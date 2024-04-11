IBM LTO 9 Tape Drive 采用了最新一代 Linear Tape-Open (LTO) 技术，提供比上一代更高的容量。
除了备份之外，LTO 9 还旨在帮助您的企业处理云、物联网 (IoT) 和活动文件归档等现代磁带用例不断增长的数据需求LTO 9 Tape Drive 为每个盒带提供高达 45 TB 的物理存储容量（压缩比为 2.5:1），对于需要备份和低成本数据归档存储的中小型企业来说，是一款出色的磁带存储解决方案。
第九代 LTO Ultrium，全高内置磁带机。
在相同的占用空间内，存储容量增加 50%。每个盒带可存储高达 45 TB（压缩）的数据，比上一代 LTO 盒带的容量更大。
方便用户获取基于磁带的数据。IBM Storage Archive 支持面向磁带的 IBM Linear Tape File System (IBM LTFS)。
通过数据加密和一次写入多次读取 (WORM) 支持增强安全性和合规性。
内部外壳实现便携性和灵活的安装，可以将两个设备并排安装在 19 英寸机架上。
通过与 IBM® Storage Protect 集成，支持用户创建、管理和归档，包括内容的并发副本以及活动、非活动和异地内容。
跨平台式开放系统支持有助于将大容量磁带备份与运行 Microsoft Windows 或 UNIX 操作系统的各种系统集成。
LTO 9 Tape Drive 的未压缩数据传输速率高达 400 MBps，压缩率为 2.5:1。对于全高型 (FH) 磁带机，数据传输速率可能因主机使用情况和接口利用率而异，8 Gbps FC 最高可达 700 MBps，12 Gbps SAS 接口最高可达 900 MBps。
IBM Storage Archive 通过启用基于文本的文件标记，从而更直观地搜索驱动器内容，来帮助简化 LTO 9 Tape Drive 的访问和管理。IBM Storage Archive 支持面向磁带的 LTFS 并为磁带机的内容提供 GUI。这些功能有助于使基于磁带的数据像基于磁盘或闪存的数据一样易于查找和访问。通过使磁带变得简单直观，Storage Archive LTFS 为实现 LTO Ultrium 磁带的新用途和应用奠定了基础。
使用 LTO 9 Tape Drive 12 Gbps SAS 接口可以将其连接到各种开放系统服务器。为了实现灵活的网络集成，这款紧凑型外置磁带机提供两个 SAS 端口和一个以太网端口，可以将两个设备并排安装在 19 英寸的机架上或用于独立配置。8 Gbps FC 磁带机提供 2 个 FC 端口和 1 个以太网端口。
IBM Storage Archive 可建立高效的“数据足迹”，以最优成本动态存储每位数据，最大限度地提高性能并确保安全性。IBM Storage Archive 支持长期存储数字资产，以便多年后引用并货币化存储的资产。
LTO Ultrium 9 提供分区支持，通过与 IBM Storage Archive 结合使用，支持用户对磁带数据进行文件级访问。此支持可帮助用户快速查找和更新信息。
LTFS 磁带机设计为在兼容的 LTO 磁带机和支持的操作系统之间可互换，因此管理员不必担心硬件和软件兼容性。借助 LTFS，管理人员可以快速访问、存储或归档 Ultrium 8 磁带上的文件，并以非常易于使用的格式将文件传输到另一个 LTO 9 Tape Drive 以及从不同位置传输文件。
LTO Ultrium 9 技术还旨在原生支持数据加密，并且核心硬件加密和解密功能驻留在 LTO Ultrium 9 Tape Drive 本身中。
LTO 9 Tape Drive 支持 LTO Ultrium 9 的 LTO Consortium 压缩规范，每个盒带可提供高达 45 TB 的数据存储（本机 18 TB），是上一代 LTO Ultrium 8 盒带压缩容量的两倍。除了读取和写入 LTO Ultrium 9 盒带外，LTO 9 Tape Drive 还可以读取和写入 LTO Ultrium 8 盒带。LTO 9 Tape Drive 支持 LTO 盒带的自描述功能，以简化操作。
IBM TS4300 Tape Library 是一种高密度、高度可扩展、易于管理的解决方案，旨在长期安全地存储数据，同时帮助降低与数据中心空间和公用设施相关的成本。
IBM Storage Archive 是 IBM Storage 系列的成员，通过结合用于读取、写入和交换格式化盒带上的描述性元数据的 Linear Tape File System™ (LTFS) 格式标准，让您可以直接、直观和图形化方式访问存储在 IBM 磁带机和库中的数据。
高容量磁带介质专为可靠性和使用寿命而设计。
IBM TS2280 Tape Drive 采用最新一代 Linear Tape-Open (LTO) 技术，提供比上一代更高的容量。
在开放系统平台中提供薄型入门级 LTO 存储。
长期保留数据，快速、可靠地访问数据；第八代 LTO Ultrium 磁带。