是一个智能、安全、灵活的平台，旨在通过弹性和安全性实时提高业务成果，将企业业务逻辑和 AI 应用程序放置在边缘设备、服务器和网关上更靠近数据生成位置的位置。
IBM Edge Computing 是一个智能、安全、灵活的平台，它使企业的业务逻辑和 AI 应用程序靠近边缘设备、服务器及网关上数据产生的位置，通过弹性和安全性实时改善业务成果。
利用 IBM Cloud Pak for Data 加速实现数据经济效益，将应用和模型扩展至边缘，获得实时洞察，而无需移动数据。
使用 IBM Power® Systems 和 IBM Storage 解决方案，将 AI 模型扩展到边缘。 释放所有类型数据的业务洞察，包括在边缘生成的海量实时可视化数据。
重新探寻 1620 年"五月花"号的探险路线，在 IBM 边缘和 AI 技术的支持下，实现首次自主跨大西洋远航。
该欧洲保险集团使用车载传感器推动车载通信系统保险业务，帮助减少事故和保险理赔。
Equinix 利用 IBM 和 Red Hat® 打造全球地铁边缘平台，并将 50 多个市场的企业整合起来。
Eurotech 在高性能边缘计算设备上利用 IBM 和 Red Hat，将边缘计算引入新的领域。
Hazelcast 使用 IBM Edge Application Manager 部署内存数据网格解决方案，以在边缘位置实现高级分析。