RISE with SAP on IBM Power Virtual Server 有助于利用 SAP S/4HANA 加速转型。
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IBM Power 是基于 IBM Power 处理器的服务器系列，能够运行 IBM AIXIBM iLinux

该系列能够更快地响应业务需求，保护从核心到云端的数据，并简化洞察分析和自动化流程。实现应用程序和基础架构现代化 - 通过顺畅的混合云体验。IBM Power 服务器提供组织所需的敏捷性、可靠性和耐久性。

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深入了解服务器
优势 IBM Power 之所以在业界闻名，是因为它能够为要求最严苛的工作负载提供出色的可伸缩性和性能，通过其卓越的虚拟化和管理功能实现灵活性，凭借更出色的隔离和集成堆栈确保安全性。并连续 14 年保持领先的可靠性评级，这一切均为贵企业带来了独特的总体拥有成本优势。
BM Power a 99.999% or greater availability rating.
可靠 - 99.9999%

ITIC 针对 37 个垂直市场中的 1,900 名高层管理人员开展调研，为 IBM Power 的可用性打出了不低于 99.9999% 的评分。¹

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Survey says IBM Power experiences 3.3 minutes or less of unplanned outage due to security issues.
安全 – 3.3 分钟

调研报告显示，IBM Power 因安全问题而导致的意外中断不超过 3.3 分钟。²

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Sustainability
可持续 – 20%

Mondi 表示，SAP S/4HANA 的最终用户应用程序性能提高了 20%，运营效率显著提升，能够满足其环保目标。³

 阅读成功案例
Sustainable
支持 AI - 速度提升 3.5 倍

IBM 测试表明，Red Hat OpenShift 上的同一多层 OLTP 工作负载，在 IBM Power S1022 服务器上运行 IBM WebSphere Hybrid Edition 时，每个核心每秒处理的事务数量可增加至 3.6 倍。

 阅览信息图

产品

IBM Power S1012

IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。
IBM Power S1014

单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
IBM Power S1022

双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
IBM Power S1024

双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
IBM Power E1050

一款经过优化的四插槽机架式服务器，适用于数据密集型应用程序和混合云部署。
IBM Power E1080

IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。
IBM Power Virtual Server

一款安全的虚拟服务器，可按企业自有节奏和适宜价位来推进现代化转型，无论在本地和异地，皆可获得协调一致的服务体验。
工作负载
SAP HANA on Power

了解 IBM Power 如何能简化和加速 SAP HANA 的部署及其对企业的影响。

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Oracle on Power

为部署 Oracle Database 和应用程序工作负载奠定基础，以大幅提升效益。

 

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Red Hat on Power

帮助保障敏感数据和工作负载的安全，同时为整个企业的各种新应用程序提供支持。

 

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操作系统

通过可扩展型平台满足混合云需求

IBM AIX IBM i Linux on Power
软件

IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)

IBM Hardware Management Console (HMC) 用于配置和控制一台或多台 Power 服务器。该控制台提供虚拟设备格式，以提高部署灵活性。

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IBM PowerSC

IBMPowerSC 是一款安全性与合规性解决方案，专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。

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IBM PowerVC

IBM PowerVC 是一种先进的虚拟化和云管理产品，在 OpenStack 的基础上构建，为 IBM Power 上运行的 AIX、IBM i 和 Linux 虚拟机 (VM) 提供简化的虚拟化管理和云部署。

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成功案例
Bosch boxes with wind turbines
Bosch
过渡到 IBM Power10 服务器可将相同工作负载的性能提升 75%，并支持气候目标。
Coop Group 员工检查水果和蔬菜
Coop
优化产品分类和数量，以减少食物浪费。
Aerial view crude oil and gas terminal, Loading arm oil and gas refinery at commercial port.
Ecogas
向 100 多万用户提供高质量的数字服务。
Businesswoman discussing with businessman over computer. Male and female entrepreneurs are working at desk. They are sitting at home office.
RG19
通过动态容量实现灵活且经济高效的服务。
资源 IBM Power Virtual Server Private Cloud
利用 IBM Power Virtual Server 的客户端站点功能，扩大混合云和 AI 的采用率。
IBM Power10 系列不断壮大
根据企业的需求，选择灵活且具有敏捷性和自动化功能的混合云模型。
IBM Power S1014、S1022s、S1022 和 S1024
在我们全面的 Redbooks 指南中，查看这些型号的最新功能、技术和变动。
IBM Power E1050 技术概述
获取全面的 Redbooks 指南，了解 IBM Power E1050 的最新功能、技术和变动。
IBM Power E1080 技术概述
通过我们全面的 Redbooks 指南，快速了解 IBM Power E1080 的新架构和功能。
随需而变的灵活容量
IBM Power 采用按使用付费的灵活模式，可随业务需求的变化，在专用服务器上动态提供更多资源。
与 IBM Power 专家洽谈

了解如何让企业从顺畅运行的混合云中获益。与 IBM Power 专家安排一次 30 分钟免费会议。
更多探索方式 社区 IBM Power Redbooks IBM 全球融资部
脚注

¹  《ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告》
² 2022 年全球服务器硬件、服务器操作系统安全性
³ https://www.ibm.com/cn-zh/case-studies/mondi-group-systems-hardware-sap-s4-hana
https://www.ibm.com/it-infrastructure/resources/power-performance/e1080/