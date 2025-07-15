随着勒索软件和其他网络威胁的迅速增加，组织必须保护自己的数据，使其数据保护级别超出云供应商在分担责任模型下提供的数据保护级别。IBM® Storage Protect for Cloud Dynamics 365 通过提供灵活的备份和细粒度恢复功能，确保对用户、群组和配置的安全保护。