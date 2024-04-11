主页 存储 磁带 3592 Tape Cartridge IBM 3592 Tape Cartridge
支持重复使用介质，包括将驱动器重新格式化，以及升级上一代介质磁带盒。
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IBM 3592 盒带可以为企业提供哪些帮助

IBM 3592 盒带旨在帮助企业数据中心满足日益增长的数据保留、安全性和可用性需求，同时减少预算。IBM 3592 盒带通过支持驱动器重新格式化和升级前代介质盒带来支持介质重复使用。这意味着现有介质盒带可以提高性能和容量，从而帮助企业减轻磁带子系统升级的影响。

优势

主要功能
虚拟回退支持

在 IBM 企业级磁带机上使用时，通过虚拟回退支持提升小文件读取/写入的性能，并帮助减少介质磨损。
行业标准加密

用户能够通过将加密数据写入磁带来解决安全问题。兼容所有 IBM 企业级磁带机。
高分辨率磁带目录

在 IBM 企业级磁带机上使用时，可以更快地检索数据，从而利用高速搜索并提高系统性能。
统计分析和报告系统 (SARS)*

使用磁带机监控盒带的使用寿命和使用情况，并帮助消除在 IBM 企业级磁带机上使用时因盒带故障而导致的数据丢失。
扩展介质

利用在快速访问模式下使用标准磁带的能力。
经济型盒带

通过降低每个盒带的成本来降低拥有成本。IBM 3592 盒带通过缩短介质长度提供更快的数据访问速度。
数据安全模式

使用标准 3592 盒带获得类似一次写入多次读取 (WORM) 的保护。
强化盒带

使用强化盒带防止意外跌落并帮助保护您的数据。
多种型号和格式选项

提供可重写和 WORM 盒带型号以及三种格式，包括快速访问、标准容量和扩展容量。
分区/IBM Storage Archive

在 IBM 企业级磁带机上使用时，通过使用 IBM Storage Archive 进行分区，可消除中间件并降低磁带管理成本。该解决方案还以文件树结构显示磁带上存储的数据，从而提高了易用性，并为在娱乐、制造和医疗环境中利用磁带技术开辟了新的机会。
资源 面向 IBM TotalStorage 3592 磁带机的 ISV 矩阵

面向 IBM TotalStorage 3592 磁带机和 LTO 的独立软件供应商 (ISV) 矩阵。

 IBM System Storage Interoperation Center

访问 IBM System Storage Interoperation Center 以了解 IBM TS4500 Tape Library 可为您提供的潜在功能。
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 IBM® Storage Archive

IBM Storage Archive 通过整合 LTFS 格式标准，支持您以直接、直观和图形化的方式访问 IBM 磁带机和磁带库中存储的数据。
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