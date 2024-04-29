在当今数字化格局中，企业数据保护至关重要。IBM Storage Protect for Cloud 使用专门配置数据和强化云资产的解决方案为企业云数据提供保护，帮助企业应对这一挑战。我们的企业级平台将数据隐私和合规性放在首位，可提供多层防御，包括强大的加密方式、严格的数据安全性、数据保留时间和先进的云威胁检测。

借助集中式数据管理和访问控制，企业可以安心应对云安全性问题。多云兼容性有助于保持数据弹性，同时利用灾难恢复功能缓解风险。我们提供值得信赖的密钥管理服务以及有效抵御高级威胁的能力，提供跨云环境的企业级云数据保护。IBM Storage Protect for Cloud 着眼于数据保护的未来，提供安全、安心的服务。您的数据安全，就是我们的承诺。



立即开始 Azure、Dynamics 365、Google Workspace 和 Microsoft 365 和 Salesforce 的 30 天免费试用。无需信用卡，也没有数据限制。立即选择 IBM Storage Protect for Cloud，获享全面的数据保护服务。