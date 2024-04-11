IBM® TS4300 Tape Library 是一种高密度、高度可扩展且易于管理的解决方案，旨在长期安全地存储数据，同时帮助降低与数据中心空间和公用设施相关的成本。它采用模块化设计，您可以根据需要增加盒式磁带和磁带机容量 - 通过 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 盒式磁带、磁带机和冗余电源扩展，纵向扩展到最多 7 个模块。IBM TS4300 增强现代数据保护有助于满足安全性和合规性要求。
使用模块化设计，您可以根据需要增加盒带和磁带机容量。TS4300 可垂直扩展，最多扩展为 7 个模块，支持安装 LTO Ultrium 9、8、7 和 6 盒带。
TS4300 支持 WORM 盒式磁带以增强现代数据保护，并通过 IBM Security Key Lifecycle Manager 提供库管理的加密。
TS4300 基于嵌入式开源软件架构，有助于加快部署和简化管理。
TS4300 是一种高密度、高度可扩展且易于管理的磁带库，旨在长期安全地存储数据，同时帮助降低与数据中心空间和公用设施相关的成本。
TS4300 通过创建黑客基本上不可能破坏的数据拷贝，提供简单、内置的气隙式数据保护，消除了勒索软件感染和再感染周期。
使用模块化设计，用户可以根据需要增加盒带和磁带机容量。TS4300 基于一个 3U 高的模块化基础库，可垂直扩展，最多扩展为 7 个模块，支持安装 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 9、8、7 和 6 盒带、磁带机以及冗余电源。单个机器人即可管理堆栈中的所有模块。配置 7 个模块时，TS4300 可提供 280 个 LTO 盒带的容量。
支持 WORM 盒带以增强数据保护，并通过 IBM Security Key Lifecycle Manager 提供库管理的加密。
TS4300 基础库包含管理基础库系统所需的所有机械手和智能功能，每个模块最多具有 40 个 LTO 盒式磁带容量插槽和 5 个输入/输出 (I/O) 插槽，并且每个模块支持三种全高和/或半高（FH 或 HH）LTO 磁带机组合。TS4300 基础库可以安装在机架或桌面上。扩展模块只能安装在机架上。
TS4300 整合了 IBM Linear Tape File System™ (LTFS) 格式标准，从而利用 IBM Storage Archive™ 以直接、直观和图形化的方式访问 IBM 磁带机和磁带库中存储的数据。借助 LTFS 兼容性，可以像磁盘或闪存上的数据一样进行访问磁带存储的数据。
嵌入式开源软件架构有助于加快部署和简化管理。一流的错误恢复和报告、库运行状况监控和警报以及自动恢复功能有助于加快诊断和解决问题的速度。自动化磁带机接口显著提高了磁带机通信速度，从而更快地更新代码和下载日志。
该磁带库支持第 9 代 Linear Tape-Open (LTO) 技术，每个盒带最多提供 45 TB 的数据存储（本机 18 TB），比之前的 LTO Ultrium 8 盒带的压缩容量高出 50%。
TS4300 磁带库概览：
管理软件选项包括：
具有 6 个扩展模块的基础型号的 IBM TS4300 Tape Library 配置：
了解如何在 IBM TS4300 和其他 IBM 磁带存储系列上实施 IBM LTO Ultrium 和 Enterprise 3592 磁带机。
观看此产品动画，深入了解 IBM TS4300 Tape Library。
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