IBM Storage Protect Suite 概览
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备份服务器组件
IBM 存储保护
自动执行数据备份和恢复功能，支持广泛的平台和存储设备，减少数据存储占用空间，并维护受保护数据的目录。
IBM Storage Protect Plus
为混合云环境中的虚拟机、Windows® 文件系统、数据库、应用程序和容器提供近乎即时的恢复、复制、复用和自助服务。
IBM Storage Protect Extended Edition
添加灾难恢复管理、节点复制、网络数据管理协议 (NDMP) 备份和大型磁带库支持。
IBM Storage Protect Operations Center
提供数据保护环境概览视图，监控多台服务器，完成管理任务，从而简化日常操作和报告，更快解决问题。
IBM Storage Protect 高速数据传输
提高了等待时间漫长、高丢包率广域网的复制吞吐量。
IBM Storage Protect for Data Retention
通过灵活的保留和释放处理实现长期记录保留。
IBM Storage Protect for SAN
让附加 SAN 的 IBM Storage Protect 服务器和用户系统能够使用光纤通道，对接存储系统以备份数据。
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虚拟环境和核心应用程序的备份代理：实现高性能联机备份和灵活恢复，从而提高应用程序可用性
IBM Storage Protect for Virtual Environments
可与 VMware® 和 Microsoft® Hyper-V 虚拟服务器以及托管应用程序配合使用。
IBM Storage Protect for Mail
可与 HCL Domino® 和 Microsoft Exchange 配合使用。
IBM Storage Protect for Databases
IBM Storage Protect for Enterprise Resource Planning
可与 SAP 和 SAP HANA 配合使用。
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快照管理
IBM Storage Protect Snapshot
为大多数主要 IBM 和非 IBM 存储系统启用应用程序感知、硬件辅助的快照备份和恢复管理。
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持续数据保护
IBM Storage Protect for Workstations
为运行 Windows 操作系统的台式机和笔记本电脑工作站持续提供自动的备份。
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分层空间管理 (HSM)：允许基于政策将非活动数据迁移到磁带，将目录结构保留在磁盘上，这样用户就不必更改存取文件的方式
IBM Storage Protect HSM for Windows
可处理 Windows 数据
IBM Storage Protect for Space Management
可处理 AIX® 和 Linux® 数据
IBM Storage Protect Suite – 前端
IBM Storage Protect Suite
可用组件
IBM 存储保护
Extended Edition
Extended Edition
IBM Storage Protect Snapshot
IBM Storage Protect for Virtual Environments
IBM Storage Protect for Mail
IBM Storage Protect for Databases
IBM Storage Protect for Enterprise Resource Planning
适用于文件系统的 IBM Storage Protect 备份归档客户端
IBM Storage Protect for Storage Area Networks
IBM Storage Protect for Space Management
IBM Storage Protect Plus
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许可证计划
按容量
按受相关组合中产品保护的容量进行许可。
*IBM Storage Protect Plus 按虚拟机或容量进行许可，需要简单的 TB 转换率。
按用于托管备份数据的容量进行许可，在使用重复数据删除和其他效率功能后进行测量。
*IBM Storage Protect Plus 按虚拟机或容量进行许可，需要简单的 TB 转换率。
按模型
永久许可证
永久许可证
公用事业许可证
已落实期限许可证
入门产品（有若干限制）
IBM Storage Protect Suite 入门版 – 前端
IBM Storage Protect Suite 入门版
容量
100 TB 的托管备份数据，按相关组合中产品保护的容量来衡量。
使用重复数据删除和其他效率功能后测量的 100 TB 托管备份数据。
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可选附加功能／单独购买
IBM Storage Protect Plus for Microsoft Office 365
为 Microsoft Exchange Online 和 Microsoft OneDrive® 提供备份和恢复服务。整体数据保护解决方案包含管理和保留 Microsoft Office 365 邮箱、日历、联系人和共享文件夹，从而提高运营效率并帮助确保合规。
IBM Storage Protect Suite - 归档选项
为存储在磁带或虚拟磁带库中的归档数据提供较低价格。
IBM Storage Protect Suite - Cloud Object Storage 选项
如果使用 IBM Cloud® Object Storage 作为备份和归档数据的目标，可以提供较低价格。