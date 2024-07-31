随着勒索软件和其他网络威胁的指数级增长，保护组织的运作数据变得空前重要。虽然云服务提供商在共享责任模式下提供一定程度的数据保护，但保护业务关键性数据的最终责任在于组织自身。借助 IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365，您可以通过为您的宝贵数据（包括用户、群组和配置）提供灵活的备份和粒度恢复，应对此模型的固有风险。

在组织的 Microsoft 365 环境中免费试用该解决方案 30 天，包括 Exchange Online、SharePoint Online、OneDrive、Groups、Teams、Project Online 和公用文件夹。无需信用卡，也没有数据限制。