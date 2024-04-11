LTO Ultrium 9 的实体容量高达 162 TB（压缩率为 2.5:1 时为 405 TB）。LTO Ultrium 8 的实体容量高达 108 TB（压缩率为 2.5:1 时为 270 TB）。LTO Ultrium 7 的实体容量则高达 54 TB（压缩率为 2.5:1 时为 135 TB）。