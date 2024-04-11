IBM TS4500 Tape Library 旨在帮助大中型企业应对云存储挑战。它结合了最新一代业界领先的线性磁带开放协议 (LTO) 和 IBM 企业级技术，将帮助组织处理现代磁带用例不断增长的数据需求。
此类挑战包括云技术和混合云基础架构中数据量的高速增长、存储空间成本增加、跨供应商平台迁移数据的难度等。
从第一个 L 帧的左右两侧生长，因为模型可以放置在任何活动位置。
使用面向入门级、中级和基本容量配置的支持。
创建和更改逻辑库，并将任何驱动器配置到任意逻辑库中。
使用双机器人存取器帮助提高安装性能和整体系统可用性。
在文件级别访问数据，而无需专有应用程序。
当您希望随着需求的增长而进行磁带存储扩容时，可提供灵活的升级路径。
附带 TS1170 磁带库的 IBM TS4500 是一款先进的存储解决方案，它旨在满足企业的大容量需求。由于可提供可靠的数据备份和归档功能，且每个磁带盒的存储容量高达 50 TB（本机），从而可实现无缝可扩展性并助力您的企业适应快速数据增长。
凭借其加密、自动化和简化管理等强大功能，附带 TS1170 的 TS4500 有助于保护数据、提高成本效益并简化运营。
该解决方案有助于应对高数据量、数据中心增长以及存储空间成本上涨等挑战。
面向 IBM TotalStorage 3592 磁带机和 LTO 的独立软件供应商 (ISV) 矩阵。
获取 IBM TS4500 Tape Library 所需的所有支持。
访问 IBM System Storage Interoperation Center 以了解 IBM TS4500 Tape Library 可为您提供的潜在功能。
IBM Enterprise Tape Drive 可轻松利用高数据密度，提高安全性，同时还是一个经济高效的长期数据保留基础架构。
IBM LTO Tape Drive 支持数据加密，可快速访问数据，提高长期数据保留基础架构的安全性，并降低总拥有成本。
IBM Diamondback 磁带库通过可持续、网络韧性、超高密度磁带存储来保存和保护数据。
质量一流的磁带介质，它旨在以尽可能低的成本保护您的存储数据。查看 IBM 3592 磁带盒。
IBM LTO Ultrium 9 Data Cartridge (LTO 9) 的存储容量比上几代高出 50%，可实现长期数据保存和快速、可靠的数据访问。
IBM Storage Archive 通过整合 LTFS 格式标准，支持您对磁带机和磁带库中存储的数据直接、直观和图形化的访问。