IBM AIX 是 IBM 专有的 Unix 操作系统，专为在 IBM Power 服务器上运行而设计。
三十多年来，企业和机构始终对 IBM AIX 信任有加，一直在该系统中运行其最关键的应用程序。AIX on Power 通过混合云和开源功能持续推动创新，从而帮助企业在弹性的安全环境中构建和部署现代化应用程序。
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了解您的企业可以从 Power 服务器获得的投资回报率。
利用 IBM Power 和 AIX 为 Oracle 工作负载提供支持
AIX UNIX 操作系统通过 Trusted AIX 和 Trusted Execution 等功能提供强大持久的安全性保障。
运行 AIX 7.3 的 Power 系统拥有最低的年度计划外服务器宕机率和业内表现最佳的可靠性能。
AIX 操作系统具备二进制兼容性特点，可确保应用程序在最新版本上正常运行，无需重新编译。
利用 AIX 7.3 直接在内核中运行 AI 推理，高效获取洞察成果。
AIX 7.3
利用 AIX on Power 高效获取洞察成果，精简自动化流程，完善性能和安全性，确保企业 IT 环境混合云准备就绪。
AIX 7.2
AIX 7.2 on Power 帮助企业保持可用性，并在不中断运行的情况下应用新级别的操作系统，增加正常运行时间并实现卓越性能。
AIX 扩展包
可扩展基本操作系统的各种功能，并在选定媒介后随附于每份新订单。
使用 IBM 加速器和工具，快速安全地实现应用程序现代化。
借助与企业本地环境一致的架构，简化并加快云端部署。
通过 Ansible 加快部署应用程序，节省时间并降低 IT 成本。
在 20 多年的合作中，IBM 一直协助 Sicredi 恪守对客户的承诺。
通过从基础到高级、涵盖各种主题的课程来拓展您的技能和知识。
广泛了解 AIX 管理和操作。学习所需技能并参加相关考试。
该计划旨在表彰那些经常做出贡献的 AIX 用户，社区及所有成员的成功与活跃表现与其贡献密不可分。
本文概述了在 IBM Power Virtual Server 的 AIX 中部署 Oracle Real Application Cluster (RAC) 所需的步骤。
本文档提供了配置和操作 AIX 7.2 Technology Level 5 (TL5) Service Pack 3 (SP3) 的说明。
在 ESS（授权系统支持）工具中生成新密钥、下载密钥、通过电子邮件发送密钥，并获取管理密钥协助。
加快响应速度，提供数据保护功能，高效获取洞察成果并精简自动化流程，同时以可持续发展的方式最大限度提高运行的可靠性。
借鉴 160 多个已验证的解决方案，让企业的 IBM Power 投资发挥最大效益。