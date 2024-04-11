IBM TS4500 Tape Library 旨在帮助大中型企业应对云存储挑战。它结合了最新一代业界领先的线性磁带开放协议 (LTO) 和 IBM 企业级技术，将帮助组织处理现代磁带用例不断增长的数据需求。

此类挑战包括云技术和混合云基础架构中数据量的高速增长、存储空间成本增加、跨供应商平台迁移数据的难度等。