在跨混合云的公共平台上运行，让人工智能安全且规模化工作，并按照自己的节奏实现就地现代化。
即使在干扰期间，也能在混合 IT 中保护您的业务和数据并实现弹性。
将 AI 和自动化注入您的业务转型和数据策略。
就地实现应用程序、服务器和存储器的现代化，与混合云和 AI 无缝集成。
随着数字革命的不断前进，我们看到世界各地企业都在加紧努力，利用数据驱动的自动化提供智能、顺畅的数字化体验。
MI&S 特别注意到一家可能对 XaaS 领域产生重大影响的公司——IBM。
借助合适的服务器、存储器和技术，您可以应用零信任方法来防止数据泄露，在混合生态系统中保持数据的私密性，并通过网络弹性统一数据保护。
借助 IBM Z®，跨混合 IT 保护关键型数据和应用程序，实现私密性和安全性。
不只是获享数据存储服务，还有统一的工作负载保护和网络弹性。
获享高级安全功能，保护组织的系统免受当今普遍存在的安全威胁。
Tomago Aluminum Company Pty. 将 SAP HANA® 从公共云移动到私有云，采用 IBM Power、IBM 闪存和 Red Hat，以实现定价一致性、弹性以及可轻松扩展的灵活性。
Continental 可以利用 IBM Storage 与容器的灵活性和无缝集成，在不牺牲性能、可扩展性或简单性的情况下实现应用程序开发现代化。
从 LinuxONE 服务器中的加密协处理器到对机密计算的支持，Phoenix Systems 为客户提供可信执行环境，将安全性内置于其堆栈的每一层。