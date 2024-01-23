当新冠疫情迫使 Ecogas 暂停为阿根廷的 140 万天然气客户提供现场服务时，公司不得不迅速采取行动，准备好应对激增的数字通道需求。
为了让每位客户都能在网上和移动设备上完成关键流程，公司迁移到新一代内存平台 SAP HANA® 2.0（ibm.com 外部链接），该平台在以先进的 IBM® POWER9™ 和 IBM Power10 服务器、IBM® FlashSystem 存储器和 IBM® Power Systems Virtual Server 实例为基础的混合云环境中运行。
阿根廷六个省份的民众依靠 Ecogas 公司将天然气直接输送到家中。该组织根据阿根廷能源监管机构的要求经营业务，力求提供可靠、便捷、实惠的服务。
Ecogas 信息技术主管 Oscar Sobrero 解释道：“在过去很长一段时间内，现场服务通道一直是阿根廷能源客户的主要接触点。客户去 Ecogas 经营的本地分支机构注册新服务并告知地址变更情况，去本地银行或第三方收款处支付账单。我们知道数字通道可以改变客户体验，让客户能够更快、更方便地完成这些流程，因此我们开始了转型。”
过去五年里，Ecogas 开发了无缝网上移动服务通道，使客户能够管理自己的账户并支付账单。Ecogas 基础架构及电信主管 Pablo Contreras 肯定地说："过去虽然数字通道稳步增长，但许多客户仍然更喜欢与我们面对面交流，因为他们习惯这样做。2020 年新冠疫情爆发后，我们知道这一切都将改变。”
2020 年，阿根廷采取了多项措施来遏制新冠疫情传播，其中包括保持社交距离和局部封锁。现场服务突然无法进行，数字通道几乎一夜之间成为了主要的客户接触点。
Sobrero 说：“我们知道网上交易量会出现大幅上升，因为以前依靠银行和收款网络支付账单的客户转而使用我们的数字通道。除了满足激增的网上移动服务需求，我们还希望客户无需前往分支机构也能签署新合同，而这项功能我们还未推出。”
计算性能提高 35%，同时运营成本降低 20%
促使 80% 客户将数字通道用作主要接触点
此前，Ecogas 依靠在 IBM Power 服务器上运行的 SAP for Utilities on SAP HANA 支持端到端业务运营。面对同比增长 20%、目前已达 4 TB 的 SAP HANA 数据，该组织意识到其现有的业务系统和基础架构将无法适应数字交易量的预期增长。为了满足新增需求，公司决定迁移至 SAP HANA 2.0。
“我们发现，迁移至 SAP HANA 2.0 不仅有助于应对疫情造成的短期挑战，还会带来许多长期优势，”Sobrero 补充道，“通过支持企业实时访问运营数据，我们可以加快决策速度，将员工从耗时费力的任务中解放出来。此外，迁移至新一代数据平台还有望简化重要的合规活动，例如为监管机构生成月报。”
为了满足 SAP HANA 2.0 的计算和内存需求，Ecogas 再次求助于 IBM。该组织将新一代 IBM Power10 处理器技术与超低延迟的 IBM FlashSystem 存储器相结合，可有效确保 SAP HANA 2.0 发挥高性能，同时为未来的数据和交易创造巨大的增长空间。
数据库及 SAP 管理总监 Alejandro Molina 详细解释说：“我们进行了大量评估，其中包括 IBM Power 服务器以及不同供应商提供的 x86 系统。IBM 不仅为我们提供了所需的全闪存存储架构，还为我们提供了同类 x86 平台无法比拟的出色性价比。”
选择期间，IBM Power10 服务器尚未获得 SAP HANA 2.0 认证。为了证明这一概念而又不拖延供应商评估流程，IBM 在 IBM Power Systems Virtual Server 中配置了基于云的 IBM POWER9 演示环境，以证实 IBM Power10 平台可以满足，甚至超水平满足目标 SAP HANA 2.0 部署的计算和内存需求。
Sobrero 评论道：“IBM 是我们最信赖的 IT 合作伙伴之一。根据我们对 IBM Power Systems Virtual Server 的概念验证结果以及 IBM 和 SAP 之间的紧密战略联盟，我们确信 IBM Power10 是全新 SAP HANA 2.0 解决方案的最佳应用平台。我们对两家公司都充满信心，因此早在 IBM Power10 获得 SAP 认证前的几个月里，我们就签署了合同。”
