IBM Power 是基于 IBM Power 处理器的服务器系列，能够运行 IBM AIX、IBM i 和 Linux。
该系列能够更快地响应业务需求，保护从核心到云端的数据，并简化洞察分析和自动化流程。实现应用程序和基础架构现代化 - 通过顺畅的混合云体验。IBM Power 服务器提供组织所需的敏捷性、可靠性和耐久性。
ITIC 针对 37 个垂直市场中的 1,900 名高层管理人员开展调研，为 IBM Power 的可用性打出了不低于 99.9999% 的评分。¹
调研报告显示，IBM Power 因安全问题而导致的意外中断不超过 3.3 分钟。²
Mondi 表示，SAP S/4HANA 的最终用户应用程序性能提高了 20%，运营效率显著提升，能够满足其环保目标。³
IBM 测试表明，Red Hat OpenShift 上的同一多层 OLTP 工作负载，在 IBM Power S1022 服务器上运行 IBM WebSphere Hybrid Edition 时，每个核心每秒处理的事务数量可增加至 3.6 倍。
通过可扩展型平台满足混合云需求
AIX on Power 通过混合云和开源功能持续推动创新，从而帮助企业在弹性的安全环境中构建和部署现代化应用程序。AIX 的路线图和支持计划已延伸至 2035 年以后，将继续构成该产品组合必备的战略性根本组成部分。
IBM i 是一个为创新者打造、由创新者打造的平台。具备持续可用性和最先进的安全功能，可与物联网 (IoT)、AI 和 IBM Watson 轻松集成，为企业提供诸多不可或缺的洞察分析。
Linux on Power 是一款提振业界标准的开放式操作系统，拥有更快的处理速度，以及更高的带宽和固有的内置安全性。
¹ 《ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告》
² 2022 年全球服务器硬件、服务器操作系统安全性
³ https://www.ibm.com/cn-zh/case-studies/mondi-group-systems-hardware-sap-s4-hana
⁴ https://www.ibm.com/it-infrastructure/resources/power-performance/e1080/