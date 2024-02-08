Fiserv 的使命是帮助客户转移资金并传送信息，从而推动世界向前发展。该公司专注于金融服务技术，提供支付、处理服务、客户和渠道管理、风险与合规性以及洞察和优化领域的解决方案。

管理金融交易必然会涉及交换、存储和处理敏感数据。Fiserv 必须不断向客户和审计人员证明，公司将负责任地管理这些数据，且赢得客户信任是其首要任务之一。

因此，公司的 IT 团队极其重视安全问题。该公司的 IT 系统每年都要接受多次复杂的内部和外部审计，并需要符合众多行业和监管标准。然而，定期审计不足以保证持续的合规性：公司还必须全天候监控其系统，确保每台服务器始终保持正确的配置。

作为系统配置基准，Fiserv 采用称为互联网安全中心 (CIS) 基准的最佳实践安全框架。公司的每台服务器都应满足基准中所定义标准的强制性设置和最低总体分数阈值。

Fiserv 的 IBM Power Systems 工程师 Zach Floen 解释说：“从安全角度来看，服务器的理想配置是将其完全锁定，使其根本无法与任何其他系统交换任何数据。但如果服务器无法通信，便毫无用处。”

虽然 Fiserv 已经对其服务器的安全配置加以监控，但他们寻求在其服务器资产中开展集成度更高的端到端合规性管理。例如，如果公司的工程师需要安装一台新服务器，他们必须花费四到五个小时手动核对清单来“强化”配置，以便通过合规性阈值。

同样，该团队在进行维护和升级时经常需要对服务器配置进行临时更改。工程师必须手动实施这些更改，然后在维护任务完成后将服务器恢复到原始设置。尽管 Fiserv 制定了策略来缓解忘记正确恢复设置的风险，但公司希望找到一种方法，通过以集中、自动化方式控制配置更改来消除可能出现的人为错误。

最后，该团队希望简化其合规性报告流程，并消除管理员必须承担的耗时任务，例如必须手动检索大量服务器的合规性报告。