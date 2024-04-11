IBM Support Insights 是一个基于云的仪表板，它可提供基于跨多供应商 IT 基础架构的高级分析的洞察和建议，从而帮助企业更好地管理其 IT 资产。Support Insights 包含在选定的 IBM 支持合同中。
简化 IT 支持运营、提高 IT 可靠性并简化资产管理。IBM Support Insights 提供针对预防性维护的可操作性指标。这些指标可缩小支持覆盖范围的差距，并改善跨 IBM 和其他 OEM 系统（包括 Cisco、HP、Oracle、Dell、Juniper、NetApp、EMC 等）的 IT 管理。
通过风险评分、优先警报以及多方面的建议（如针对安全漏洞、支持覆盖范围到期、支持终止风险敞口、操作系统分布多样性、硬件现场通知等等），降低整个 IT 资产范围内的风险。
采用针对产品、位置、供应商等条目，可涵盖整个应用程序范围的智能筛选器，针对您关心的资产提供个性化视图，从而为您节省时间。
通过分配和分组用户定义的资产属性，以及与您业务目标一致的重要标签，从而优化您的工作流程。
通过重新设计的现代化界面，助您更好管理库存、降低 IT 风险、了解关键支持指标和趋势，从而充分利用企业 IT 资产生成的洞察成果。