预构建的配置文件可支持行业标准，例如《支付卡行业数据安全标准》(PCI)、HIPAA、GDPR 等。
当系统更改违反了配置策略规则时，自动监控此情况并立即向管理员显示此情况。
监控引导映像、操作系统和应用程序是否被篡改，并使用虚拟可信平台模块 (vTPM) 验证其完整性。
确保虚拟机已设置适当的网络隔离。在相同 Virtual I/O Server 控制的虚拟 LAN 之间启用直接路由。
确保防篡改日志记录以及便捷的日志备份和管理，且无需在操作系统上运行日志抓取代理。
提高具有多个身份验证因素的 Power 服务器的保障级别。身份验证因素可用时即可添加。
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