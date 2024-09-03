IBM Storage Protect for Cloud Salesforce 是一款 SaaS 解决方案，可为组织的 Salesforce 应用程序提供备份和恢复，提高组织的的运营弹性。您可以将数据备份到 Azure Storage，或者集成自有存储系统。

云服务提供商依赖于共享责任模式作为其 SLA 的一部分。IBM Storage Protect for Cloud 通过为组织的宝贵数据（包括用户、群组和配置）提供灵活的备份和细粒度恢复，协助企业应对此模型的固有风险。

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