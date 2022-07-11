IBM Technology Lifecycle Services 支持操作系统、IBM® 基础架构和第三方供应商 Red Hat®、Linux®、SUSE、SAP HANA、Oracle 和 Microsoft。
软件支持是基础架构可靠性的关键因素。借助 SAP HANA、Microsoft 和 Oracle，整合数据中心的支持，利用 IBM 为操作系统提供支持，并为任务关键型软件提供支持。
IBM 很荣幸在新的《IDC MarketScape：2022 年全球支持服务供应商评估报告》中被评为领导者。
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与 IBM Support Line 的技术专家一起保持软件的最新状态并快速解决问题。
借助 IBM Support for Microsoft and Oracle，打造显著成本节约的潜力。
整合支持供应商，以简化数据中心的支持。
软件维护服务（也称为“订阅和支持”）为 IBM Power® 和 IBM Z® OS、IBM 存储系统软件以及关联的 IBM 软件产品提供订阅、修复和新建代码的缺陷支持。
IBM 软件支持扩展程序，可帮助您降低风险并保护您的技术投资，为已结束服务的 IBM 软件提供最多 3 年的扩展支持。
IBM Support for Microsoft 通过全面的软件支持，帮助公司优化可用性、降低复杂性并降低成本。利用 IBM Microsoft Technical Solution Manager，充分利用 Microsoft 环境。
维护原有软件，并减少不必要的升级需求。IBM 为您当前的 Oracle 版本提供持续支持，从而减少您在准备就绪之前匆忙升级或云迁移的需要。选择旨在降低支持成本的解决方案，实现拥有统一支持来源的优势。
选择 IBM 作为支持和服务合作伙伴的客户，可以享受 IBM 与 Red Hat 深入的技术及商业关系所带来的益处，同时在 IBM 基础架构上运行的 Red Hat 解决方案中获取 IBM 专业知识。
适用于 SUSE 的 IBM 支持与订阅方案，旨在让您以经济实惠的方式联系 IBM 技术专家以解决问题、促进采用，并且提供 SUSE 订阅的采购服务，以及统一来源的支持解决方案，确保您可轻松使用所有 SUSE Linux Enterprise Servers 和各种嵌入式解决方案。
IBM Power 上 IBM Proactive Support for SAP HANA 为运行 SAP HANA 的客户提供全面的支持服务。IBM 的模型包括为 SAP HANA 基础架构堆栈提供服务和支持，并由单点联络人主动提供，在问题发生之前识别问题并更快解决。
获得有关 IBM 基础架构服务器和存储的深度技术技能和专业知识。
了解有关 IBM Power®、IBM® Z®、IBM LinuxONE 和 IBM Storage 以及第三方供应商的支持和服务的更多信息。
了解有关网络和安全解决方案的支持和服务的更多信息。
了解 IBM Support Insight Pro 如何协助您简化库存管理、降低安全风险并充分利用支持案例指标。