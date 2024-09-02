IBM Storage Protect for Cloud Azure
保护您的 Azure 数据免遭勒索软件和其他威胁入侵
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IBM Storage Protect for Cloud Azure 仪表板插图，其中包含 Azure 虚拟机的备份和还原作业汇总

IBM Storage Protect for Cloud Azure 为您组织的 Azure Active Directory、Azure 虚拟机以及 Azure Blobs 和 File Storage 提供基于云的数据保护。

Azure Active Directory 是将 Microsoft 365 与企业应用程序注册及其访问策略相关联的标识层。由于 Azure Active Directory 没有本机 Microsoft 备份解决方案，因此许多配备混合云基础架构的组织发现其仅限云的组、角色或用户帐户不在本地备份解决方案的覆盖范围内。IBM Storage Protect for Cloud Azure 可提供保护和备份以确保数据安全且管理得当，从而解决了这一问题。

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优势 主动保护数据，防止数据丢失

使用早期事件检测来防范硬件故障、人为错误、破坏、勒索软件、恶意软件、自然灾害和其他数据威胁。

 提高业务连续性

恢复关键运营数据，以便快速入门和熟悉运用您的业务。

 从用户数据丢失查询中释放 IT 资源

为相关用户启用自助服务和委派管理，从而释放数据丢失查询的资源。
功能 一个真正的 SaaS 平台

利用完全的软件即服务平台，该平台可在 Microsoft Azure 上全局使用，无需安装、修补或更新。

 提高备份频率

每六小时安排一次备份，或按需执行备份。

 粒度恢复能力

根据内容类型、所有者、创建日期、文件大小、电子邮件主题、发送日期等条件筛选要恢复的内容。

 增强安全性

使用内置安全功能，包括自带加密密钥功能、数据存储以及通过基于角色的访问控制进行身份验证。

 集中式管理和报告

通过从一个控制台跟踪、管理和报告备份和恢复过程，获得更多控制。

 灵活的部署

在 Microsoft Azure 存储器、组织的云端或者任何 SFTP 或 FTP 服务器中保护组织的数据。
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