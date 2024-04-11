IBM® Cloud Management Console 作为 IBM Cloud 中托管的服务运行，组织无需维护软件即可监控基础架构。整个 IBM® Power® Enterprise 的性能、库存和日志记录的动态视图，无论是在本地还是外部，都可以简化并统一单个位置的信息。这使客户能够轻松做出更明智的决策。随着私有云和混合云部署的增长，企业需要对这些环境有新的洞察分析。提供整合信息和分析的工具可以成为基础架构平稳运行的关键推动因素。