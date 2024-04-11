如果您希望利用云灵活性和经济性，同时通过 Power 实现业务弹性目标，IBM® Power Private Cloud Edition 则可能是适合您的解决方案。
IBM Power Private Cloud Edition 提供经济高效的卓越软件产品捆绑包，以便您无缝部署和管理私有云、简化安全性和合规性管理，并确保高可用性。云版本共有两种版本：可在 AIX® 或 Linux® 中部署的 Private Cloud Edition；以及带 AIX 的 Private Cloud Edition，其中包括 AIX Standard Edition 7.2 或 7.3，以便从 AIX EE 顺利升级。
在 Power 上快速部署并轻松管理高度可用的私有云环境。
使用 Power 在云环境中简化安全性和合规性管理。
使用与操作系统无关的云部署高可用性解决方案来简化高可用性管理，从而防止停机。
从单个仪表板监控多个 Power 数据中心。
深入了解 IBM Premium Support Services 利用分析工具和专项支持专家简化了整个支持过程。
通过一流的 IT 支持维持最高级别的可用性，从而确保任务关键型系统保持平稳运行。
阅读 IDC 研究。根据该研究，85% 的企业在选择向其购买数据中心系统的供应商时将支持服务作为一项关键优势。
了解有助于确保基础架构投资与工作负载需求保持一致的 IBM 灵活支付计划。