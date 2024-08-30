从员工个人工作、业务运营到商品和服务，当今企业的方方面面几乎都离不开技术提供的支持。 正确地联网后，技术可以得到优化，从而改进通信，创造效率并提高生产力。
如果 IT 基础架构灵活、可靠而且安全，那么它就可以帮助企业实现目标，并在市场中建立竞争优势。 否则，如果未正确实施 IT 基础架构，企业就可能面临连接、生产力和安全性等方面的问题，比如系统中断和安全违规。 总之，拥有正确实施的基础架构是决定企业能够盈利的一个重要因素。
通过 IT 基础架构，企业可以：
IT 基础架构的组件由各种相互依赖的元素构成，两组核心组件是硬件和软件。 硬件利用软件（例如操作系统）来工作。 同样，操作系统管理系统资源和硬件。 操作系统还使用网络组件在软件应用和物理资源之间建立连接。
硬件
硬件组件可以包括：
软件
软件组件可以包括：
设施
设施或实体工厂为网络硬件、服务器和数据中心提供空间。 它还包括办公大楼的网络布线，以便将 IT 基础架构的组件连接在一起。
网络
网络由交换机、路由器、集线器和服务器组成。 交换机连接局域网 (LAN) 上的网络设备（例如路由器、服务器和其他交换机）。 路由器允许不同 LAN 上的设备在网络之间通信和移动数据包。 集线器连接多个联网设备以充当单个组件。
服务器
服务器是企业 IT 基础架构所需的核心硬件组件。 服务器 本质上是允许多个用户访问和共享资源的计算机。
服务器机房/数据中心
组织将多台服务器放置在称作服务器机房或数据中心的房间内。 数据中心是大多数网络的核心。
传统的 IT 基础架构由常见的硬件和软件组件构成：设施、数据中心、服务器、网络硬件桌面计算机和企业应用软件解决方案。 与其他基础架构类型相比，这种基础架构设置通常需要更多的电力、物理空间和资金。 传统基础架构往往安装在本地，仅供企业使用或供专用。
云计算 IT 基础架构与传统基础架构类似。 但最终用户可以通过因特网访问基础架构，并且无需通过虚拟化技术在本地安装就能使用计算资源。 虚拟化技术可连接由服务提供商在任何或多个地理位置维护的物理服务器。 然后，它对资源（例如存储）进行分割和提取，使用户可以在连接因特网的几乎任何地方访问这些资源。 因为云基础架构往往是公有的，因此通常称为公有云。
IT 基础架构的设置因业务需求和目标而异，但有些目标对于每个企业都是通用的。 最优的基础架构可提供企业高性能存储、低延迟网络、安全性、优化的广域网 (WAN)、虚拟化和零停机。
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