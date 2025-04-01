IBM LTO Tape Drive

IBM LTO 9 Tape Drive 采用了最新一代 Linear Tape-Open (LTO) 技术，提供比上一代更高的容量。

除了备份之外，LTO Tape Drive 还可帮助您的企业处理云计算、媒体和娱乐、数字视频监控、活动文件归档以及备份归档等现代磁带用例不断增长的数据需求。

LTO 9 Tape Drive 为每个盒带提供高达 45 TB 的物理存储容量（压缩比为 2.5:1），对于需要备份和低成本数据归档存储的中小型企业来说，是一款出色的磁带存储解决方案。