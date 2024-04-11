IBM® Cloud Management Console 作为 IBM Cloud 中托管的服务运行，组织无需维护软件即可监控基础架构。整个 IBM® Power® Enterprise 的性能、库存和日志记录的动态视图，无论是在本地还是外部，都可以简化并统一单个位置的信息。这使客户能够轻松做出更明智的决策。随着私有云和混合云部署的增长，企业需要对这些环境有新的洞察分析。提供整合信息和分析的工具可以成为基础架构平稳运行的关键推动因素。
软件即服务部署可以避免人员安装和维护软件。
提供的有关经过汇总的 Power 服务器的信息包括性能、库存和日志记录数据。
具有逻辑分组的“概览视图”显示系统运行状况、能源使用情况和操作系统指标。
SasS 产品支持更加灵活地管理拥有成本并提供按月付费订阅，非常方便。
可通过移动设备、平板电脑和个人电脑访问安全云服务。
库存系统，包括 Power、HMC、LPAR 和虚拟资源。
白皮书介绍了 IBM Cloud Management Console 的安全架构和配置选项。
了解 IBM 如何使用 Cloud Management Console 帮助您管理 Power Systems 云基础架构。