在 IBM 企业级磁带机上使用时，通过使用 IBM Storage Archive 进行分区，可消除中间件并降低磁带管理成本。该解决方案还以文件树结构显示磁带上存储的数据，从而提高了易用性，并为在娱乐、制造和医疗环境中利用磁带技术开辟了新的机会。