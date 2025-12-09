基于 IBM® Power 的企业级 AI

企业在规模化部署 AI 时面临诸多实际挑战，包括数据与集成复杂性、专业技术人才短缺、安全与合规风险等。IBM Power AI 解决方案和 IBM Spyre Accelerator for Power* 通过全栈优化消除了这些障碍。其成果如何？IBM Power 提供了一个专为承载企业 AI 工作负载而设计的加速、灵活且安全的平台。