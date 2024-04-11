IBM Storage Protect Plus 是一款 IBM Storage 软件，可为虚拟机、数据库、应用程序、文件系统、SaaS 工作负载和容器提供恢复、复制、保留和复用功能。数据可复制到基于云的 Object Storage 和本地存储中，包括 IBM Storage Protect 和物理磁带。
IBM Storage Protect Plus 可以轻松部署为虚拟设备或容器应用程序，无代理架构易于维护。这款现代化数据弹性解决方案通过提高开发、测试和分析的质量和速度来释放数据的价值。通过将数据复制到本地部署、基于云的 Object Storage 和 IBM Storage Protect（包括支持物理磁带），实现了经济高效的数据保留、数据合规性和灾难恢复。
借助基于 SLA 的策略简化管理。向下钻取仪表板助您轻松跟踪存储器利用率和合规性。
作为虚拟设备或容器应用程序轻松部署。RESTful API 可实现无缝应用程序集成和轻松数据访问。
在混合云环境中实现经济高效、安全、数据长期保留和数据合规性。
自动化备份流程，包括运营数据恢复、数据复制和数据长期保留。
借助仪表板、基于 SLA 的策略和基于角色的访问控制 (RBAC) 简化管理，从而精简运营并实现安全的自助服务数据访问。
统一虚拟机、Windows 文件系统、数据库、应用程序、SaaS 工作负载和容器的数据备份、恢复和复制。
借助快照、压缩和重复数据删除来提高空间效率，从而降低存储成本。
轻松部署为虚拟设备或容器应用程序，轻松维护无代理架构。
利用永久增量技术、本机文件格式以及虚拟机、数据库和文件的可搜索全局目录实现快速数据恢复。
利用一次写入多次读取 (WORM) 技术锁定 Object Storage 上的数据，并通过 IBM Storage Protect 集成锁定磁带上的物理空隙数据，以提供针对网络攻击的额外保护。此外，客户端可以通过云端使用逻辑气隙。
将数据复制到公共云服务，如 IBM Cloud Object Storage、Amazon Web Services (AWS) 或 Microsoft Azure；以及本地部署对象存储器 IBM Cloud Object Storage、IBM Storage Ceph® 以及可提供经济高效的长期数据保留的 IBM Storage Protect。
创建、跟踪和即时装载数据副本，以便用于分析、开发、测试、报告等。
为 Red Hat® OpenShift®、Kubernetes 以及 IBM Storage Fusion、IBM Storage Fusion HCI、IBM Storage Scale 和 IBM Scale System 上运行的容器实现数据弹性。集成可提高工作效率，以及保护卷和 Kubernetes 资源元数据以实现恢复的能力。
在云中部署 IBM Storage Protect Plus，以获得“尽在云端”的数据保护体验，或在混合环境中部署。可直接从 IBM Cloud、AWS 或 Microsoft Azure Marketplace 部署自带许可证 (BYOL) 版本。
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