IBM LTO 磁带存储解决方案基于 IBM 二十多年在数据保护和存储方面的创新成果构建而成，可确保您的数据受到充分保护，免受网络威胁，让您安心无忧。

可持续云存储 IBM Diamondback 磁带库 使用可持续、具有网络弹性的超高密度磁带存储来保存和保护数据。采用 LTO 9，最大容量为 27.8（未压缩）。驱动器类型为 LTO FH。驱动器数量上限为 14。

下一代云存储 IBM TS4500 Tape Library 采用 LTO 9 时，最大容量为 417 PB；采用 TS1160 时，最大容量为 351 PB。驱动器类型为 LTO 和/或 TS1110。驱动器数量上限为 128。

易于管理的高密度存储 IBM TS4300 Tape Library 采用 LTO 9，最大容量为 11.52 PB。驱动器类型为 LTO FH 和 HH。驱动器数量上限为 48。

薄型入门级存储 IBM TS2900 Tape Autoloader 采用 LTO 9，最大容量为 162 TB。驱动器类型为 LTO HH 和 SAS。驱动器数量上限为 1。

IBM 半高型磁带驱动器 IBM Stand Alone Drive IBM Stand Alone Drive 是一种采用 LTO Ultrium 9 技术的半高型磁带驱动器。最多可提供每磁带盒 45 TB 的容量（压缩比为 2.5:1）。旨在帮助中小型企业应对云、物联网 (IoT) 和活动文件归档等现代磁带用例不断增长的数据需求。如果需要备份和低成本数据归档存储，这款解决方案将是您的不二之选。

LTO 介质 IBM LTO Ultrium Tape Data Cartridge IBM LTO Ultrium Data Cartridge 支持长期数据保留和快速可靠的数据访问。可增大容量、提升性能，同时增强数据访问，从而降低许可成本和依赖性。