磁带存储可用于系统故障时的数据备份，以及长期存储的数据归档。
长期保留数据，包括数据、法规和合法保留的归档，对于企业至关重要。使用磁带长期保留数据，有助于降低碳影响、总拥有成本 (TCO) 和能耗。
了解磁带如何提供最可持续、经济高效、高度可扩展的大容量存储系统
了解活动归档对于 AI 和 ML 的重要性，以及磁带存储如何帮助您实现活动归档
全系列磁带库和自动加载机，具有高性能和大容量的特点，适用于入门级、中端和企业级系统环境。
使用磁带技术长期保留归档冷数据，可大幅降低存储日益增多的数据所需的成本。
磁带不仅具有较长的产品生命周期，而且具有较低的隐含碳足迹和运营碳足迹，
支持您的可持续发展计划。
在归档数据与外部世界之间进行“脱机式”气隙物理隔离，实现无与伦比的数据弹性。提供静态数据加密，以确保数据隐私并降低因病毒或破坏而导致数据损坏的风险。
IBM 磁带存储类产品组合，助您保护数据并降低存储成本
IBM LTO 磁带存储解决方案基于 IBM 二十多年在数据保护和存储方面的创新成果构建而成，可确保您的数据受到充分保护，免受网络威胁，让您安心无忧。
IBM 磁带库、磁带自动加载机、磁带驱动器以及介质
使用可持续、具有网络弹性的超高密度磁带存储来保存和保护数据。采用 LTO 9，最大容量为 27.8（未压缩）。驱动器类型为 LTO FH。驱动器数量上限为 14。
采用 LTO 9 时，最大容量为 417 PB；采用 TS1160 时，最大容量为 351 PB。驱动器类型为 LTO 和/或 TS1110。驱动器数量上限为 128。
采用 LTO 9，最大容量为 11.52 PB。驱动器类型为 LTO FH 和 HH。驱动器数量上限为 48。
采用 LTO 9，最大容量为 162 TB。驱动器类型为 LTO HH 和 SAS。驱动器数量上限为 1。
IBM Stand Alone Drive 是一种采用 LTO Ultrium 9 技术的半高型磁带驱动器。最多可提供每磁带盒 45 TB 的容量（压缩比为 2.5:1）。旨在帮助中小型企业应对云、物联网 (IoT) 和活动文件归档等现代磁带用例不断增长的数据需求。如果需要备份和低成本数据归档存储，这款解决方案将是您的不二之选。
IBM LTO Ultrium Data Cartridge 支持长期数据保留和快速可靠的数据访问。可增大容量、提升性能，同时增强数据访问，从而降低许可成本和依赖性。
19 英寸机架的 1U 空间中最多可容纳四个存储设备。可提升半高型 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium、DVD-RAM 或可移动磁盘驱动器的性能和容量。
全新！
IBM S3 Deep Archive 是针对“深度但可访问”数据进行了优化的下一代长期归档解决方案。这是一款易于使用、易于集成的解决方案，可提供磁带存储的优势。
IBM 磁带存储类产品组合提供了一系列选择，可以充分满足不同客户需求。从单驱动器入门级一直到大规模基础架构，无一不包。下面罗列了当前提供的各个产品的若干重要特征。
产品
最大容量*
最大驱动器数
最大磁带盒数
退市
|
IBM® Storage Archive
TS2290
18 TB
1
1
按驱动器代次
仅限 LTO
7226
18 TB
1
1
按驱动器代次
仅限 LTO
TS2900
162 TB
1
9
按驱动器代次
仅限 LTO
TS4300
11.52 PB
48
640
8 年以上
仅限 LTO
Diamondback
27.8 PB*
14
1548 LTO
不适用
仅限 LTO
TS4500
417 PB LTO
877 PB** 企业级
128
23,170 LTO
17,550 企业级
10 年以上
LTO/TS1100
|
适用于大型机的磁带存储
TS7700 Tape Attach
100 PB 企业级**
16
5,000 企业级
10 年以上
LTO/TS1100
LTO*/TS1170
100 PB 企业级**
16
5,000 企业级
10 年以上
LTO/TS1100
* 实际容量会因预留和交换插槽配置而有所不同
** 采用 JF 介质时的 TS1170 容量
IBM Storage Expert Care 为所选 IBM Storage 系统提供、简化、标准化的服务和支持方法，既能帮助优化系统可用性，又能降低成本。
IBM 为 IBM Storage 产品和解决方案提供支持与服务，帮助客户规划、部署、支持、优化和更新其 IBM Storage 解决方案。
IBM Diamondback Expert Care 可为您提供一种通过服务层级将服务和支持附加到 IBM 存储解决方案的新方法，以便您为自己的系统选择支持级别。