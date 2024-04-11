主页 存储 Software Suite Protect IBM 存储保护
获得企业级数据保护
IBM Storage Protect 仪表板显示数据的屏幕快照

IBM Storage Protect 是一款数据备份和恢复软件。Storage Protect 是 IBM Storage 产品服务组合中软件定义的存储产品的一部分。关于 SaaS 应用程序的备份和恢复，请参阅 Storage Protect for Cloud 相关内容。

IBM Storage Protect（以前称为 IBM Spectrum Protect）为物理文件服务器、虚拟环境和各种应用程序提供全面的数据数据灾备能力。组织可以将每台备份服务器扩展到管理数十亿个对象。客户可以通过内置的数据效率功能，以及将数据迁移或复制到磁带、公共云服务和本地对象存储器的功能，降低备份基础架构成本。IBM Storage Protect 还可以存储 IBM Storage Protect Plus 数据，让公司可以充分利用现有投资，用于长期数据保留和灾难恢复。
咨询热线：400-810-1818 转 6255 (工作日: 9:00 - 17:00)

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优势 获得多工作负载保护

统一和简化实体文件服务器、虚拟环境和各种应用程序的数据保护，降低运营成本。

 实现大规模的可扩展性

通过单个服务器支持海量数据增长，可管理多达 4 PB 的客户机数据，每天汲取多达 100 TB 的全新和已更改的客户机数据。

 提高存储效率

通过增量永久备份、压缩和重复数据删除来实现卓越的存储效率。

 构建网络灾备能力

针对管理员命令、加密、主动安全通知，以及对磁带和不可变对象存储器的本机支持，采用双密钥授权，保护存储环境。

 用经济实惠的方式保留数据

利用云和本地存储选项（包括 IBM Cloud Object Storage 和针对非活动数据的 AWS S3 智能分层支持），实现企业的价格和性能目标。

 充分利用企业投资

充分利用企业现有投资。IBM Storage Protect Plus 客户可以利用 IBM Storage Protect 实现长期数据保留和灾难恢复。
功能
行之有效的最佳实践

遵循 IBM Storage Protect 蓝图，消除后顾之忧。这些蓝图提供经过测试并行之有效的最佳实践和指南，帮助客户满足 SLA、实现出色性能。
数据复制

将删除的重复数据和加密数据，以增量和细粒度的方式，从一台服务器复制到另一台服务器或两台目标服务器，从而提高效率和安全性，并针对现场和非现场复制采用不同的保留时间策略。

 实施数据复制的清单
内置云集成

IBM® Cloud、IBM Cloud Object Storage、Amazon S3、Google Cloud、Microsoft Azure 和其他经过验证的 S3 对象存储服务中，使用经济高效、高度安全的容器存储池，无需额外硬件或网关。
全面的数据保护

针对云、虚拟、软件定义的环境，针对核心应用程序，以及针对远程站点，提供高级数据保护。从主要和远程恢复站点，恢复个别项目、复杂系统和整个数据中心。
与 IBM Storage Protect Plus 集成

使用 IBM Storage Protect Plus 作为数据复制目标，将现有投资用于长期备份和恢复。为混合云中的虚拟机、数据库和应用程序提供近乎即时的恢复、复制、复用和自助服务。

 深入了解 IBM Storage Protect Plus
数据生命周期自动化

运用灵活的数据生命周期自动化规则，利用现有备份数据来满足长期保留需求，而无需汲取额外的副本。随着时间的推移，自动将数据从成本较高的存储器移至成本较低的存储器。
直击核心的安全性

针对潜在勒索软件攻击，获取安全通知。针对管理员命令、数据加密，以及对磁带和不可变对象存储器的本机支持，采用双密钥授权，增强保护、确保网络弹性。
精简解决方案组合

使用 IBM Storage Protect Suite 和 IBM Storage Suite 可以增强灵活性。获取易于管理的许可证，其中包含适用于虚拟环境、容器、数据库、电子邮件和企业资源规划的快照和备份代理。
全球业务合作伙伴网络

与 IBM 业务合作伙伴合作，获取技术、服务和最佳实践。获取可伸缩的解决方案，随着数据的不断增加，不断维持性能、效率和可管理性。访问 PartnerWorld，查找附近的业务合作伙伴。

 浏览合作伙伴目录
通过阅读技术规格、比较版本和查看可选附加组件，了解有关 Storage Protect Suite 的更多信息。
成功案例 通过强大的备份解决方案实现卓越的服务连续性

了解 PT Wings Surya 如何加速备份和恢复作业，增强基础架构的弹性，并巩固其市场领先地位。

 保护容器化环境

阅读 APIS IT 如何利用 IBM Storage Protect 和 IBM Storage Protect Plus 来保护 1000 多台虚拟机和容器化项目。

 量身定制 IT 服务以满足客户需求

了解 Shibuya 如何融合适当的技术组合，帮助企业取得成功。

资源 了解 IBM Storage Protect 产品系列

IBM Storage Protect、IBM Storage Protect Plus 及相关产品提供了自动化、集中式备份和恢复操作的核心组件。

了解现代数据保护的必备要素

探讨现代数据保护解决方案可以提供的重要业务优势，以及获得这些优势需要具备的功能。

后续步骤

了解如何通过 IBM Storage Protect 获得企业级数据保护。安排与 IBM Storage 代表进行 30 分钟的免费会议。
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