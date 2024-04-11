IBM® TS2900 Tape Autoloader 是适用于机架系统和中小型企业的入门级自动备份解决方案。TS2900 采用薄型设计，具有高密度存储容量，非常适合备份和归档操作。TS2900 采用半高 LTO Ultrium 磁带技术，并提供 12 Gbps 和 6 Gbps SAS 磁带机选项。基于 Web 的远程管理和条形码阅读器有助于简化使用。TS2900 可用于机架系统或办公室服务器旁边的桌面。
1U 系统专为机架系统环境而设计，用于自动化高容量磁带存储。
提供采用 Ultrium 9 半高技术的最新一代 Linear Tape-Open (LTO)，专为在中小型开放系统环境中提供可靠的性能而设计。
支持所有提供半高磁带技术的 IBM 磁带自动化产品中最低的入门价格。
提供基于 Web 的资料库管理功能，有助于提供 TS2900 的操作控制，而无需实际接触设备。
可选择同步或随机存取磁带盒，方便操作。
更快地促进资料库内容的流动，还可以从资料库中删除介质，并允许使用方便的存储设备，并可容纳 9 个磁带盒。
支持在插入或取出盒带时连续运行磁带库。具有 6 Gbps 和 12 Gbps SAS 接口。
支持 LTO Ultrium 9 磁带机读取和写入 LTO Ultrium 8 介质。支持 LTO Ultrium 8 磁带机读取和写入 LTO Ultrium 7 介质。LTO Ultrium 7 磁带机，用于读取和写入 LTO Ultrium 6 介质以及读取 LTO Ultrium 5 介质。
LTO Ultrium 9 的实体容量高达 162 TB（压缩率为 2.5:1 时为 405 TB）。LTO Ultrium 8 的实体容量高达 108 TB（压缩率为 2.5:1 时为 270 TB）。LTO Ultrium 7 的实体容量则高达 54 TB（压缩率为 2.5:1 时为 135 TB）。
LTO Ultrium 9、8 和 7 提供高达 300 MBps 的数据传输速率。
磁带机选项
半高 LTO Ultrium 9：12 Gbps SAS
半高 LTO Ultrium 8：6 Gbps SAS
半高 LTO Ultrium 7：6 Gbps SAS
|可用型号
LTO Ultrium 9 - 3572 S9H
LTO Ultrium 8 - 3572 S8H
LTO Ultrium 7 - 3572 S7H
桌旁盖板式工具包
FC # 7010
附加磁带盒
FC # 8111
机架安装套件
FC # 7006
磁带驱动器数量
1
盒带容量
9
I/O 工作站
1
物理容量
LTO Ultrium 9：高达 162 TB（2.5:1 压缩时为 405 TB）
LTO Ultrium 8：高达 108 TB（压缩率为 2.5:1 时为 270 TB）
LTO Ultrium 7：高达 54 TB（2.5:1 压缩时为 135 TB）
数据传输速率
LTO Ultrium 9、8、7：高达 300 Mbps
LTO Ultrium 8、7：高达 300 Mbps
尺寸（高 × 宽 × 深）
1.7 英寸 × 19.02 英寸 × 33.3 英寸（43.6 毫米 × 445 毫米 × 847 毫米）
重量
28.6 磅（13 千克），不含磁带机和盒带
附件和系统支持
TS2900 支持 6 和 12 Gbps 附件，可用于选定的 IBM 系统服务器，以及其他 Linux 和 Microsoft Windows 开放系统服务器。
最新支持信息：https://www.ibm.com/cn-zh/systems/support/storage/ssic/interoperability
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。