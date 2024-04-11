使用可持续、具有网络弹性的超高密度磁带存储来保存和保护数据
从到达现场到通电，不到 30 分钟即可部署超过 27PB 的存储。
两分钟即可更换大部分主要组件。还提供企业级 IBM 服务。
安装面积与标准开放式计算项目机架的安装面积相同。
与 IBM TS4500 L55 相比，驱动器密度增加，从而提高读写性能。
在文件级别访问数据，而无需专有应用程序。
默认情况下，关键的企业功能处于启用状态，因此架构师可以快速设计和部署。
使用 LTO 磁带盒在 8 平方英尺的磁带库中存储高达 69.5 PB 的压缩数据。
在 8 平方英尺的空间内存储多达 1,548 个可用的 LTO 数据磁带盒。
使用受支持的 LTO 磁带机（包括 SAS-12、单模和多模光纤通道 8Gb）部署磁带库。
支持从 1 到 14 的驱动器数量的任意组合，现场驱动器数量最多可扩展至 14。
通过数据加密和一次写入多次读取 (WORM) 介质，增强安全性和监管合规性。
通过采用 IBM 线性磁带文件系统 (LTFS) 技术的 IBM Storage Archive，简化对盒式磁带数据的访问。
每个磁带盒可支持高达 45 TB 的压缩数据存储（本机 18 TB）。使用新 LTO 磁带盒。
在磁带库上方为配电装置等提供额外的机架空间，减少存储占用空间并简化布线。
简化存储环境并为数据中心的增长和变化提供灵活性。
深入了解最新的 IBM 磁带和磁带库技术，包括架构和实施。
请参阅 IBM® TotalStorage LTO 9 磁带机的独立软件供应商 (ISV) 参考矩阵。
Diamondback Expert Care 可为您提供一种通过服务层级将服务和支持附加到 IBM 存储解决方案的新方法，以便您为自己的系统选择支持级别。
支持快速访问数据，提高安全性并降低长期数据保留的成本。
IBM 的下一代长期归档解决方案，针对“深度但可访问”数据进行了优化。
可直接、直观和图形化访问 IBM 磁带驱动器和磁带库中存储的数据。
支持 AI 工作负载并将大数据存储与行业领先的本地存储进行整合。
通过从边缘到洞察的 360 度视图，简化 AI 数据，加速获得业务成果。
利用面向下一代数据服务的高性能全球数据平台，加速 AI 发展。