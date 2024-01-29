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整合数据中心支持
俯拍一名员工在笔记本电脑上工作，并用纸质记事本书写内容

IBM Technology Lifecycle Services 可以帮助客户规划、部署、优化和更新其企业网络环境。

在复杂的 IT 环境中，网络就是 IT 基础架构的重要支柱，支持系统和应用之间以及跨系统和应用的各种连接。因此，数据中心供应商的激增可能会导致调查性能问题的根源变得十分困难。企业可以利用 IBM 对 Cisco、Juniper、F5、Checkpoint Technologies 等的支持来减少这种混乱情况。
了解有关适用于 Cisco 的全新网络服务和支持产品的更多信息。
优势 减少网络停机时间

单一焦点与预测性警报相结合，可以降低意外停机的风险。

 整合数据中心的支持

通过减少数据中心内的支持供应商数量来简化支持。

 增加网络基础架构的可见性

利用 IBM Support Insights 获取分析驱动型洞察、资产管理和预防性维护建议，以提高基础设施的可用性。
网络支持选项 网络支持

查找对 IBM、第三方传统及软件定义网络及网络安全提供商的支持。

 针对多厂商服务器、存储器、网络和安全性提供的 IBM 支持服务 部署服务

查找安装、配置和部署网络解决方案服务。

 面向 Cisco 产品的技术生命周期服务 优化服务

获取分析网络基础架构运行状况和优化网络性能服务。

 IBM 网络运行状况检查 经销网络解决方案

直接从 IBM 购买第三方供应商的网络解决方案。

 集成数据中心支持

通过 IBM 从精选供应商处购买、安装和配置网络解决方案，并获得支持和进行优化。
我们支持谁 联网
  • IBM SAN
  • Cisco Systems
  • 瞻博网络
  • Palo Alto Networks
 安全性
  • Check Point Software Technologies
  • F5
  • Fortinet
参考资料 Santander

了解 Santander 通过 IBM Managed Maintenance Solution for Network and Security 获得的优势。

 阅读更多 坎卢普斯市

了解 IBM Support Insights 和 IBM Managed Maintenance Solution for Network and Security 为该市发挥的作用。

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了解 IBM 为 BDA 实施的端到端 Cisco 支持和服务解决方案。

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网络洞察
IBM Support Insights IBM Support Insights 包含在网络和安全支持解决方案中，旨在提升各种云端、数据中心、本地 IT 基础设施和网络环境的可见性，并利用 IBM 庞大的产品和支持数据知识库，通过高级分析提供洞察成果。该服务可以通过风险评分、优先警报以及多方面的建议（针对安全漏洞、支持保障到期、支持终止风险、操作系统分布多样性、硬件现场通知等），降低整个 IT 资产范围内的风险。 了解 IBM Support Insights
其他资源 服务器和存储支持

了解有关 IBM Power、IBM Z、IBM LinuxONE、IBM Storage 以及第三方供应商的支持和服务的更多信息。

 探索系统支持 软件支持

进一步了解 IBM Infrastructure 软件支持与服务，以及精选第三方软件供应商。

 探索软件支持 IBM Support Insight Pro 简介

了解 IBM Support Insight Pro 如何协助您简化库存管理、降低安全风险并充分利用支持案例指标。

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