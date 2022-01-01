IBM Technology Lifecycle Services 面向多供应商数据中心环境（包括服务器、存储、网络、安全和软件）提供了一流的 IT 支持、服务和洞察分析。
提高整个数据中心的一致性，通过集成支持策略、利用高级支持和服务，最大限度减少停机时间，使 IT 员工能够腾出时间专注于更具战略性的计划。利用 IBM Support Insights 简化资产管理，让您从预防性维护中受益，并提供团队所需的分析，以便在 IT 问题成为紧急事件之前将其解决。利用基础架构服务，保持数据中心平稳运行。
从 Forrester 报告中了解 IBM 混合 IT 支持的优势。
利用预测分析和专门的技术客户经理，管理和缓解 IT 问题，避免这些问题威胁到业务连续性。
整合支持供应商以节省成本，让您的 IT 团队腾出时间来执行战略项目，并减少供应商管理工作。
通过整合数据中心支持服务，简化支持工作，减少管理合同和供应商所花费的时间。利用 IT 服务，让 IBM 管理数据中心的日常需求。
利用 IBM 支持您的 IBM Power 、IBM Z 、IBM LinuxONE、IBM Storage 和多供应商基础架构。
通过优质服务构建定制的支持策略，以提高数据中心的一致性并减少停机时间。
洞察和分析可以揭示支持差距、互操作性和安全问题、库存等方面的信息。
在您计划通过服务扩展，进行下一次升级时，保持对 IBM Power、IBM Z、LinuxONE 和存储产品的支持。
利用 IBM 对整个数据中心的支持，降低成本并减少停机时间。
IBM 通过一系列支持选项和数据中心服务来支持 IBM Power、IBM Z、IBM LinuxONE 和 IBM Storage 以及领先的第三方服务器和存储供应商，以管理日常需求并优化系统运行状况。
从安装和配置到生命周期结束时的选项，IBM 可以帮助您安装、配置、优化网络基础架构，提供高级支持、识别相互依赖性，并减少在整个生命周期中管理网络所花费的时间。
IBM 支持 AIX、IBM i、z/OS 和 Linux 等操作系统，以及 Microsoft、Oracle、Red Hat 和 SUSE 等核心企业软件。
根据 IDC 白皮书，全方位的数据中心支持和服务策略，包括生命周期服务，以“克服重大障碍，维护和优化支持数字业务所需的复杂多云 IT 基础架构。”
从部署到处置的可持续解决方案
TLS 提供各种可持续发展产品，旨在帮助客户在整个生命周期内通过安全和可持续发展的资产处置，优化 IT 资源利用、减少碳足迹并满足企业安全、行业及监管的相关要求。
为您的数据中心提供基于任务的服务
TLS 为各种项目提供与硬件无关和基于软件任务的服务。此外还为特殊事件提供服务，例如搬迁、实物库存检查，甚至数据中心运营审查。详细了解 IBM 为您的 IBM 基础架构和整个数据中心提供的项目服务。
数据中心编排和管理
高 IT 服务可用性的最佳实践包括加强服务管理、加强端到端执行以及利用数据分析技术实现技术支持从被动转向预防的转变。IBM 加速价值计划可为客户提供一个专门的团队，该团队专注于全球、地理和流程级别的主动编排。了解有关 IBM 加速价值计划的更多信息。
网络部署和性能
网络安装和配置中的错误，可能是停机的重要原因。利用 IBM 技术生命周期服务，安装和配置您的网络解决方案。
IT 服务可用性和弹性评估
高可用性技术中心 (HACoC) 利用 IBM 乃至整个行业的技术和服务管理专家来评估客户的 IT 基础架构和交付实践，并协作制定助力客户实现可用性目标的战略和解决方案。
运营弹性
IT 支持和服务可以成为运营弹性持续要求的重要因素。了解主动支持、支持洞察分析以及整体数据中心支持策略如何帮助您提高运营弹性。
IBM 很荣幸在新的《IDC MarketScape：2022 年全球支持服务供应商评估报告》中被评为领导者。
“客户表示：IBM 在更高层面的核心管理层建立的合作伙伴关系，可确保 IBM 能够真正了解客户的业务需求，同时也能保障客户核心管理层能接触到 IBM 高管。”(引自 IDC Marketscape）
IBM 技术生命周期服务是一家世界级的供应商，致力于提供卓越的客户体验，我们的净推荐值证实了这一点。