Ecogas 与 IBM Systems Lab Services 及其信赖的 IBM 业务合作伙伴 The Computer 携手部署了新的 IT 基础架构。公司全新的 SAP HANA 2.0 生产环境基于单台 IBM Power E1080 服务器，该服务器连接至 IBM FlashSystem 5200 存储器，通过 IBM® PowerVM 实现虚拟化，并运行 SUSE Linux® Enterprise Server (SLES) for SAP Applications （ibm. com 外部链接）操作系统。Contreras 补充道：“选择 SLES for SAP Applications 后，我们相信所提供的弹性和可用性可为我们的任务关键型 SAP 业务系统提供支持。”
Molina 说：“与 The Computer 和 IBM Systems Lab Services 携手实施项目是一次很棒的经历。我们与 The Computer 的关系可以追溯到多年以前，该公司总是乐于承担合同义务以外的责任，协助我们解决挑战，使部署项目保持正轨。”
为了实现强大的灾难恢复能力，该公司创建了一个利用 IBM® Cloud 的混合环境。Ecogas 使用 IBM® Spectrum Protect 以近乎实时的方式将数据复制到 IBM Power Systems Virtual Server 实例，以便在主数据中心出现问题时最大限度地减少数据丢失或服务中断的风险。
Sobrero 继续说道：“尽管面临没完没了的新冠疫情挑战，但 IBM 仍利用其在 IBM 和 SAP 解决方案方面的全球化专业知识来加快我们的部署步伐，竭尽全力确保我们取得成功。多亏有 IBM 和 The Computer 鼎力相助，我们在 60 天内完成了其他供应商可能需要四个月才能完成的工作。”
通过迁移到 IBM Power10 上的 SAP HANA 2.0，Ecogas 可以在疫情期间及疫情结束之后为客户提供无缝的数字服务。借助新的解决方案，该组织能够将 IT 运营成本降低 20%，同时将计算性能提高 35%，从而有能力满足大幅增长的数字服务需求。
“我们的 140 万客户现在几乎都不再使用纸质账单，而是以数字方式接收账单，这种方式对客户来说更加方便，对 Ecogas 来说更具成本效益，同时也提升了环境的可持续性，”Sobrero 说道，“短短几个月内，数字账单的使用量骤增，这就是 IBM、The Computer 和 Ecogas 在疫情期间出色合作的力证。”
公司在新的 SAP 解决方案中使用了电子签名工作流程，形成了一套完全数字化的客户引导流程。因此，即使在分支机构关闭期间，该组织也能提供完整服务。
“迁移到 IBM Power10 上的 SAP HANA 2.0，这一步发挥了关键作用，使 Ecogas 能够在整个新冠疫情期间维持较高的服务水平，”Contreras 说道，“大多数客户都发现网上移动通道非常便捷，因此与分支机构的体验相比，他们更喜欢这种通道。事实上，我们有大约 80% 的客户现在使用数字通道作为主要接触点，所有这些服务均由 IBM 和 SAP 解决方案提供支持。”
新业务系统也为 Ecogas 的其他方面带来了优势。公司可以实时访问 SAP HANA 2.0 中的运营数据，使关键的报告流程实现大幅提速。
“每个月我们都必须向监管机构提交一份账单报告，而这份报告以前需要花费 30 个小时才能制作完毕，”Sobrero 表示，“自从迁移到 SAP HANA 2.0 和 IBM Power10 以来，我们可以在短短六个小时内生成监管报告，时间缩短了 80%。据估计，我们的后台团队总共将报告构建流程加快了 40%，大大提高了我们的整体运营效率。”
展望未来，Ecogas 计划以持续数字化转型的成功经验为基础，不断向前推进。公司正在研究将更多业务系统迁移到 IBM Power Systems Virtual Server 的可能性，同时还使用 IBM Power Enterprise Pools 2.0 以动态且经济有效的方式灵活运用本地部署的计算资源，从容应对业务量峰值。
“到目前为止，与 IBM 合作的最大优势是其强大的解决方案、出色的技术支持和成熟的产品路线图，”Sobrero 总结道，“随着我们数字化服务的持续推进，IBM 将成为重要的合作伙伴，我们期待为阿根廷各地的能源客户带来更高质量的服务。”
Ecogas（ibm.com 外部链接）专为阿根廷六个省份的家庭和企业配送天然气。该公司是一家受监管的专营企业，通过覆盖近 30,000 公里的配送网络为 140 万客户提供服务。
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美国出品，2022 年 8 月。
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