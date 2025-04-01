IBM LTO Tape Drive

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LTO Tape Drive
IBM LTO 9 Tape Drive 采用了最新一代 Linear Tape-Open (LTO) 技术，提供比上一代更高的容量。
除了备份之外，LTO Tape Drive 还可帮助您的企业处理云计算、媒体和娱乐、数字视频监控、活动文件归档以及备份归档等现代磁带用例不断增长的数据需求。
LTO 9 Tape Drive 为每个盒带提供高达 45 TB 的物理存储容量（压缩比为 2.5:1），对于需要备份和低成本数据归档存储的中小型企业来说，是一款出色的磁带存储解决方案。
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LTO 9 Tape Drive 的未压缩数据传输速率高达 400 MBps，压缩率为 2.5:1。对于全高型 (FH) 磁带机，数据传输速率可能因主机使用情况和接口利用情况而异，8 Gbps FC 最高可达 700 MBps，12 Gbps SAS 接口最高可达 1000 MBps。
IBM Storage Archive 通过启用基于文本的文件标记，从而更直观地搜索驱动器内容，来帮助简化 LTO 9 Tape Drive 的访问和管理。IBM Storage Archive 支持面向磁带的 LTFS 并为磁带机的内容提供 GUI。这些功能有助于使基于磁带的数据像基于磁盘或闪存的数据一样易于查找和访问。通过使磁带变得简单直观，Storage Archive LTFS 为实现 LTO Ultrium 磁带的新用途和应用奠定了基础。
使用 LTO 9 Tape Drive 12 Gbps SAS 接口可以将其连接到各种开放系统服务器。为了实现灵活的网络集成，这款紧凑型外置磁带机提供两个 SAS 端口和一个以太网端口，可以将两个设备并排安装在 19 英寸的机架上或用于独立配置。8 Gbps FC 磁带机提供 2 个 FC 端口和 1 个以太网端口。
IBM Storage Archive 可建立高效的“数据足迹”，以最优成本动态存储每位数据，最大限度地提高性能并确保安全性。IBM Storage Archive 支持长期存储数字资产，以便多年后引用并货币化存储的资产。
LTO Ultrium 9 提供分区支持，通过与 IBM Storage Archive 结合使用，支持用户对磁带数据进行文件级访问。此支持可帮助用户快速查找和更新信息。
LTFS 磁带格式设计为在兼容的 LTO 磁带机和支持的操作系统之间可互换，因此管理员不必担心硬件和软件的兼容问题。借助 LTFS，管理人员可以快速访问、存储或归档 Ultrium 8 磁带上的文件，并以非常易于使用的格式将文件传输到另一个 LTO 9 Tape Drive 以及从不同位置传输文件。
LTO Ultrium 9 技术还旨在原生支持数据加密，并且核心硬件加密和解密功能驻留在 LTO Ultrium 9 Tape Drive 本身中。
LTO 9 Tape Drive 支持 LTO Consortium 针对 LTO Ultrium 9 的压缩规范，提供高达 45 TB 的数据存储（本机 18 TB）。除了读取和写入 LTO Ultrium 9 盒带外，LTO 9 Tape Drive 还可以读取和写入 LTO Ultrium 8 盒带。LTO 9 Tape Drive 支持 LTO 盒带的自描述功能，从而能够简化操作。
LTO9 上提供的推荐访问顺序 (RAO) 让磁带控制应用程序能够加速检索一定数量的用户数据段 (UDS)（单个盒带中的文件或数据块），从而缩短它们之间的寻道时间。相较于对相同数据段的线性检索，RAO 可将随机访问磁带上数据段的时间缩短 86% 之多。
访问 IBM System Storage Interoperation Center 以了解 IBM TS2900 Tape Autoloader 可为您提供的潜在功能。
在开放式系统环境中检查 IBM LTO 9 Tape Drive（LTO 9 磁带机）的推荐访问顺序 (RAO) 性能。
在开放式系统环境中检查半高型 IBM LTO 9 Tape Drive（LTO 9 磁带机）的性能。
在开放式系统环境中检查 IBM LTO 9 Tape Drive（LTO 9 磁带机）的性能。
IBM Storage Archive 通过整合 LTFS 格式标准，支持您以直接、直观和图形化的方式访问 IBM 磁带机和磁带库中存储的数据。
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