主页 Services 系统支持 服务器和存储支持服务
为什么选择 IBM？
在服务器机房使用笔记本电脑的人员

借助针对 IBM Power®IBM® Z®IBM LinuxONEIBM Storage 以及第三方服务器和存储的支持和服务选项，推动整个数据中心的高可用性和一致性。

保持高可用性对于某些系统至关重要，而为此类关键任务系统提供主动支持，则是组织减轻停机造成的潜在影响的一种方法。

获取 IDC Perspective - 数据中心环境的停机成本：关键驱动因素以及支持供应商如何提供帮助  →

IBM 很荣幸在新的《IDC MarketScape：2022 年全球支持服务供应商评估报告》中被评为领导者。
新增功能

赢得 IT 可用性之战：IBM 主动支持详解

IBM Support Insight Pro 简介

了解 IBM Support Insight Pro 如何协助您简化库存管理、降低安全风险并充分利用支持案例指标。

 了解更多信息
优势 减少停机时间

利用预测分析和主动支持，在 IT 问题威胁到业务连续性之前对其进行管理和处置。

 延长基础架构的使用寿命

确保平稳过渡，同时延长系统和软件的使用寿命。

 简化支持工作

减少数据中心内的供应商数量。利用 IT 服务，让 IBM 管理您的日常数据中心需求。
IBM 基础架构支持和服务 IBM Expert Care

通过精简、灵活的服务和支持层级，优化 IT 可用性并降低成本。

 IBM Expert Care 硬件和软件维护

利用 IBM 灵活的支持解决方案来保持 IBM 基础架构投资的价值。

 IBM 硬件和 IBM 软件维护服务 服务延展

在您计划通过服务扩展，进行下一次升级时，保持对 IBM Power、IBM Z、LinuxONE 和存储产品的支持。

 IBM 硬件支持扩展 IBM 软件服务扩展 IBM Z 和 LinuxONE

了解有关 IBM Z 和 LinuxONE 的支持与服务的更多信息。

 适用于 IBM Z 和 LinuxONE 的技术生命周期服务 IBM LinuxONE Expert Care IBM Power

了解有关 IBM Power 支持和服务的更多信息。

 适用于 IBM Storage 的技术生命周期服务 IBM Power 和 IBM Storage 高级支持服务 IBM Storage

探索为 IBM Storage 提供的支持和服务。

 针对 IBM Storage 的技术生命周期服务 探索 IBM Storage Insights 了解更多信息

 
由 IBM 委托编写的 Forrester 报告《IBM 混合 IT 支持的总体经济影响》显示，充分利用 IBM，既通过 IBM 基础架构，又通过数据中心内的其他第三方供应商，可将硬件 IT 维护和支持成本降低 25%，并将解决硬件中断和事件的平均时间缩短 21%。
 
访问 Forrester 的《IBM 混合 IT 支持总体经济影响》报告
多供应商支持和服务
我们的服务 IBM 多供应商支持服务，通过为不同 OEM 硬件和软件产品提供单点联系，改进维护体验，以便最好地满足服务器、存储、网络、安全和软件维护支持需求。此外，这一服务还有助于保持系统最新状态，并通过单一责任点及时解决问题。IBM 在全球范围内全天候提供经验丰富的技术支持人员连接，以及一套全面的硬件和软件支持服务，帮助企业识别所有 IT 产品组合中的各种相互依赖关系。 针对多厂商服务器、存储器、网络和安全性提供的 IBM 支持服务
我们支持谁 服务器
  • IBM Power
  • IBM Z
  • IBM LinuxONE
  • Dell
  • Fujitsu
  • HPE
  • Lenovo
  • Oracle
  • Supermicro
 存储
  • IBM Storage
  • Dell EMC
  • HPE
  • Hitachi
  • Oracle
  • Pue Storage
  • NetApp
高级服务

根据 IDC 白皮书，整体数据中心支持和服务策略包括生命周期服务，以“克服维护和优化支持数字业务所需的复杂多云 IT 基础设施的重大障碍。”

从 IDC 白皮书中了解更多信息

从部署到处置的可持续解决方案

从部署到处置，让 TLS 帮助您保持基础设施最新、保护您的数据并保护您的基础设施投资。

 全球一体化微码服务 媒介保留 媒介破坏 资产恢复和处置

为您的数据中心提供基于任务的服务

TLS 为各种项目提供与硬件无关和基于软件任务的服务。此外还为特殊事件提供服务，例如搬迁、实物库存检查，甚至数据中心运营审查。详细了解 IBM 为您的 IBM 基础架构和整个数据中心提供的项目服务。

 适用于基础架构的 IBM 项目服务

数据中心编排和管理

高 IT 服务可用性的最佳实践包括加强服务管理、加强端到端执行以及利用数据分析技术实现技术支持从被动转向预防的转变。IBM 加速价值计划可为客户提供一个专门的团队，该团队专注于全球、地理和流程级别的主动编排。了解有关 IBM 加速价值计划的更多信息。

 IBM 加速价值计划

IT 服务可用性和弹性评估

高可用性技术中心 (HACoC) 利用 IBM 乃至整个行业的技术和服务管理专家来评估客户的 IT 基础架构和交付实践，并协作制定助力客户实现可用性目标的战略和解决方案。

高可用性技术中心 (HaCoC) 简介
数据中心洞察
预测性洞察，以解决潜在的 IT 问题和计划外停机 IBM Support Insights 是一款强大的 AI 工具，可提高 IT 可靠性并简化资产管理。其可提供预防性维护和分析功能，帮助您的团队解决 IT 问题，防范于未然。还可简化您的 IT 基础架构管理流程，并减少支持覆盖范围中的空白。 了解 IBM Support Insights
其他资源 加速采用

获得有关 IBM 基础架构服务器和存储的深度技术技能和专业知识。

 

 了解 IBM Technology Expert Labs 网络和安全支持

了解有关网络和安全解决方案的支持与服务的更多信息。

 查看网络支持 软件支持

详细了解有关 IBM 基础架构软件的支持与服务，以及精选的第三方软件供应商。

 探索软件支持
采取下一步行动

IBM 专家已准备就绪，随时可助您充分利用单一来源托管服务，为您的技术和业务运营提供有力支持。即刻预约一场 30 分钟的免费策略讨论会。