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发现专为企业混合云和 AI 策略设计的服务器、存储器和软件
探索服务器 探索存储器
显示 IBM 硬件如何协同工作的插图

最新一代的 IBM 服务器存储器和软件可以通过安全的混合云以及值得信赖的 AI 自动化和洞察力，帮助您在本地和云中实现现代化和扩展。
现代化指南

了解现代化和变革文化如何协同工作
利用面向 AI 的混合云实现现代化

在跨混合云的公共平台上运行，让人工智能安全且规模化工作，并按照自己的节奏实现就地现代化。

 适用于混合云的本地部署 IT

即使在干扰期间，也能在混合 IT 中保护您的业务和数据并实现弹性。

 企业 AI 基础架构

将 AI 和自动化注入您的业务转型和数据策略。

 IT 基础架构现代化

就地实现应用程序、服务器和存储器的现代化，与混合云和 AI 无缝集成。

 立即解锁创新

随着数字革命的不断前进，我们看到世界各地企业都在加紧努力，利用数据驱动的自动化提供智能、顺畅的数字化体验。

MOOR 洞察：征服数字化转型的最后一英里

MI&S 特别注意到一家可能对 XaaS 领域产生重大影响的公司——IBM。

 探索 IT 领导者的最新混合云策略
内置安全性和数据保护

借助合适的服务器、存储器和技术，您可以应用零信任方法来防止数据泄露，在混合生态系统中保持数据的私密性，并通过网络弹性统一数据保护。

 大型机

借助 IBM Z®，跨混合 IT 保护关键型数据和应用程序，实现私密性和安全性。

 存储数据保护

不只是获享数据存储服务，还有统一的工作负载保护和网络弹性。

 主机存储解决方案

获享高级安全功能，保护组织的系统免受当今普遍存在的安全威胁。
技术生命周期服务
为您的混合云基础架构获得深厚的专业知识支持。
成功案例 适用于关键型工作负载的私有云

Tomago Aluminum Company Pty. 将 SAP HANA® 从公共云移动到私有云，采用 IBM Power、IBM 闪存和 Red Hat，以实现定价一致性、弹性以及可轻松扩展的灵活性。

 使用存储器和 AI 的自动驾驶解决方案

Continental 可以利用 IBM Storage 与容器的灵活性和无缝集成，在不牺牲性能、可扩展性或简单性的情况下实现应用程序开发现代化。

 将公共云与前所未有的安全性完美融合

从 LinuxONE 服务器中的加密协处理器到对机密计算的支持，Phoenix Systems 为客户提供可信执行环境，将安全性内置于其堆栈的每一层。
采取后续步骤

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