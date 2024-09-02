Azure Active Directory 是将 Microsoft 365 与企业应用程序注册及其访问策略相关联的标识层。由于 Azure Active Directory 没有本机 Microsoft 备份解决方案，因此许多配备混合云基础架构的组织发现其仅限云的组、角色或用户帐户不在本地备份解决方案的覆盖范围内。IBM Storage Protect for Cloud Azure 可提供保护和备份以确保数据安全且管理得当，从而解决了这一问题。

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