数据中心设施有多种类型，一家公司可能会根据工作负载和业务需求使用多种类型的数据中心设施。

企业（本地）数据中心

在这种数据中心模型中，所有 IT 基础设施和数据都托管在本地。许多公司选择拥有自己的本地数据中心，因为他们觉得这样可以更好地管控信息安全，并且更易于遵守《欧盟通用数据保护条例》(GDPR) 或美国《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 等法规。在企业数据中心中，公司负责所有部署、监控和管理任务。

公共云数据中心

云数据中心（也称为云计算数据中心）存储 IT 基础架构资源，供多个客户（从数十个客户到数百万客户）通过 Internet 连接共享使用。

许多大型云数据中心（即超大规模数据中心）由 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、IBM® Cloud、Microsoft Azure 和 Oracle Cloud Infrastructure 等主要云服务提供商运营。事实上，大多数领先的云供应商在全球范围内运营多个超大规模数据中心。通常，云服务供应商会维护较小的边缘数据中心，这些数据中心位于更靠近云客户（和云客户的客户）的位置。对于诸如大数据分析、人工智能 (AI) 和内容交付应用程序等实时、数据密集型工作负载，边缘数据中心可以帮助最大限度地减少延迟，从而提高整体应用程序性能和客户体验体验。

托管数据中心和主机托管设施

托管数据中心和主机托管设施适用于没有空间、人员或专业知识在本地部署和管理其部分或全部 IT 基础设施，但又不想使用公有云数据中心的共享资源托管基础设施的组织。

在托管数据中心中，客户公司从数据中心提供商处租用专用服务器、存储和网络硬件，数据中心提供商负责为客户公司进行管理、监控和维护。

在主机托管设施中，客户公司拥有所有基础设施，并租用专用空间将其托管在设施内。在传统的主机托管模式中，客户公司对硬件拥有唯一访问权，并全权负责管理硬件；这种模式对于隐私和安全来说是理想的选择，但通常不切实际，尤其是在停电或紧急情况下。如今，大多数主机托管提供商都为需要它们的客户提供管理和监控服务。

托管数据中心和主机托管设施通常用于为中小型企业 (SMB) 提供远程数据备份和灾难恢复技术。