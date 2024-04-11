IBM Storage Protect 是一款数据备份和恢复软件。Storage Protect 是 IBM Storage 产品服务组合中软件定义的存储产品的一部分。关于 SaaS 应用程序的备份和恢复，请参阅 Storage Protect for Cloud 相关内容。
IBM Storage Protect（以前称为 IBM Spectrum Protect）为物理文件服务器、虚拟环境和各种应用程序提供全面的数据数据灾备能力。组织可以将每台备份服务器扩展到管理数十亿个对象。客户可以通过内置的数据效率功能，以及将数据迁移或复制到磁带、公共云服务和本地对象存储器的功能，降低备份基础架构成本。IBM Storage Protect 还可以存储 IBM Storage Protect Plus 数据，让公司可以充分利用现有投资，用于长期数据保留和灾难恢复。
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统一和简化实体文件服务器、虚拟环境和各种应用程序的数据保护，降低运营成本。
通过单个服务器支持海量数据增长，可管理多达 4 PB 的客户机数据，每天汲取多达 100 TB 的全新和已更改的客户机数据。
通过增量永久备份、压缩和重复数据删除来实现卓越的存储效率。
针对管理员命令、加密、主动安全通知，以及对磁带和不可变对象存储器的本机支持，采用双密钥授权，保护存储环境。
利用云和本地存储选项（包括 IBM Cloud Object Storage 和针对非活动数据的 AWS S3 智能分层支持），实现企业的价格和性能目标。
充分利用企业现有投资。IBM Storage Protect Plus 客户可以利用 IBM Storage Protect 实现长期数据保留和灾难恢复。
遵循 IBM Storage Protect 蓝图，消除后顾之忧。这些蓝图提供经过测试并行之有效的最佳实践和指南，帮助客户满足 SLA、实现出色性能。
将删除的重复数据和加密数据，以增量和细粒度的方式，从一台服务器复制到另一台服务器或两台目标服务器，从而提高效率和安全性，并针对现场和非现场复制采用不同的保留时间策略。
在 IBM® Cloud、IBM Cloud Object Storage、Amazon S3、Google Cloud、Microsoft Azure 和其他经过验证的 S3 对象存储服务中，使用经济高效、高度安全的容器存储池，无需额外硬件或网关。
针对云、虚拟、软件定义的环境，针对核心应用程序，以及针对远程站点，提供高级数据保护。从主要和远程恢复站点，恢复个别项目、复杂系统和整个数据中心。
使用 IBM Storage Protect Plus 作为数据复制目标，将现有投资用于长期备份和恢复。为混合云中的虚拟机、数据库和应用程序提供近乎即时的恢复、复制、复用和自助服务。
运用灵活的数据生命周期自动化规则，利用现有备份数据来满足长期保留需求，而无需汲取额外的副本。随着时间的推移，自动将数据从成本较高的存储器移至成本较低的存储器。
针对潜在勒索软件攻击，获取安全通知。针对管理员命令、数据加密，以及对磁带和不可变对象存储器的本机支持，采用双密钥授权，增强保护、确保网络弹性。
使用 IBM Storage Protect Suite 和 IBM Storage Suite 可以增强灵活性。获取易于管理的许可证，其中包含适用于虚拟环境、容器、数据库、电子邮件和企业资源规划的快照和备份代理。
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