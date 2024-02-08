作为金融机构的服务提供商，Fiserv 将 IT 安全放在首位。为履行保护客户数据的承诺，Fiserv 决定采用新的合规性监控平台 IBM® PowerSC，简化并自动化 IBM® AIX 环境的 IT 安全管理。
Fiserv 的使命是帮助客户转移资金并传送信息，从而推动世界向前发展。该公司专注于金融服务技术，提供支付、处理服务、客户和渠道管理、风险与合规性以及洞察和优化领域的解决方案。
管理金融交易必然会涉及交换、存储和处理敏感数据。Fiserv 必须不断向客户和审计人员证明，公司将负责任地管理这些数据，且赢得客户信任是其首要任务之一。
因此，公司的 IT 团队极其重视安全问题。该公司的 IT 系统每年都要接受多次复杂的内部和外部审计，并需要符合众多行业和监管标准。然而，定期审计不足以保证持续的合规性：公司还必须全天候监控其系统，确保每台服务器始终保持正确的配置。
作为系统配置基准，Fiserv 采用称为互联网安全中心 (CIS) 基准的最佳实践安全框架。公司的每台服务器都应满足基准中所定义标准的强制性设置和最低总体分数阈值。
Fiserv 的 IBM Power Systems 工程师 Zach Floen 解释说：“从安全角度来看，服务器的理想配置是将其完全锁定，使其根本无法与任何其他系统交换任何数据。但如果服务器无法通信，便毫无用处。”
虽然 Fiserv 已经对其服务器的安全配置加以监控，但他们寻求在其服务器资产中开展集成度更高的端到端合规性管理。例如，如果公司的工程师需要安装一台新服务器，他们必须花费四到五个小时手动核对清单来“强化”配置，以便通过合规性阈值。
同样，该团队在进行维护和升级时经常需要对服务器配置进行临时更改。工程师必须手动实施这些更改，然后在维护任务完成后将服务器恢复到原始设置。尽管 Fiserv 制定了策略来缓解忘记正确恢复设置的风险，但公司希望找到一种方法，通过以集中、自动化方式控制配置更改来消除可能出现的人为错误。
最后，该团队希望简化其合规性报告流程，并消除管理员必须承担的耗时任务，例如必须手动检索大量服务器的合规性报告。
Fiserv 服务器架构的很大一部分由运行 IBM AIX 操作系统的 IBM Power Systems 服务器构成，用于支持核心财务系统和数据库。当公司开始审查可供选择的全新合规性管理平台时，发现 IBM 提供了一个量身定制的解决方案：IBM PowerSC。Zach Floen 表示：“IBM PowerSC 正在迅速演变为一款功能异常强大的合规性管理工具。它提供了我们现有工具所没有的功能，且涵盖在我们现有的 AIX 企业版许可证中，因此我们不必担心会产生额外成本。”当时，Fiserv 正准备通过将不同的服务器组整合到单个私有云环境，来使其 IBM AIX 环境更加合理化。这一举措提供了从公司现有合规性工具转向 PowerSC 的绝佳机会。
Fiserv 在其 AIX 资产中推出 PowerSC 软件后，该团队迫切希望利用该解决方案的合规性自动化功能。
例如，PowerSC 会监视允许在每台服务器上运行的一系列程序，并在执行任何未经授权的程序时通知管理员。在维护会话期间，可以为服务器组关闭此功能，并设置为在某段时间后自动重新开启。因此，工程师在维护过程中不再需要手动更改配置，大大降低了系统意外暴露的风险。
PowerSC 还提供了预构建的安全配置文件，支持 PCI-DSS、HIPAA 和 GDPR 等行业和监管标准。管理员只需单击一下即可将配置文件应用于服务器，而不必花费数小时检查每台新计算机的安全清单。
Zach Floen 表示：“我们正在与 IBM 合作构建一个完全符合 CIS 基准的开箱即用型安全配置文件。一旦有了配置文件，我们在最新的虚拟化 AIX 平台中设置机器时，便能够消除数小时的手动配置。”
这些配置文件还有助于快速修复配置问题，Zach Floen 解释道：“我们能够监控服务器并在服务器设置出现问题时及时发现，但为了修复这些问题，我们仍然必须登录各个机器。借助 PowerSC，我们只需单击管理界面中的一个按钮，它就会立即将配置文件重置为正确的状态。”
Fiserv 在服务器合规性监督流程中节省了大量时间，预计未来会节省更多时间。目前，从每台服务器检索合规性信息是一个手动且耗时的过程。借助 PowerSC，团队仅需几秒钟即可自动生成报告。
Zach Floen 总结道：“对于 Fiserv 来说，这不仅仅是合规性，而是赢得客户信任，而这需要一个安全的环境。”
Fiserv 是全球领先的金融服务科技公司之一，拥有约 24,000 名员工，2017 年年收入为 57 亿美元。该公司的解决方案为全球 80 多个国家或地区的 12,000 多家客户提供支持，帮助数百万消费者和企业快速、便捷地转移和管理资金。
要了解有关 IBM Power Systems 服务器和 PowerSC 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问 ibm.com/products/powersc
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