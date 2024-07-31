主页 存储 Software Suite Protect Protect for Cloud Storage Protect for Cloud Azure IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365
借助针对 Microsoft 365 工作负载的项目级恢复功能和备份服务，获享企业级保护
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扁平式插图，描述支持 Microsoft 365 工作负载的 Storage Protect for Cloud UI

IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365 是一款 SaaS，可提供 Microsoft 365 资产的备份和恢复。您可以将数据备份到 Azure Storage 或自有存储系统。它是 IBM Storage Protect for Cloud 备份和恢复 SaaS 系列的一部分，适用于第三方服务中的数据。

随着勒索软件和其他网络威胁的指数级增长，保护组织的运作数据变得空前重要。虽然云服务提供商在共享责任模式下提供一定程度的数据保护，但保护业务关键性数据的最终责任在于组织自身。借助 IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365，您可以通过为您的宝贵数据（包括用户、群组和配置）提供灵活的备份和粒度恢复，应对此模型的固有风险。

在组织的 Microsoft 365 环境中免费试用该解决方案 30 天，包括 Exchange Online、SharePoint Online、OneDrive、Groups、Teams、Project Online 和公用文件夹。无需信用卡，也没有数据限制。
优势 主动保护数据，防止数据丢失

使用早期事件检测来防范硬件故障、人为错误、破坏、勒索软件、恶意软件、自然灾害和其他数据威胁。

 从用户数据丢失查询中释放 IT 资源

为相关用户启用自助服务和委派管理，从而释放数据丢失查询的资源。

 提高业务连续性

恢复关键运营数据，以便快速入门和熟悉运用您的业务。
功能 一个真正的 SaaS 平台

访问这款在 Microsoft Azure 上全球可用的 SaaS 解决方案，无需安装，无需应用补丁，也无需实施更新。

 完整或增量备份以及恢复

使用粒度恢复来管理版本冲突，以确保恢复最权威的副本。

 粒度恢复能力

根据内容类型、所有者、创建日期、文件大小、电子邮件主题、发送日期等条件筛选要恢复的内容。

 集中式管理和报告

通过从一个控制台跟踪、管理和报告备份和恢复过程，获得更多控制。

 增强安全性

受益于内置安全功能：自带加密密钥 (BYOK)、数据存储 (BYOS) 和认证 (BYOA) 等所有标准配置，以及基于角色的访问控制 (RBAC)。

 灵活的部署

在 Microsoft Azure 存储器、组织的云端或者任何 SFTP 或 FTP 服务器中保护组织的数据。
用例 为活跃用户恢复错放的文档

在软恢复窗口之外恢复误删的文件。可通过自助服务、委托管理或通过帮助台协助解决，具体取决于 IBM Storage Protect for Cloud 的保留设置。

 恢复硬删除的邮箱或 OneDrive 帐户

随时轻松检索离职用户的邮箱或 OneDrive 帐户内容，以获取地址合规性、业务连续性或其他要求的信息。

 恢复错误更新的 SharePoint 站点设置

恢复更改的 SharePoint 站点设置，因为这些更改可能会破坏文件继承，导致用户无法访问文件，使恢复能力对业务连续性至关重要。
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