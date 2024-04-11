IBM Storage Protect（以前称为 IBM Spectrum Protect）为物理文件服务器、虚拟环境和各种应用程序提供全面的数据数据灾备能力。组织可以将每台备份服务器扩展到管理数十亿个对象。客户可以通过内置的数据效率功能，以及将数据迁移或复制到磁带、公共云服务和本地对象存储器的功能，降低备份基础架构成本。IBM Storage Protect 还可以存储 IBM Storage Protect Plus 数据，让公司可以充分利用现有投资，用于长期数据保留和灾难恢复。