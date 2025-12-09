基于 IBM® Power 的企业级 AI

旨在为 AI 企业级工作负载提供一站式解决方案
企业在规模化部署 AI 时面临诸多实际挑战，包括数据与集成复杂性、专业技术人才短缺、安全与合规风险等。IBM Power AI 解决方案和 IBM Spyre Accelerator for Power* 通过全栈优化消除了这些障碍。其成果如何？IBM Power 提供了一个专为承载企业 AI 工作负载而设计的加速、灵活且安全的平台。
实现数据源头推理分析，部署自动化流程助力员工聚焦高价值工作
集成 IBM watsonx.data、Red Hat OpenShift AI、Red Hat AI Inference Server 及开放框架，加速大型数据集推理进程。*
平台原生集成安全合规机制，为规模化扩展 AI 构建可信基础。
通过 IBM Spyre Accelerator for Power，选用开箱即用方案，一键部署即可简化配置并加速工作负载。
通过 Spyre、watsonx.data、OpenShift AI 和 Red Hat AI Inference Server，在 Power 服务器上运行传统与生成式 AI 模型，全面优化企业级工作负载。
利用芯片内外加速技术及企业级基础设施，为传统与生成式 AI 工作负载提供双重优化。
嵌入式企业知识库每小时可处理超 800 万次文档嵌入以完成知识库集成（基于批处理与提示尺寸均为 128 的 Spyre Accelerator for Power 实现）3
预测 IT 故障、自动检测修复事件、精准规划容量。
分析医学影像，通过数字助手实现理赔与电子健康记录自动匹配。
检测欺诈行为，支持反洗钱监控，加快风险评估和承保流程。
管理理赔、防止欺诈、优化承保并支持客户互动。
IBM Power E1150 是一款专为数据密集型工作负载打造的 4U 机架式服务器，可提供多达 120 个 Power11 处理器核心和 16 TB DDR5 内存。
了解医院如何利用 AI 和 IBM 技术优化癌症诊断流程，提高诊断速度和准确度，并聚焦高风险病例。
了解家族分销商如何利用 IBM i 和 Power 从勒索软件攻击中快速恢复，重启核心业务，并利用生成式 AI 工具推动现代化进程。
了解物流供应商如何利用 IBM i 和 Power 平台搭载的 AI 将订单处理时间缩短 80%，处理速度提高 5 倍，进而实现精准运营与客户响应升级。
*IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。有关未来潜在产品的信息旨在概述产品的总体方向，在做出购买决策时不应以此为依据。有关未来潜在产品的信息并不作为交付任何材料、代码或功能的保证、承诺或法律义务。有关未来潜在产品的信息不会纳入到任何合同中。针对我们产品所描述的任何未来特性或功能的开发、发布和时间安排均由我们自行决定。
1. IBM 所支持目录中的 AI 服务以一个或一组容器的形式交付，可以使用单个部署命令完成容器部署。用户在对应 AI 服务界面点击操作时，系统将在后端自动执行相关部署指令。
2. 通过开放行业标准 API 实现统一配置，对 IBM 官方目录中的所有 AI 服务实现前端服务与后端推理能力的解耦。任何需要 AI 推理功能的服务，均可连接符合 OpenAI API 或 watsonx.aiAPI 规范的推理端点（包括 Spyre 端点、红帽 AI 推理服务器、IBM Cloud、OpenAI、Azure、AWS、GCP 等）。这些服务可部署于 IBM Power 本地服务器或 IBM Power Virtual Server 云平台。
3. 基于单卡容器环境，使用 128 提示尺寸与 128 批处理尺寸对百万单元数据集进行的内部测试结果。实际性能因工作负载规模、存储子系统配置及其他环境因素而有所不同。