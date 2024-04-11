IBM Storage Protect Plus 是一款 IBM Storage 软件，可为虚拟机、数据库、应用程序、文件系统、SaaS 工作负载和容器提供恢复、复制、保留和复用功能。数据可复制到基于云的 Object Storage 和本地存储中，包括 IBM Storage Protect 和物理磁带。

IBM Storage Protect Plus 可以轻松部署为虚拟设备或容器应用程序，无代理架构易于维护。这款现代化数据弹性解决方案通过提高开发、测试和分析的质量和速度来释放数据的价值。通过将数据复制到本地部署、基于云的 Object Storage 和 IBM Storage Protect（包括支持物理磁带），实现了经济高效的数据保留、数据合规性和灾难恢复。

