为了让每位客户都能在网上和移动设备上完成关键流程，公司迁移到新一代内存平台 SAP HANA® 2.0（ibm.com 外部链接），该平台在以先进的 IBM® POWER9™ 和 IBM Power10 服务器、IBM® FlashSystem 存储器和 IBM® Power Systems Virtual Server 实例为基础的混合云环境中运行。

阿根廷六个省份的民众依靠 Ecogas 公司将天然气直接输送到家中。该组织根据阿根廷能源监管机构的要求经营业务，力求提供可靠、便捷、实惠的服务。

Ecogas 信息技术主管 Oscar Sobrero 解释道：“在过去很长一段时间内，现场服务通道一直是阿根廷能源客户的主要接触点。客户去 Ecogas 经营的本地分支机构注册新服务并告知地址变更情况，去本地银行或第三方收款处支付账单。我们知道数字通道可以改变客户体验，让客户能够更快、更方便地完成这些流程，因此我们开始了转型。”

过去五年里，Ecogas 开发了无缝网上移动服务通道，使客户能够管理自己的账户并支付账单。Ecogas 基础架构及电信主管 Pablo Contreras 肯定地说："过去虽然数字通道稳步增长，但许多客户仍然更喜欢与我们面对面交流，因为他们习惯这样做。2020 年新冠疫情爆发后，我们知道这一切都将改变。”

2020 年，阿根廷采取了多项措施来遏制新冠疫情传播，其中包括保持社交距离和局部封锁。现场服务突然无法进行，数字通道几乎一夜之间成为了主要的客户接触点。

Sobrero 说：“我们知道网上交易量会出现大幅上升，因为以前依靠银行和收款网络支付账单的客户转而使用我们的数字通道。除了满足激增的网上移动服务需求，我们还希望客户无需前往分支机构也能签署新合同，而这项功能我们还未推出。”