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IBM Support Insights 是一个基于云的仪表板，它可提供基于跨多供应商 IT 基础架构的高级分析的洞察和建议，从而帮助企业更好地管理其 IT 资产。Support Insights 包含在选定的 IBM 支持合同中。

简化 IT 支持运营、提高 IT 可靠性并简化资产管理。IBM Support Insights 提供针对预防性维护的可操作性指标。这些指标可缩小支持覆盖范围的差距，并改善跨 IBM 和其他 OEM 系统（包括 Cisco、HP、Oracle、Dell、Juniper、NetApp、EMC 等）的 IT 管理。

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2.0 版中的新增功能 风险和建议

通过风险评分、优先警报以及多方面的建议（如针对安全漏洞、支持覆盖范围到期、支持终止风险敞口、操作系统分布多样性、硬件现场通知等等），降低整个 IT 资产范围内的风险。

 全局过滤器

采用针对产品、位置、供应商等条目，可涵盖整个应用程序范围的智能筛选器，针对您关心的资产提供个性化视图，从而为您节省时间。

 自定义资产属性和标记

通过分配和分组用户定义的资产属性，以及与您业务目标一致的重要标签，从而优化您的工作流程。

 全新的用户体验

通过重新设计的现代化界面，助您更好管理库存、降低 IT 风险、了解关键支持指标和趋势，从而充分利用企业 IT 资产生成的洞察成果。
优势 降低成本

维护和支持支出减少多达 30%¹

 提高效率

将硬件支持任务花费的时间减少 21%¹

用例

相关洞察 通过分析来获得预防性的维护洞察，而非花费时间去搜索各种不同的供应商数据源。
预测故障以避免停机 安全和维护覆盖范围警报有助于识别系统特定的产品生命周期风险，防止整个混合 IT 环境出现中断，并避免因合同过期而无法获得支持。
量身定制的建议 主动进行代码比较、提出建议，即可突出显示低级代码，以便您可提前采取行动，避免因其造成服务中断。
相关服务 单一来源技术支持服务

确保任务关键型系统保持平稳运行，包括来自 IBM 和其他 OEM 的硬件和软件。

 数据中心维护和支持

仅一家供应商就可管理所有的企业硬件和软件支持，无论其来自哪个设备制造商或哪个地理位置，从而简化技术支持工作。

 硬件和软件技术支持

采用一流的 IT 支持，确保 IBM zSystems®、Power® 和 Storage 等硬件和软件具备高可用性。
采取下一步行动

IBM Support Insights 可助您主动管理库存，识别合同和安全风险，避免停机时间，以便更有效管理设备运行状况以及应对不断增长的 IT 资产成本。