IT 基础架构的组件由各种相互依赖的元素构成，两组核心组件是硬件和软件。 硬件利用软件（例如操作系统）来工作。 同样，操作系统管理系统资源和硬件。 操作系统还使用网络组件在软件应用和物理资源之间建立连接。

硬件

硬件组件可以包括：



台式电脑



服务器



数据中心



集线器



路由器：



交换机：



设施

软件



软件组件可以包括：

内容管理系统 (CMS)



客户关系管理 (CRM)



企业资源规划 (ERP)



操作系统



Web 服务器

设施

设施或实体工厂为网络硬件、服务器和数据中心提供空间。 它还包括办公大楼的网络布线，以便将 IT 基础架构的组件连接在一起。

网络

网络由交换机、路由器、集线器和服务器组成。 交换机连接局域网 (LAN) 上的网络设备（例如路由器、服务器和其他交换机）。 路由器允许不同 LAN 上的设备在网络之间通信和移动数据包。 集线器连接多个联网设备以充当单个组件。

服务器

服务器是企业 IT 基础架构所需的核心硬件组件。 服务器 本质上是允许多个用户访问和共享资源的计算机。

服务器机房/数据中心

组织将多台服务器放置在称作服务器机房或数据中心的房间内。 数据中心是大多数网络的核心。