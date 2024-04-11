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AIX 赋能持续创新
人物在电脑上使用 IBM Z 服务器绘制图表的插图

IBM AIX 是 IBM 专有的 Unix 操作系统，专为在 IBM Power 服务器上运行而设计。

三十多年来，企业和机构始终对 IBM AIX 信任有加，一直在该系统中运行其最关键的应用程序。AIX on Power 通过混合云和开源功能持续推动创新，从而帮助企业在弹性的安全环境中构建和部署现代化应用程序。

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总体拥有成本 (TCO)

了解您的企业可以从 Power 服务器获得的投资回报率。

网络研讨会

利用 IBM Power 和 AIX 为 Oracle 工作负载提供支持
在 IBM Power10 上运行 AIX 是企业制胜的法宝
优势 领先的安全性

AIX UNIX 操作系统通过 Trusted AIX 和 Trusted Execution 等功能提供强大持久的安全性保障。

 探索 AIX 的安全优势 无可比拟的正常运行时间

运行 AIX 7.3 的 Power 系统拥有最低的年度计划外服务器宕机率和业内表现最佳的可靠性能。

 了解关于 AIX Live Update 的更多信息 投资保护策略

AIX 操作系统具备二进制兼容性特点，可确保应用程序在最新版本上正常运行，无需重新编译。

 企业级 AI

利用 AIX 7.3 直接在内核中运行 AI 推理，高效获取洞察成果。

产品系列

AIX 7.3

利用 AIX on Power 高效获取洞察成果，精简自动化流程，完善性能和安全性，确保企业 IT 环境混合云准备就绪。

查看 AIX 7.3 文档 

 

AIX 7.2

AIX 7.2 on Power 帮助企业保持可用性，并在不中断运行的情况下应用新级别的操作系统，增加正常运行时间并实现卓越性能。

查看 AIX 7.2 扩展包详情 

 

AIX 扩展包

可扩展基本操作系统的各种功能，并在选定媒介后随附于每份新订单。

 

 
用例 构建云原生应用程序并与 AIX 共置

使用 IBM 加速器和工具，快速安全地实现应用程序现代化。

 IBM 应用程序现代化实际操作指南 利用 AIX 提升云端敏捷性

借助与企业本地环境一致的架构，简化并加快云端部署。

 

 IBM Power Virtual Server 将 AIX 基础架构作为代码进行自动化管理

通过 Ansible 加快部署应用程序，节省时间并降低 IT 成本。

 利用 Ansible 加快部署应用程序
资源 Sicredi 改用 IBM Power10

在 20 多年的合作中，IBM 一直协助 Sicredi 恪守对客户的承诺。

 IBM AIX 培训

通过从基础到高级、涵盖各种主题的课程来拓展您的技能和知识。

 IBM AIX v7 管理员认证

广泛了解 AIX 管理和操作。学习所需技能并参加相关考试。

 加入 AIX 社区徽章计划

该计划旨在表彰那些经常做出贡献的 AIX 用户，社区及所有成员的成功与活跃表现与其贡献密不可分。

 在 IBM Power Systems Virtual Server 中实施 Oracle RAC

本文概述了在 IBM Power Virtual Server 的 AIX 中部署 Oracle Real Application Cluster (RAC) 所需的步骤。

 AIX 7.2.5.3 通用标准管理指南

本文档提供了配置和操作 AIX 7.2 Technology Level 5 (TL5) Service Pack 3 (SP3) 的说明。

 延长 AIX 更新访问密钥有效期限

在 ESS（授权系统支持）工具中生成新密钥、下载密钥、通过电子邮件发送密钥，并获取管理密钥协助。

 探索 Power10

加快响应速度，提供数据保护功能，高效获取洞察成果并精简自动化流程，同时以可持续发展的方式最大限度提高运行的可靠性。

 业务合作伙伴的软件

借鉴 160 多个已验证的解决方案，让企业的 IBM Power 投资发挥最大效益。
后续步骤

约定时间，与 IBM Power 专家进行一次 30 分钟免费会谈。
更多探索方式 社区 支持 IBM 全球融资部