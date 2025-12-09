基于 IBM® Power 的企业级 AI

旨在为 AI 企业级工作负载提供一站式解决方案

AI 规模化部署正当其时

企业在规模化部署 AI 时面临诸多实际挑战，包括数据与集成复杂性、专业技术人才短缺、安全与合规风险等。IBM Power AI 解决方案和 IBM Spyre Accelerator for Power* 通过全栈优化消除了这些障碍。其成果如何？IBM Power 提供了一个专为承载企业 AI 工作负载而设计的加速、灵活且安全的平台。

在几分钟内完成 AI 部署   

通过 IBM Spyre Accelerator for Power，一键部署 IBM 目录中的 AI 服务1，并在 Power 本地环境与 Power Virtual Server2 间无缝迁移。
提升团队协同效能

实现数据源头推理分析，部署自动化流程助力员工聚焦高价值工作
释放企业数据价值

集成 IBM watsonx.data、Red Hat OpenShift AI、Red Hat AI Inference Server 及开放框架，加速大型数据集推理进程。*
内嵌安全合规保障

平台原生集成安全合规机制，为规模化扩展 AI 构建可信基础。

功能

预构建 AI 服务库

通过 IBM Spyre Accelerator for Power，选用开箱即用方案，一键部署即可简化配置并加速工作负载。
优化推理平台

通过 Spyre、watsonx.data、OpenShift AI 和 Red Hat AI Inference Server，在 Power 服务器上运行传统与生成式 AI 模型，全面优化企业级工作负载。
加速基础设施

利用芯片内外加速技术及企业级基础设施，为传统与生成式 AI 工作负载提供双重优化。
敏捷集成

嵌入式企业知识库每小时可处理超 800 万次文档嵌入以完成知识库集成（基于批处理与提示尺寸均为 128 的 Spyre Accelerator for Power 实现）3

用例

IT 运营

预测 IT 故障、自动检测修复事件、精准规划容量。
医疗保健

分析医学影像，通过数字助手实现理赔与电子健康记录自动匹配。
银行业

检测欺诈行为，支持反洗钱监控，加快风险评估和承保流程。
保险业

管理理赔、防止欺诈、优化承保并支持客户互动。

Power 服务器

IBM Power E1180

IBM Power E1180 是一款专为 AI 时代打造的高端服务器，可提供自主运营、网络弹性和混合云灵活性。
IBM Power E1150

IBM Power E1150 是一款专为数据密集型工作负载打造的 4U 机架式服务器，可提供多达 120 个 Power11 处理器核心和 16 TB DDR5 内存。
IBM Power S1124

IBM Power S1124 是一款 4U 机架服务器，可提供更高的可扩展性、性能和安全性，同时为任务关键型工作量提供可靠性和敏捷性。
IBM Power S1122

IBM Power S1122 是一款 2U 机架服务器，它可扩展混合云中的任务关键型工作负载，并可提高灵活性、可扩展性和可靠性。
IBM Power Virtual Server

它是一款安全的虚拟服务器，可按企业自有节奏和适宜价位来推进现代化转型，且无论是在本地还是异地，均可提供一致的使用体验。
客户案例
SiPH

了解医院如何利用 AI 和 IBM 技术优化癌症诊断流程，提高诊断速度和准确度，并聚焦高风险病例。

 阅读案例
M.R. Williams

了解家族分销商如何利用 IBM i 和 Power 从勒索软件攻击中快速恢复，重启核心业务，并利用生成式 AI 工具推动现代化进程。

 阅读案例
Hans Geis

了解物流供应商如何利用 IBM i 和 Power 平台搭载的 AI 将订单处理时间缩短 80%，处理速度提高 5 倍，进而实现精准运营与客户响应升级。

 阅读案例
采取后续步骤

脚注

*IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。有关未来潜在产品的信息旨在概述产品的总体方向，在做出购买决策时不应以此为依据。有关未来潜在产品的信息并不作为交付任何材料、代码或功能的保证、承诺或法律义务。有关未来潜在产品的信息不会纳入到任何合同中。针对我们产品所描述的任何未来特性或功能的开发、发布和时间安排均由我们自行决定。

1. ‎IBM 所支持目录中的 AI 服务以一个或一组容器的形式交付，可以使用单个部署命令完成容器部署。用户在对应 AI 服务界面点击操作时，系统将在后端自动执行相关部署指令。

2. 通过开放行业标准 API 实现统一配置，对 IBM 官方目录中的所有 AI 服务实现前端服务与后端推理能力的解耦。任何需要 AI 推理功能的服务，均可连接符合 OpenAI API 或 watsonx.aiAPI 规范的推理端点（包括 Spyre 端点、红帽 AI 推理服务器、IBM Cloud、OpenAI、Azure、AWS、GCP 等）。这些服务可部署于 IBM Power 本地服务器或 IBM Power Virtual Server 云平台。

3. 基于单卡容器环境，使用 128 提示尺寸与 128 批处理尺寸对百万单元数据集进行的内部测试结果。实际性能因工作负载规模、存储子系统配置及其他环境因素而有所不同。