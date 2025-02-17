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LTO Ultrium 9
IBM LTO Ultrium 9 数据盒带 (LTO 9) 的存储容量比上一代多出 50%，可实现长期数据保存和快速、可靠的数据访问。第九代 LTO Ultrium 磁带介质可提供 18 TB 的原生容量和高达 45 TB 的压缩容量，从而实现更高的效率和性能。从 IBM 购买 LTO 9 数据盒带可以让您安心地从值得信赖、经过时间考验的磁带技术领导者那里采购介质。了解 LT0 9 如何帮助您管理爆炸式数据增长，维持快速、可靠的数据访问并确保业务弹性。
高容量、高性能以及卓越的可靠性
获得 18 TB 的本机容量和高达 45 TB 的压缩容量，可显著提高效率和性能，并减少磁带盒、设备、空间和人力需求。
通过物理气隙在数据和网络黑客之间增加一道屏障，提供更好的保护。
使用 WORM 磁带盒可防止覆盖并降低因人为错误而导致数据丢失的风险。
让用户和应用程序可以直接访问磁带中的文件，而无需依赖第三方应用程序。这可以改善数据访问并降低软件许可成本和依赖性。
磁带盒提供 AES-256 位静态数据加密，以确保数据隐私并降低因病毒或破坏而导致数据损坏的风险。
促进远程、离线数据存储，以更好地防御可能影响在线或现场数据存储的自然或人为威胁。IBM LTO 9 数据盒带与 LTO Ultrium 9 磁带机兼容，后者提供设备级数据加密，以确保数据隐私并降低因病毒或破坏而导致数据损坏的风险。一次写入多次读取 (WORM) 盒带模型以不可擦除、不可重写的格式存储数据，以防止覆盖并降低因人为错误而导致数据丢失的风险。
借助 IBM Storage Archive，可以对数据文件进行索引，以便使用类似磁盘的目录树结构和拖放技术进行搜索和检索，从而提高磁带解决方案的可用性。IBM Storage Archive 允许用户和应用程序直接从磁带检索文件，而不是依赖于专有的第三方应用程序，从而大大增强数据访问，并有可能降低软件许可成本和依赖性。
确保与 LTO Ultrium 9 供应商的磁带机和自动化产品兼容。该解决方案还通过使用基于开放标准的磁带技术来降低数据存储投资风险。
提供可重写和 WORM 盒带模型，并带有定制盒带标签以及空白和嵌入 RFID 的盒带标签。
通过 IBM 软件、服务、系统和解决方案的灵活支付选项和具有竞争力的价格，最大限度地提高您的购买力。