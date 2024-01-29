IBM Technology Lifecycle Services 可以帮助客户规划、部署、优化和更新其企业网络环境。
在复杂的 IT 环境中，网络就是 IT 基础架构的重要支柱，支持系统和应用之间以及跨系统和应用的各种连接。因此，数据中心供应商的激增可能会导致调查性能问题的根源变得十分困难。企业可以利用 IBM 对 Cisco、Juniper、F5、Checkpoint Technologies 等的支持来减少这种混乱情况。
单一焦点与预测性警报相结合，可以降低意外停机的风险。
通过减少数据中心内的支持供应商数量来简化支持。
利用 IBM Support Insights 获取分析驱动型洞察、资产管理和预防性维护建议，以提高基础设施的可用性。
查找对 IBM、第三方传统及软件定义网络及网络安全提供商的支持。
查找安装、配置和部署网络解决方案服务。
获取分析网络基础架构运行状况和优化网络性能服务。
直接从 IBM 购买第三方供应商的网络解决方案。
通过 IBM 从精选供应商处购买、安装和配置网络解决方案，并获得支持和进行优化。
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