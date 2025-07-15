对备份和恢复操作实施细粒度控制，以保护数据。
随着勒索软件和其他网络威胁的迅速增加，组织必须保护自己的数据，使其数据保护级别超出云供应商在分担责任模型下提供的数据保护级别。IBM® Storage Protect for Cloud Google Workspace 通过提供灵活的备份和细粒度恢复功能，确保对用户、群组和配置的安全保护。
确保 Google Workspace 应用程序中数据的可用性和完整性，每天最多四次。
委派恢复权限，以授权最终用户完成自助服务恢复。
通过可靠的数据恢复，最大限度地减少停机时间和中断，帮助确保业务连续性。
通过自动备份日志和详细的审计跟踪轻松证明监管要求遵从性。
访问此 SaaS 解决方案，全球可用，无需安装，无需应用补丁，也无需实施更新。
根据内容类型、所有者、创建日期、文件大小、电子邮件主题、发送日期等条件筛选要恢复的内容。
通过自带加密密钥、数据存储、多重身份验证和基于角色的访问控制，享受内置安全性。
保护 IBM 存储系统中的数据或使用您自己的存储系统，并与现有基础设施无缝集成。
在本机恢复窗口之外恢复意外删除。可通过管理员、委派管理员、自助服务或帮助台协助进行寻址。
持续扫描以发现异常、威胁和未经授权的访问。主动向 IT 发出警报，以便他们快速响应和改进事件管理。
使用数据清理功能来满足 GDPR 合规性要求。长期数据保留和恢复功能确保数据满足法律需求和监管合规性。