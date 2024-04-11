如果您希望利用云灵活性和经济性，同时通过 Power 实现业务弹性目标，IBM® Power Private Cloud Edition 则可能是适合您的解决方案。

IBM Power Private Cloud Edition 提供经济高效的卓越软件产品捆绑包，以便您无缝部署和管理私有云、简化安全性和合规性管理，并确保高可用性。云版本共有两种版本：可在 AIX® 或 Linux® 中部署的 Private Cloud Edition；以及带 AIX 的 Private Cloud Edition，其中包括 AIX Standard Edition 7.2 或 7.3，以便从 AIX EE 顺利升级。