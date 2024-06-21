在面临不断增长的数据量和需要快速检索功能的情况下，应对安全、可扩展和经济高效的数据存储所带来的挑战可能会成为一项艰巨任务。但是，IBM Enterpise Tape Drive 系列产品可克服这些挑战。该系列产品提供安全、大容量的存储，并可在数据需求持续增长的情况下解决可扩展性和安全性问题。

IBM Enterprise Tape Drive 提供 FC-16 和 SAS-12 等接口，它可与现有自动化功能轻松集成以帮助保护磁带基础架构投资，同时还支持机架式独立安装。它还支持 IBM Storage Archive 中的 LTFS 格式，可实现直接、直观和图形化的数据访问。

借助它的安全静态数据加密功能，您可以确保数据的机密性，防止未经授权的访问，满足严格的合规性要求并与客户建立信任。