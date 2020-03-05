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自动运营，改善体验，并加强安全措施
IBM 5G 和边缘计算 (2,2 MB)
一个人坐在摩托车上使用笔记本电脑工作
在更接近数据创建地点的位置，根据洞察采取行动

边缘计算和 5G 技术在各行各业创造了巨大的机遇。 它使计算和数据存储更靠近生成数据的位置，从而实现更好的数据控制，降低成本，更快地获得洞察和采取行动，以及确保持续运营。 事实上，到 2025 年，75% 的企业数据将在边缘处理，而现在这个比例仅为 10%。¹

IBM 提供自主管理产品，用于应对边缘环境中设备的巨大规模、纷繁种类和变化速度。 IBM 还提供解决方案，帮助通信公司实现其网络现代化，并在边缘提供新的服务。

 

 了解有关边缘计算的更多信息
采用自主管理能力，适应边缘计算的巨大规模和纷繁种类

一个管理员通过应用策略，就可以管理包含数以万计端点的应用环境的巨大规模和纷繁种类。 IBM® Edge Application Manager 帮助您跨任何混合多云环境管理从边缘到核心的工作负载。

阅读有关自主管理的博客 提供基于 IBM 专业知识的支持边缘计算的行业解决方案

使用边缘计算可以解决许多用例。 IBM 支持边缘计算的解决方案和服务可帮助客户获得丰富的数字体验，在工业 4.0、供应链、资产管理等方面提高业务效率。

探索 IBM 边缘咨询服务 查看实时安全洞察 实现电信网络现代化，在边缘提供新型服务

越来越多的通信服务提供商 (CSP) 希望通过提供 5G 和边缘服务来推动增长。 IBM 电信云解决方案可帮助 CSP 改进流程和服务保证，同时降低运营成本。

IBM Cloud Pak® for Network Automation 简介 探索 IBM Cloud Pak for Watson AIOps
打造互联体验

从分散在不同位置的设备和传感器中提取数据并进行分析，帮助改善个人体验，提高驾驶员安全，优化交通状况。

改进供应链和资产管理

使用智能视频分析和 AI，统筹协调管理工作 - 监控库存和自动补货等。

支持工业 4.0

从分布式机器和制造流程收集洞察，实时做出响应，优化生产线，减少浪费。

了解有关工业 4.0 的更多信息 现代化的分布式 IT

利用微云计算控制远程基础架构，执行实时诊断和无线更新，从而降低成本和减少中断。

边缘计算的未来：零售行业

IBM Edge Computing 是一个智能、安全且灵活的平台，其旨在通过安装于数据生成位置附近的边缘设备、服务器或网关上的企业业务逻辑和人工智能应用，以更具弹性且更安全的方式实时改善业务成果。

 即刻了解 (3:39) 边缘计算的未来：移动通信公司

IBM 边缘计算是一个智能、安全、灵活的平台，旨在通过弹性和安全性实时提高业务成果，将企业业务逻辑和 AI 应用程序放置在边缘设备、服务器和网关上更靠近数据生成位置的位置。

 即刻了解 (3:13) 边缘计算的未来：银行和金融服务

IBM Edge Computing 是一个智能、安全、灵活的平台，它使企业的业务逻辑和 AI 应用程序靠近边缘设备、服务器及网关上数据产生的位置，通过弹性和安全性实时改善业务成果。

 即刻了解 (3:27) 将企业数据和 AI 扩展至边缘

利用 IBM Cloud Pak for Data 加速实现数据经济效益，将应用和模型扩展至边缘，获得实时洞察，而无需移动数据。

了解更多信息 用于在边缘处理数据和 AI 的基础架构

使用 IBM Power® Systems 和 IBM Storage 解决方案，将 AI 模型扩展到边缘。 释放所有类型数据的业务洞察，包括在边缘生成的海量实时可视化数据。

将数据转化为解决方案的企业 AI 服务器 在边缘管理数据
Promare

重新探寻 1620 年"五月花"号的探险路线，在 IBM 边缘和 AI 技术的支持下，实现首次自主跨大西洋远航。

了解更多信息 Groupama

该欧洲保险集团使用车载传感器推动车载通信系统保险业务，帮助减少事故和保险理赔。

了解更多信息
IBM Cloud Pak for Network Automation

利用 AI 支持的自动化，发展为零接触网络运营。
来自 IBM 合作伙伴的回答 IBM 的边缘计算和通信网络解决方案汇集了一个强大的合作伙伴生态系统，包括设备制造商以及网络和 IT 提供商。 Equinix

Equinix 利用 IBM 和 Red Hat® 打造全球地铁边缘平台，并将 50 多个市场的企业整合起来。

了解更多信息 (1.5 MB) Eurotech

Eurotech 在高性能边缘计算设备上利用 IBM 和 Red Hat，将边缘计算引入新的领域。

了解更多信息 (826 KB) Hazelcast

Hazelcast 使用 IBM Edge Application Manager 部署内存数据网格解决方案，以在边缘位置实现高级分析。

了解更多信息 (7.2 MB)
后续步骤

立即开始使用 IBM Edge Application Manager

其他信息 数据和 AI 可保护企业员工 了解有关边缘网络服务的信息 面向数据和 AI 的存储 IBM PartnerWorld® 上的边缘计算
脚注

¹“边缘计算对基础架构和运营领导意味着什么” Rob van der Meulen，Gartner Research，2018 年 10 月（链接位于 IBM 外部）