IBM S3 Deep Archive 产品是针对“深度但可访问”数据而进行优化的下一代长期归档解决方案。以易于使用、易于集成的解决方案提供磁带存储的优势。其基础设施可由无磁带技术经验的 S3 管理员提供支持。

在 IBM Diamondback 上部署 IBM S3 Deep Archive 可提供或实现标准化的 S3 Glacier API、统一的应用程序存储、透明的磁带基础架构、安全性和成本节余。

深入了解使用 IBM Diamondback 和 5U 顶架上的 IBM S3 Deep Archive 进行本地深度归档数据存储所带来的优势，从而在 19 英寸机架占用空间内提供高达 27 PB 的数据存储容量，同时比公有云解决方案的总体拥有成本降低多达 85%。