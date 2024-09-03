IBM Storage Protect for Cloud Salesforce 是一款可提供 Salesforce 应用程序备份和恢复的 SaaS，您可以将数据备份到 Azure Storage 或自有存储系统。它是 IBM Storage Protect for Cloud 备份和恢复 SaaS 系列的一部分，适用于第三方服务中的数据。
IBM Storage Protect for Cloud Salesforce 是一款 SaaS 解决方案，可为组织的 Salesforce 应用程序提供备份和恢复，提高组织的的运营弹性。您可以将数据备份到 Azure Storage，或者集成自有存储系统。
云服务提供商依赖于共享责任模式作为其 SLA 的一部分。IBM Storage Protect for Cloud 通过为组织的宝贵数据（包括用户、群组和配置）提供灵活的备份和细粒度恢复，协助企业应对此模型的固有风险。
立即开始免费试用 30 天。无需信用卡，也没有数据限制。
早期事件检测可防止数据受到威胁，例如硬件故障、人为错误、破坏、勒索软件、恶意软件和自然灾害。
在最佳实践和采用匿名数据的更安全沙箱环境中实施自动化。自助服务和委派管理有助于减少 RTO 并降低成本。
更快地恢复关键运营数据，以便业务尽快启动并运行。
在 Microsoft Azure 上全球可用，无需安装，无需应用补丁，也无需实施更新。
细粒度恢复允许您管理版本冲突，以确保恢复最权威的副本。
根据内容类型、所有者、创建日期、文件大小、电子邮件主题、发送日期等条件筛选要恢复的内容。提高 RPO。
这样就可以从单个控制台跟踪、管理和报告备份与恢复过程。
平台内置安全功能，采用您自己的加密密钥、数据存储和认证等所有标准配置，以及基于角色的访问控制。
在软恢复窗口之外恢复误删的文件。可通过自助服务、委托管理或通过帮助台解决，具体取决于 IBM Storage Protect for Cloud 的保留设置。
使用数据监视警报规则快速识别异常，例如大量添加、删除和更新，并通过汇总备份历史记录、对象更改、API 使用情况和用户活动 Salesforce 组织的中央命令仪表板，观察活动历史记录。
IBM Storage Protect for Cloud Salesforce 中的数据清理功能可满足 GDPR 的“被遗忘权”合规性要求，而长期保留和选择性恢复功能可满足数据保留需求和法律调查需求。
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