数据中心支持整合：通过优化支持策略降低成本、减少停机

随着组织及其数据中心拥抱混合云部署，其 IT 环境中的供应商与工作负载数量正急剧增长。供应商激增导致诸多问题与挑战：IT 人员负担过重、客户核心业务创新与发展受阻、环境支持与运营复杂度攀升。

加之首席信息官 (CIO) 需优先保障IT环境可用性、安全与隐私状态、性能及总拥有成本 (TCO)，这构成了许多客户难以逾越的挑战。事实上，根据 IDC 调研的客户反馈，62% 的受访者表示多供应商环境比单一来源导致更多停机问题。然而，企业可能缺乏资金用于原始设备制造商 (OEM) 资产的支持续订、服务范围改进或生命周期结束产品的更新。