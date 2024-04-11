IBM Power E1080 包含多项通过在数据点使用生产就绪型 AI 实现的全新改进功能，例如透明内存加密、高效扩展以及更快获取洞察分析。
Power10：提高性能并降低能耗
透明的内存中加密可简化混合云保护措施并保持运行性能。
此服务器可以提升每个内核的性能，并提高了插槽和系统层面的吞吐量。
内置推理引擎使 AI 更容易获得数据，从而降低成本和复杂性。
新内存架构旨在减少停机时间，提高可用性。
八插槽系统在 SAP SD 两层结构基准测试中创造了世界纪录，表现优于 x86 环境中最出色的 16 插槽系统。¹
突破性的 7 纳米 Power10 处理器能耗更低。
IBM Power10 系列服务器旨在利用技术创造顺畅无缝的体验。
具备透明内存加密的新防御层可在内存和处理器之间对内存中的所有数据进行加密。²
与 Power9 相比，每个内核中的加密引擎增加 4 倍³，整个堆栈的加密性能也得以提升。
内核中的攻击防御和支持旨在保护从内核到云端的一切数据。
计算强度和数据带宽有助于管理要求严苛的 AI 推理和机器学习。
高级恢复、诊断功能，以及性能提升超过 2 倍的开放式内存接口 (OMI) 让服务器的持续稳定性得到增强。
Power10 DIMM 的内存可靠性和可用性比行业标准 DIMM 高出 2 倍。⁴
为 SAP HANA 工作负载实现更快的资源调配、经济实惠的扩展和最长的正常运行时间。
将 Oracle 工作负载整合至更少的服务器和内核中，从而降低软件许可成本。
在 IBM Power 上运行符合 FHIR 标准的医疗保健应用程序，最大限度提高正常运行时间和可靠性。
根据业务需求的变化优化 IT 成本，并动态按需扩展容量。
借助高级故障检测、故障转移和故障恢复功能，保持业务连续性。
IBM 虚拟硬件管理控制台 (vHMC)
IBM 硬件管理控制台 (HMC) 用于配置和控制一台或多台 Power 服务器。该控制台提供虚拟设备格式，以提高部署灵活性。
IBM PowerSC
IBM PowerSC（安全性和合规性）解决方案专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。
IBM PowerVC
IBM PowerVC 是一种先进的虚拟化和云管理产品，在 OpenStack 的基础上构建，为 IBM Power 上运行的 IBM AIX、IBM i 和 Linux 虚拟机 (VM) 提供简化的虚拟化管理和云部署。
IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。
单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
一款经过优化的四插槽机架式服务器，适用于数据密集型应用程序和混合云部署。
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开放式源代码、云解决方案、容器和自动化推动数字化转型，使企业能够灵活地为客户提供服务。然而，许多企业仍在使用原有基础架构和单一应用程序，这限制了其发展和竞争能力。
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¹ IBM Power E1080；运行 SAP ERP 6.0 EHP5 的双层 SAP SD 标准应用基准；Power10 3.55-4.0 GHz 处理器，4,096 GB 内存，8p/120c/960t，174,000 SD 基准用户 (955,050 SAPS)，AIX 7.2，DB2 11.5。认证编号 2021059。所有结果均可参见 sap.com/benchmark，有效期截至 2021 年 8 月 27 日；HPE Superdome Flex；运行 SAP ERP 6.0 EHP5 的双层 SAP SD 标准应用基准；Intel Xeon Platinum 8280L 2.7 GHz，16p/448c/896t，152,508 SD 基准用户 (877,050 SAPS)，运行 Windows Server 2019 和 Microsoft SQL Server 2019，认证编号 2020029。
² 透明内存加密意味着该功能不需要任何用户配置。
³ 从 Power9 E980（12 核模块）到 Power10 E1080（15 核模块），大型 32b 浮点推理型号每个插槽的推理吞吐量提高了 5 倍。基于 IBM 使用 Pytorch 和 OpenBLAS 在同一个 BERT Large 上利用 SqUAD v1.1 数据集进行的测试。
⁴ 基于 IBM 对 IBM 产品故障率的内部分析，将 DDIMM 与行业标准 DIMM 进行比较而得出的结论。