IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365 是一款 SaaS，可提供 Microsoft 365 资产的备份和恢复。您可以将数据备份到 Azure Storage 或自有存储系统。它是 IBM Storage Protect for Cloud 备份和恢复 SaaS 系列的一部分，适用于第三方服务中的数据。
随着勒索软件和其他网络威胁的指数级增长，保护组织的运作数据变得空前重要。虽然云服务提供商在共享责任模式下提供一定程度的数据保护，但保护业务关键性数据的最终责任在于组织自身。借助 IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365，您可以通过为您的宝贵数据（包括用户、群组和配置）提供灵活的备份和粒度恢复，应对此模型的固有风险。
在组织的 Microsoft 365 环境中免费试用该解决方案 30 天，包括 Exchange Online、SharePoint Online、OneDrive、Groups、Teams、Project Online 和公用文件夹。无需信用卡，也没有数据限制。
使用早期事件检测来防范硬件故障、人为错误、破坏、勒索软件、恶意软件、自然灾害和其他数据威胁。
为相关用户启用自助服务和委派管理，从而释放数据丢失查询的资源。
恢复关键运营数据，以便快速入门和熟悉运用您的业务。
访问这款在 Microsoft Azure 上全球可用的 SaaS 解决方案，无需安装，无需应用补丁，也无需实施更新。
使用粒度恢复来管理版本冲突，以确保恢复最权威的副本。
根据内容类型、所有者、创建日期、文件大小、电子邮件主题、发送日期等条件筛选要恢复的内容。
通过从一个控制台跟踪、管理和报告备份和恢复过程，获得更多控制。
受益于内置安全功能：自带加密密钥 (BYOK)、数据存储 (BYOS) 和认证 (BYOA) 等所有标准配置，以及基于角色的访问控制 (RBAC)。
在 Microsoft Azure 存储器、组织的云端或者任何 SFTP 或 FTP 服务器中保护组织的数据。
在软恢复窗口之外恢复误删的文件。可通过自助服务、委托管理或通过帮助台协助解决，具体取决于 IBM Storage Protect for Cloud 的保留设置。
随时轻松检索离职用户的邮箱或 OneDrive 帐户内容，以获取地址合规性、业务连续性或其他要求的信息。
恢复更改的 SharePoint 站点设置，因为这些更改可能会破坏文件继承，导致用户无法访问文件，使恢复能力对业务连续性至关重要。
立即体验 IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365，填写此表格享受功能性 30 天免费试用。
与 IBM Storage 主题专家共同探讨 IBM Storage Protect for Cloud 的实际应用。