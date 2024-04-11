IBM 3592 盒带旨在帮助企业数据中心满足日益增长的数据保留、安全性和可用性需求，同时减少预算。IBM 3592 盒带通过支持驱动器重新格式化和升级前代介质盒带来支持介质重复使用。这意味着现有介质盒带可以提高性能和容量，从而帮助企业减轻磁带子系统升级的影响。
在 IBM 企业级磁带机上使用时，通过虚拟回退支持提升小文件读取/写入的性能，并帮助减少介质磨损。
用户能够通过将加密数据写入磁带来解决安全问题。兼容所有 IBM 企业级磁带机。
在 IBM 企业级磁带机上使用时，可以更快地检索数据，从而利用高速搜索并提高系统性能。
使用磁带机监控盒带的使用寿命和使用情况，并帮助消除在 IBM 企业级磁带机上使用时因盒带故障而导致的数据丢失。
利用在快速访问模式下使用标准磁带的能力。
通过降低每个盒带的成本来降低拥有成本。IBM 3592 盒带通过缩短介质长度提供更快的数据访问速度。
使用标准 3592 盒带获得类似一次写入多次读取 (WORM) 的保护。
使用强化盒带防止意外跌落并帮助保护您的数据。
提供可重写和 WORM 盒带型号以及三种格式，包括快速访问、标准容量和扩展容量。
在 IBM 企业级磁带机上使用时，通过使用 IBM Storage Archive 进行分区，可消除中间件并降低磁带管理成本。该解决方案还以文件树结构显示磁带上存储的数据，从而提高了易用性，并为在娱乐、制造和医疗环境中利用磁带技术开辟了新的机会。
面向 IBM TotalStorage 3592 磁带机和 LTO 的独立软件供应商 (ISV) 矩阵。
访问 IBM System Storage Interoperation Center 以了解 IBM TS4500 Tape Library 可为您提供的潜在功能。