数据中心支持整合：通过优化支持策略降低成本、减少停机

随着组织及其数据中心拥抱混合云部署，其 IT 环境中的供应商与工作负载数量正急剧增长。供应商激增导致诸多问题与挑战：IT 人员负担过重、客户核心业务创新与发展受阻、环境支持与运营复杂度攀升。
加之首席信息官 (CIO) 需优先保障IT环境可用性、安全与隐私状态、性能及总拥有成本 (TCO)，这构成了许多客户难以逾越的挑战。事实上，根据 IDC 调研的客户反馈，62% 的受访者表示多供应商环境比单一来源导致更多停机问题。然而，企业可能缺乏资金用于原始设备制造商 (OEM) 资产的支持续订、服务范围改进或生命周期结束产品的更新。
采用综合支持策略的客户会聘请值得信赖的顾问为整个数据中心的大部分（如果不是全部）产品提供支持。未来几年，IT 数据中心解决方案将变得越来越复杂，从而加大应对上述挑战的难度。这将要求客户将其基础架构支持模式从以硬件为中心的系统提升为完整的工作负载支持解决方案，将软硬件集成至解决方案支持模式中。
对于采用这种策略的客户来说，在选择服务级别和任务级别时，会要求支持供应商在其基础架构产品的整个生命周期中予以响应处理，并还需要在标准支持或主动支持之间作出选择。支持供应商还可以处理跨平台业务流程、供应商和 IT 资产管理以及可用性管理（仅举几例）等服务。
依托 IBM 提供跨数据中心支持可带来关键优势。IBM 委托撰写的《Forrester：IBM 混合 IT 支持总体经济影响报告》基于对 277 位客户的调研及 5 次深度访谈，证实了这些效益。让我们具体审视这些优势及其驱动因素：
若您在数据中心支持整合方面面临挑战，现在或许是时候考虑更优的支持策略，以充分利用 IBM 独特的企业级能力与成果。请查阅完整的 Forrester 总体经济影响报告，并使用 IBM 混合 IT 支持估算工具，测算您数据中心整合支持后可能实现的三年成本节约。
