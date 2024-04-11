主页 计算和服务器 Power SystemMirror IBM PowerHA SystemMirror
通过先进的故障检测、故障转移和恢复功能，实现近乎连续的应用程序可用性
PowerHA 简介
系统管理人员在数据中心用笔记本电脑工作
IBM® PowerHA SystemMirror 意味着业务连续性

IBM PowerHA 技术让您能够部署一个 HA 解决方案，通过一个集成的配置和一个简化的用户界面来满足存储和高可用性要求。IBM® Power 致力于投资并向市场提供旨在保持 IT 环境弹性的解决方案。

IBM PowerHA 技术可用于 IBM® AIX 或 IBM i 的标准版或企业版。在 IBM i 7.5 中，PowerHA for IBM i 将作为单一产品提供，涵盖标准版和企业版功能。
优势  监控可用性

检测并报告系统运行状况、性能和问题。

管理可用性

消除计划内和计划外中断。

多站点配置

配置专为展示灾难恢复能力而设计。

功能 基于主机的复制

使用带有 GLVM 或地理镜像复制功能的 IBM PowerHA 对私有云或公有云配置执行故障转移操作。

 自动化

通过一站式界面管理集群。智能助手可实现更简单、开箱即用的高可用性设置和应用程序管理。

集群技术

为简单的共享存储配置和/或多站点配置编排集群操作。

 经济价值

用于本地部署的 PowerHA 按处理器核心进行授权，一次性收费，包含第一年的软件维护。

高度自主

PowerHA 需要最少的管理参与。它取代了逻辑复制，提供更可靠、高效和易于使用的解决方案。

 集成 IBM SAN 存储

Power HA for IBM i 将 IBM® DS8000 或闪存系统存储整合到 HA/DR 集群中。
资源 IBM PowerHA SystemMirror V7.2 for IBM AIX 更新

此 Redbooks 出版物解决了客户复杂的高可用性要求，以最大限度地提高系统可用性。其中记录了如何将操作技能传授给销售和支持团队。

 IBM PowerHA SystemMirror for i

对于 IBM i 环境，使用基于任务的方法来实现高可用性。基于任务的方法支持您为业务设计和构建自定义的高可用性解决方案。

 IBM PowerHA SystemMirror V7.2 for AIX

此产品简介说明了 PowerHA SystemMirror 的增强功能和能力，并详细介绍了互补集群软件。

 IBM PowerHA SystemMirror for i

此产品简介详细介绍了 IBM PowerHA System Mirror for i 的价值主张，该产品专为高可用性和灾难恢复而设计。
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