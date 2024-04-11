主页 存储 磁带 Diamondback Tape Library IBM Diamondback 磁带库

使用可持续、具有网络弹性的超高密度磁带存储来保存和保护数据

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新一代可持续超高密度存储 IBM Diamondback 基于超过二十多的存储创新而构建，它提供高容量、长期数据存储，并且具有只有磁带才能提供的气隙网络弹性。
优势 易于部署

从到达现场到通电，不到 30 分钟即可部署超过 27PB 的存储。

 易于维修

两分钟即可更换大部分主要组件。还提供企业级 IBM 服务。

 占地面积小

安装面积与标准开放式计算项目机架的安装面积相同。

 提高性能

与 IBM TS4500 L55 相比，驱动器密度增加，从而提高读写性能。

 文件级数据访问

在文件级别访问数据，而无需专有应用程序。

 轻松访问功能

默认情况下，关键的企业功能处于启用状态，因此架构师可以快速设计和部署。
功能 占地面积小

使用 LTO 磁带盒在 8 平方英尺的磁带库中存储高达 69.5 PB 的压缩数据。

 全容量许可

在 8 平方英尺的空间内存储多达 1,548 个可用的 LTO 数据磁带盒。

 多个磁带接口

使用受支持的 LTO 磁带机（包括 SAS-12、单模和多模光纤通道 8Gb）部署磁带库。

 按需提供性能

支持从 1 到 14 的驱动器数量的任意组合，现场驱动器数量最多可扩展至 14。

 高度安全

通过数据加密和一次写入多次读取 (WORM) 介质，增强安全性和监管合规性。

 IBM Storage Archive 支持

通过采用 IBM 线性磁带文件系统 (LTFS) 技术的 IBM Storage Archive，简化对盒式磁带数据的访问。

 兼容 LTO Ultrium

每个磁带盒可支持高达 45 TB 的压缩数据存储（本机 18 TB）。使用新 LTO 磁带盒。

 可选机架空间

在磁带库上方为配电装置等提供额外的机架空间，减少存储占用空间并简化布线。

 开放式系统服务器

简化存储环境并为数据中心的增长和变化提供灵活性。
资源 IBM 红皮书

深入了解最新的 IBM 磁带和磁带库技术，包括架构和实施。

 参考表

请参阅 IBM® TotalStorage LTO 9 磁带机的独立软件供应商 (ISV) 参考矩阵。

 IBM Expert Care for IBM Diamondback

Diamondback Expert Care 可为您提供一种通过服务层级将服务和支持附加到 IBM 存储解决方案的新方法，以便您为自己的系统选择支持级别。
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