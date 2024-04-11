IBM LTO 9 Tape Drive

IBM Storage Archive 通过启用基于文本的文件标记，从而更直观地搜索驱动器内容，来帮助简化 LTO 9 Tape Drive 的访问和管理。IBM Storage Archive 支持面向磁带的 LTFS 并为磁带机的内容提供 GUI。这些功能有助于使基于磁带的数据像基于磁盘或闪存的数据一样易于查找和访问。通过使磁带变得简单直观，Storage Archive LTFS 为实现 LTO Ultrium 磁带的新用途和应用奠定了基础。