IBM® PowerSC 属于安全性和合规性 (SC) 类别的解决方案，专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM® Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。现在，您可以集中管理所有 IBM® AIX 和 Linux® on Power 端点的 Power 安全性和合规性。通过这种方式，您可以为合规审计（包括 GDPR）获取更好的支持。