可与 Oracle® 和 Microsoft SQL Server 配合使用。IBM Storage Protect 服务器包含对 IBM Db2® 和 IBM Informix® 数据库联机备份的支持。无需安装 IBM Storage Protect for Databases 即可备份这些数据库。欲了解更多信息，请参见 Db2 和 Informix 产品的文档。