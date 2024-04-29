在当今数字化格局中，企业数据保护至关重要。IBM Storage Protect for Cloud 使用专门配置数据和强化云资产的解决方案为企业云数据提供保护，帮助企业应对这一挑战。我们的企业级平台将数据隐私和合规性放在首位，可提供多层防御，包括强大的加密方式、严格的数据安全性、数据保留时间和先进的云威胁检测。
借助集中式数据管理和访问控制，企业可以安心应对云安全性问题。多云兼容性有助于保持数据弹性，同时利用灾难恢复功能缓解风险。我们提供值得信赖的密钥管理服务以及有效抵御高级威胁的能力，提供跨云环境的企业级云数据保护。IBM Storage Protect for Cloud 着眼于数据保护的未来，提供安全、安心的服务。您的数据安全，就是我们的承诺。
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简化云原生应用的数据备份和恢复
数据泄露？IBM Storage Protect for Cloud 让企业云数据安全无虞
保护您的数据免受硬件故障、人为错误、破坏以及其他潜在数据丢失的影响。
保护您的数据，防范勒索软件、恶意软件、自然灾害和其他外部威胁。
恢复关键运营数据并制定风险缓解计划，以便您的业务尽快启动和运行。
借助 Azure 踏上云之旅，体验前无可比拟的灵活性和敏捷性。详细了解 Azure 如何彻底改变当今业务。
利用 IBM 在存储系统和数据保护方面的专业能力，确保业务关键型 Dynamics 365 工作负载的安全性和可访问性。
使用 IBM Storage Protect for Cloud 安全地备份和恢复 Google Workspace 数据，以便在发生任何数据丢失或损坏时保护数据并确保其可用性。
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IBM Storage Protect for Cloud 将以无可比拟的方式提升您的 Salesforce 数据安全性。为您的 Salesforce 生态系统提供无可比拟的数据保护和弹性功能，让您后悔没有及早使用。
在 Microsoft Azure 上全球可用，无需安装，无需应用补丁，也无需实施更新。
细粒度恢复允许您管理版本冲突，以确保恢复最权威的副本。
根据内容类型、所有者、创建日期、文件大小、电子邮件主题、发送日期等条件筛选要恢复的内容。
通过一个控制台提供备份和恢复过程的跟踪、管理和报告。
借助先进的云安全工具在平台内构建可靠性功能，例如企业自带密钥 (BYOK)、数据存储 (BYOS) 和认证 (BYOA) 等标准配置，以及基于角色的访问控制 (RBAK)。
在我们的 Microsoft Azure 存储、您自己的云端或者任何 SFTP 或 FTP 服务器中安全地保护您的数据。
保护企业 Azure Active Directory、Azure Virtual Machines、Azure Blob 和 File Storage。获取完整和增量备份、云到云备份、时间点和细粒度恢复功能，以恢复用户、用户组和应用程序。
优化组织从任何内部或外部威胁中快速恢复的能力，并且在各 Microsoft Dynamics 365 平台中备份关键数据。
借助 IBM Storage Protect for Cloud 轻松保护和恢复 Google Workspace 宝贵数据，确保数据可持续访问并避免潜在的丢失或损坏。
SharePoint Online、Exchange Online、Project Online、OneDrive、Groups、Teams 和公共文件夹中的 Microsoft 365 数据可提供项目级恢复功能和备份服务，获享具有成本效益的企业级保护。
精细地访问基于云的 Salesforce 工作负载的备份和批量恢复功能。与您选择的 Azure Storage 或其他公有云、私有云或第三方数据中心一起使用。