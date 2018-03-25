借助针对 IBM Power®、IBM® Z®、IBM LinuxONE 和 IBM Storage 以及第三方服务器和存储的支持和服务选项，推动整个数据中心的高可用性和一致性。
保持高可用性对于某些系统至关重要，而为此类关键任务系统提供主动支持，则是组织减轻停机造成的潜在影响的一种方法。
获取 IDC Perspective - 数据中心环境的停机成本：关键驱动因素以及支持供应商如何提供帮助 →
IBM 很荣幸在新的《IDC MarketScape：2022 年全球支持服务供应商评估报告》中被评为领导者。
赢得 IT 可用性之战：IBM 主动支持详解
IBM Support Insight Pro 简介
了解 IBM Support Insight Pro 如何协助您简化库存管理、降低安全风险并充分利用支持案例指标。
利用预测分析和主动支持，在 IT 问题威胁到业务连续性之前对其进行管理和处置。
确保平稳过渡，同时延长系统和软件的使用寿命。
减少数据中心内的供应商数量。利用 IT 服务，让 IBM 管理您的日常数据中心需求。
通过精简、灵活的服务和支持层级，优化 IT 可用性并降低成本。
利用 IBM 灵活的支持解决方案来保持 IBM 基础架构投资的价值。
在您计划通过服务扩展，进行下一次升级时，保持对 IBM Power、IBM Z、LinuxONE 和存储产品的支持。
了解有关 IBM Z 和 LinuxONE 的支持与服务的更多信息。
了解有关 IBM Power 支持和服务的更多信息。
探索为 IBM Storage 提供的支持和服务。
根据 IDC 白皮书，整体数据中心支持和服务策略包括生命周期服务，以“克服维护和优化支持数字业务所需的复杂多云 IT 基础设施的重大障碍。”
从部署到处置的可持续解决方案
从部署到处置，让 TLS 帮助您保持基础设施最新、保护您的数据并保护您的基础设施投资。
为您的数据中心提供基于任务的服务
TLS 为各种项目提供与硬件无关和基于软件任务的服务。此外还为特殊事件提供服务，例如搬迁、实物库存检查，甚至数据中心运营审查。详细了解 IBM 为您的 IBM 基础架构和整个数据中心提供的项目服务。
数据中心编排和管理
高 IT 服务可用性的最佳实践包括加强服务管理、加强端到端执行以及利用数据分析技术实现技术支持从被动转向预防的转变。IBM 加速价值计划可为客户提供一个专门的团队，该团队专注于全球、地理和流程级别的主动编排。了解有关 IBM 加速价值计划的更多信息。
IT 服务可用性和弹性评估
高可用性技术中心 (HACoC) 利用 IBM 乃至整个行业的技术和服务管理专家来评估客户的 IT 基础架构和交付实践，并协作制定助力客户实现可用性目标的战略和解决方案。