主页 计算和服务器 Power PowerSC IBM PowerSC
简化并提高私有云的安全性和合规性
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两名男性 IT 工程师在服务器机房使用数字平板电脑和智能手机。
更高级别的安全性和合规性

IBM® PowerSC 属于安全性和合规性 (SC) 类别的解决方案，专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM® Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。现在，您可以集中管理所有 IBM® AIX 和 Linux® on Power 端点的 Power 安全性和合规性。通过这种方式，您可以为合规审计（包括 GDPR）获取更好的支持。
优势 由生成式人工智能提供洞察

通过自动化改造安全性和合规性降低管理成本并提高效率。

监控

通过实时合规监控来检测虚拟化环境中的安全漏洞。

报告

使用合规报告减少准备安全审计所需的时间和技能。

概要

使用预配置的安全配置文件部署行业标准的安全服务。

可视化

快速查看整个数据中心的安全状态和合规性。

功能 自动化改造安全性和合规性

预构建的配置文件可支持行业标准，例如《支付卡行业数据安全标准》(PCI)、HIPAA、GDPR 等。

实时合规性

当系统更改违反了配置策略规则时，自动监控此情况并立即向管理员显示此情况。

可信网络连接和补丁管理

监控引导映像、操作系统和应用程序是否被篡改，并使用虚拟可信平台模块 (vTPM) 验证其完整性。

可信防火墙

确保虚拟机已设置适当的网络隔离。在相同 Virtual I/O Server 控制的虚拟 LAN 之间启用直接路由。

可信日志记录

确保防篡改日志记录以及便捷的日志备份和管理，且无需在操作系统上运行日志抓取代理。

多重身份验证

提高具有多个身份验证因素的 Power 服务器的保障级别。身份验证因素可用时即可添加。

资源 面向 IBM i 的 PowerSC 工具

了解合规监控工具，一个具有实时事件监控功能的安全和系统信息数据市场。(2.2 MB)

 IBM PowerSC - 安全性和合规性

了解 IBM PowerSC 可降低成本、简化管理、加速合规审计准备工作并通过提高对安全威胁的可见性来降低风险的功能。(522 KB)

 Trusted Surveyor 技术概述

了解 IBM® PowerSC Trusted Surveyor 如何为您的虚拟化网络基础架构提供独立的审计和治理。

PowerSC 的 IT 安全性和合规性

深入了解、测试并记录使用 IBM Power 服务器架构和 IBM 软件解决方案来保护虚拟化数据中心和云基础架构免受新威胁的场景。

 软件生命周期

获取有关各种 IBM PowerSC 版本的软件生命周期的重要信息。

 IBM PowerSC MFA

了解 PowerSC 多重身份验证协议如何在基于 Web 且易于使用的用户界面中提高多重身份验证系统的保证级别。(255 KB)
采取下一步行动

深入了解这些资源，以获取有关 IBM PowerSC 可以为您的企业带来哪些益处的更多详细信息。

了解更多信息 文档 IBM Redbooks 下载、培训和支持