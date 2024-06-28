IBM S3 Deep Archive

一个低成本的本地云，可为数据归档和在线备份提供安全、持久的存储

阅读产品简介

IBM S3 Deep Archive 产品是针对“深度但可访问”数据而进行优化的下一代长期归档解决方案。以易于使用、易于集成的解决方案提供磁带存储的优势。其基础设施可由无磁带技术经验的 S3 管理员提供支持。

在 IBM Diamondback 上部署 IBM S3 Deep Archive 可提供或实现标准化的 S3 Glacier API、统一的应用程序存储、透明的磁带基础架构、安全性和成本节余。

深入了解使用 IBM Diamondback 和 5U 顶架上的 IBM S3 Deep Archive 进行本地深度归档数据存储所带来的优势，从而在 19 英寸机架占用空间内提供高达 27 PB 的数据存储容量，同时比公有云解决方案的总体拥有成本降低多达 85%。

 阅读“S3 深度归档解决方案简介”
可持续数据宇宙

了解更多有关以下内容的信息：面对日益增长的数据存档，磁带所能提供的可持续功能。

优势

轻松部署，即装即用 较之同类硬盘解决方案，对象存储的能耗降低了多达 97%，同时碳足迹也会下降 85%。
简易管理 针对可用于应用程序兼容性测试的解决方案，提供 S3 行业标准接口兼容功能。
大容量存储目标 标准化磁带接口利用 S3 Glacier API 来为可扩展基础架构上的所有受支持对象数据提供支持。
可持续数据归档和在线备份 较之同类硬盘解决方案，对象存储的能耗降低了多达 97%，同时碳足迹也会下降 85%。
低成本本地云归档存储 较之同类云存储，总体拥有成本降低多达 85%，并可 100% 节省召回与出口费用。
针对混合云集成的数据弹性 提供标准 S3 Glacier 命令接口、本地数据控制、安全加密以及附带磁带持续气隙功能的集成式系统监控。
配置

S3 Deep Archive 是一种针对“深度但可访问”数据进行优化的长期归档解决方案。它通过磁带软件创新将 S3 Glacier 功能引入本地部署，且现在可用于 Diamondback 入门级设备配置。  

IBM S3 Deep Archive 解决方案现已集成： 

  • IBM Diamondback 磁带库
  • IBM S3 Deep Archive 硬件
  • IBM S3 Deep Archive 软件
技术规范
  • 单服务器
  • 高达 4.6 TB/小时
  • 高达 27.3 PB 的数据存储
  • 低至 23.34 W/PB
 用例
  • 深度归档
  • 气隙
  • 第二/第三副本
  • 法规一致性
  • 备份和恢复保留
相关产品 IBM Diamondback 磁带库

IBM Diamondback Tape Library 通过可持续、具备网络弹性和超高密度的磁带存储来保存和保护数据。

 IBM® Storage Archive

IBM Storage Archive 通过整合 LTFS 格式标准，支持您对磁带机和磁带库中存储的数据直接、直观和图形化的访问。
支持与服务 IBM Storage Expert Care for IBM Diamondback

IBM Diamondback Expert Care 可为您提供一种通过服务层级将服务和支持附加到 IBM 存储解决方案的新方法，以便您为自己的系统选择支持级别。

 针对 IBM Storage 的技术生命周期服务

IBM 可为 IBM Storage 产品和解决方案提供支持与服务，从而帮助客户规划、部署、支持、优化和更新其 IBM Storage 解决方案。
采取后续步骤

首先，阅读“IBM Diamondback Tape Library 产品简介”或预约专家咨询，以了解有关 IBM S3 Deep Archive 的更多信息。

 IBM Diamondback 产品简介