主页 存储 磁带 磁带存储解决方案
具有网络弹性的高能效磁带存储，可提供气隙保护和长期保留功能，且成本低于其他介质
深入了解可持续数据宇宙
表示安全数据存储的示意图

磁带存储可用于系统故障时的数据备份，以及长期存储的数据归档。

长期保留数据，包括数据、法规和合法保留的归档，对于企业至关重要。使用磁带长期保留数据，有助于降低碳影响、总拥有成本 (TCO) 和能耗。
作为辅助存储的磁带正在崛起 (Tape rising as secondary storage)

了解磁带如何提供最可持续、经济高效、高度可扩展的大容量存储系统

了解活动归档对于 AI 和 ML 的重要性，以及磁带存储如何帮助您实现活动归档
优势 功能全面

全系列磁带库和自动加载机，具有高性能和大容量的特点，适用于入门级、中端和企业级系统环境。          

 低成本分层存储

使用磁带技术长期保留归档冷数据，可大幅降低存储日益增多的数据所需的成本。

 可持续技术

磁带不仅具有较长的产品生命周期，而且具有较低的隐含碳足迹和运营碳足迹，
支持您的可持续发展计划。

 网络弹性

在归档数据与外部世界之间进行“脱机式”气隙物理隔离，实现无与伦比的数据弹性。提供静态数据加密，以确保数据隐私并降低因病毒或破坏而导致数据损坏的风险。

适用于大型机的磁带存储

IBM 磁带存储类产品组合，助您保护数据并降低存储成本

适用于大型机的虚拟磁带 IBM TS7770 虚拟磁带系列 通过无缝混合云集成以及基于云的磁带灾难恢复、跨 8 集群网格的数据加密、更小的占地面积，实现任务关键型存储 了解 TS7770 系列
下一代云存储 附带 IBM Enterprise Tape Drive 的 IBM TS4500 了解如何应对数据量大、数据中心增长和存储空间成本上涨等挑战 了解 TS4500 Tape Library
IBM TS1100 Tape Drive，容量更大的气隙式磁带存储器 IBM Enterprise Tape Drive 轻松利用高数据密度，提高安全性，同时提供一个经济高效的长期数据保留基础架构。 了解 IBM Enterprise Tape Drive
高性能数据保留 存储介质 质量一流的磁带介质，它旨在以尽可能低的成本保护您的存储数据。 了解 IBM 3592 Tape Cartridge

适用于开放系统的磁带存储

IBM LTO 磁带存储解决方案基于 IBM 二十多年在数据保护和存储方面的创新成果构建而成，可确保您的数据受到充分保护，免受网络威胁，让您安心无忧。

IBM 磁带库、磁带自动加载机、磁带驱动器以及介质
了解 IBM LTO Tape Drive
IBM Diamondback 磁带库

使用可持续、具有网络弹性的超高密度磁带存储来保存和保护数据。采用 LTO 9，最大容量为 27.8（未压缩）。驱动器类型为 LTO FH。驱动器数量上限为 14。

 IBM TS4500 Tape Library

采用 LTO 9 时，最大容量为 417 PB；采用 TS1160 时，最大容量为 351 PB。驱动器类型为 LTO 和/或 TS1110。驱动器数量上限为 128。

 IBM TS4300 Tape Library

采用 LTO 9，最大容量为 11.52 PB。驱动器类型为 LTO FH 和 HH。驱动器数量上限为 48。

 IBM TS2900 Tape Autoloader

采用 LTO 9，最大容量为 162 TB。驱动器类型为 LTO HH 和 SAS。驱动器数量上限为 1。

IBM Stand Alone Drive

IBM Stand Alone Drive 是一种采用 LTO Ultrium 9 技术的半高型磁带驱动器。最多可提供每磁带盒 45 TB 的容量（压缩比为 2.5:1）。旨在帮助中小型企业应对云、物联网 (IoT) 和活动文件归档等现代磁带用例不断增长的数据需求。如果需要备份和低成本数据归档存储，这款解决方案将是您的不二之选。

 IBM LTO Ultrium Tape Data Cartridge

IBM LTO Ultrium Data Cartridge 支持长期数据保留和快速可靠的数据访问。可增大容量、提升性能，同时增强数据访问，从而降低许可成本和依赖性。

 IBM TS7226 Multimedia Enclosure

19 英寸机架的 1U 空间中最多可容纳四个存储设备。可提升半高型 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium、DVD-RAM 或可移动磁盘驱动器的性能和容量。

S3 Deep Archive

全新！

IBM S3 Deep Archive 是针对“深度但可访问”数据进行了优化的下一代长期归档解决方案。这是一款易于使用、易于集成的解决方案，可提供磁带存储的优势。

了解 IBM S3 Deep Archive
低成本特制设计 精简架构、快速部署，而且可增加数据密度并节约能源
本地云归档存储 安全、持久的存储解决方案，可用于数据归档和在线备份。
S3 Glacier 兼容接口 此解决方案允许客户使用 S3 Glacier 协议进行安装、配置、管理和提供服务
磁带管理软件
IBM® Storage Archive 通过物理气隙保护和直观管理系统来优化归档成本。以图形化方式直接访问 IBM 磁带驱动器和磁带库中存储的数据。IBM Storage Archive 使用 Linear Tape File System (LTFS) 格式标准来读取、写入和交换元数据，使磁带存储变得与磁盘存储一样简单。 深入了解 IBM Storage Archive
磁带存储类产品组合

IBM 磁带存储类产品组合提供了一系列选择，可以充分满足不同客户需求。从单驱动器入门级一直到大规模基础架构，无一不包。下面罗列了当前提供的各个产品的若干重要特征。

产品

最大容量*

最大驱动器数

最大磁带盒数

退市

IBM® Storage Archive

TS2290

 入门级 Single Drive Edition

18 TB

1

1

按驱动器代次

仅限 LTO

7226

 入门级 Single Drive Edition

18 TB

1

1

按驱动器代次

仅限 LTO

TS2900

 中端 Library Edition

162 TB

1

9

按驱动器代次

仅限 LTO

TS4300

 中端 Library Edition

11.52 PB

48

640

8 年以上

仅限 LTO

Diamondback

IBM S3 Deep Archive 大规模容量 企业版

27.8 PB*

14

1548 LTO

不适用

仅限 LTO

TS4500

 大规模容量 企业版

417 PB LTO

877 PB** 企业级

128

23,170 LTO

17,550 企业级

10 年以上

LTO/TS1100

适用于大型机的磁带存储

TS7700 Tape Attach

100 PB 企业级**

16

5,000 企业级

10 年以上

LTO/TS1100

LTO*/TS1170

100 PB 企业级**

16

5,000 企业级

10 年以上

LTO/TS1100

* 实际容量会因预留和交换插槽配置而有所不同

** 采用 JF 介质时的 TS1170 容量 
支持与服务 IBM Storage Expert Care for IBM TS7700

IBM Storage Expert Care 为所选 IBM Storage 系统提供、简化、标准化的服务和支持方法，既能帮助优化系统可用性，又能降低成本。

 针对 IBM Storage 的技术生命周期服务

IBM 为 IBM Storage 产品和解决方案提供支持与服务，帮助客户规划、部署、支持、优化和更新其 IBM Storage 解决方案。

 IBM Storage Expert Care for IBM Diamondback

IBM Diamondback Expert Care 可为您提供一种通过服务层级将服务和支持附加到 IBM 存储解决方案的新方法，以便您为自己的系统选择支持级别。
后续步骤

了解可扩展、安全、节能的磁带存储如何让您的组织受益。  

 阅读《IBM 磁带库指南》