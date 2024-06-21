IBM Enterpise Tape Drive 系列产品不但提高了安全性，还提供经济高效的长期数据保留基础架构。
在面临不断增长的数据量和需要快速检索功能的情况下，应对安全、可扩展和经济高效的数据存储所带来的挑战可能会成为一项艰巨任务。但是，IBM Enterpise Tape Drive 系列产品可克服这些挑战。该系列产品提供安全、大容量的存储，并可在数据需求持续增长的情况下解决可扩展性和安全性问题。
IBM Enterprise Tape Drive 提供 FC-16 和 SAS-12 等接口，它可与现有自动化功能轻松集成以帮助保护磁带基础架构投资，同时还支持机架式独立安装。它还支持 IBM Storage Archive 中的 LTFS 格式，可实现直接、直观和图形化的数据访问。
借助它的安全静态数据加密功能，您可以确保数据的机密性，防止未经授权的访问，满足严格的合规性要求并与客户建立信任。
浏览动画演示，以了解 IBM TS4500 Tape Library 的扩展容量技术。
12Gb SAS 和 16Gb FC 接口能够提高性能，同时保持与现有 IBM 磁带自动化安装产品的兼容性。因此，您可以确保现有投资的安全性。
使用两个 12 Gb/s SAS 端口或两个 16 Gb/s FC 端口执行高达 400 MBps（压缩后高达 900 MBps）的更快数据传输。
它的性能和可靠性都高于其他格式，并且可以提供更低的 TCO。IBM Enterprise Tape Drive 是公认一流的磁带技术。
通过坚实可靠的防线来维护敏感型企业数据的安全。
RAO（推荐访问顺序）可让磁带控制应用程序加快从单个磁带检索数据的速度。
提供 20 TB (JE) 和 15 TB (JD) 最大格式容量（本机）。其他格式容量（本机）为 10 TB (JD) 和 7 TB (JC)。提供 400 MB/s 本机数据速率的存储器性能。包含适用于虚拟磁带环境的 FC-16 Gb、以太网 10 Gb 或 SAS 12 Gb 接口连接和后端连接。
提供 50 TB (JF) 最大格式容量。提供 400 MB/s 本机数据速率的存储器性能。包含 FC-16 Gb 或 SAS 12 Gb 接口连接。
探索最常见闪存产品的功能和用例。
TS 1100/3592
企业开放式磁带格式
TS 1150
仅提供服务和升级
TS 1160
TS1170
面向 IBM TotalStorage 3592 磁带机和 LTO 的独立软件供应商 (ISV) 矩阵。
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