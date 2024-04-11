IBM® TS4300 Tape Library 是一种高密度、高度可扩展且易于管理的解决方案，旨在长期安全地存储数据，同时帮助降低与数据中心空间和公用设施相关的成本。它采用模块化设计，您可以根据需要增加盒式磁带和磁带机容量 - 通过 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 盒式磁带、磁带机和冗余电源扩展，纵向扩展到最多 7 个模块。IBM TS4300 增强现代数据保护有助于满足安全性和合规性要求。