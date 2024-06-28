一个低成本的本地云，可为数据归档和在线备份提供安全、持久的存储
IBM S3 Deep Archive 产品是针对“深度但可访问”数据而进行优化的下一代长期归档解决方案。以易于使用、易于集成的解决方案提供磁带存储的优势。其基础设施可由无磁带技术经验的 S3 管理员提供支持。
在 IBM Diamondback 上部署 IBM S3 Deep Archive 可提供或实现标准化的 S3 Glacier API、统一的应用程序存储、透明的磁带基础架构、安全性和成本节余。
深入了解使用 IBM Diamondback 和 5U 顶架上的 IBM S3 Deep Archive 进行本地深度归档数据存储所带来的优势，从而在 19 英寸机架占用空间内提供高达 27 PB 的数据存储容量，同时比公有云解决方案的总体拥有成本降低多达 85%。
了解更多有关以下内容的信息：面对日益增长的数据存档，磁带所能提供的可持续功能。
S3 Deep Archive 是一种针对“深度但可访问”数据进行优化的长期归档解决方案。它通过磁带软件创新将 S3 Glacier 功能引入本地部署，且现在可用于 Diamondback 入门级设备配置。
IBM S3 Deep Archive 解决方案现已集成：
IBM Diamondback Tape Library 通过可持续、具备网络弹性和超高密度的磁带存储来保存和保护数据。
IBM Storage Archive 通过整合 LTFS 格式标准，支持您对磁带机和磁带库中存储的数据直接、直观和图形化的访问。
首先，阅读“IBM Diamondback Tape Library 产品简介”或预约专家咨询，以了解有关 IBM S3 Deep Archive 的更多信息。