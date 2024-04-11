IBM PowerHA 技术让您能够部署一个 HA 解决方案，通过一个集成的配置和一个简化的用户界面来满足存储和高可用性要求。IBM® Power 致力于投资并向市场提供旨在保持 IT 环境弹性的解决方案。

IBM PowerHA 技术可用于 IBM® AIX 或 IBM i 的标准版或企业版。在 IBM i 7.5 中，PowerHA for IBM i 将作为单一产品提供，涵盖标准版和企业版功能。