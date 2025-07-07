IBM Power E1150：可节省空间的企业服务器

针对 AI 进行优化。针对 IT 进行简化。为混合云提供保护。

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为 AI 打造的经济高效的基础设施

IBM® Power® E1150 是一款 4U 服务器，专为中大型企业的内存密集型与数据密集型工作负载而构建。它拥有多达 120 个 IBM Power11 核心和 16 TB DDR5 内存，且支持混合环境中的多个任务关键型工作负载。其空间意识型设计有助于降低成本、简化运营和扩展工作负载而无需过度配置，因而使其成为需对基础设施进行现代化改造、同时还注重投资回报率和敏捷性的组织的理想选择。
业务连续性

在保持服务在线的同时执行实时系统更新，从而减少中断并提高 IT 员工的工作效率。
网络弹性

实现快速勒索软件检测、响应和恢复，以保护高价值数据免受网络攻击。
优化能源使用并实现更智能的运营

提高运营效率以减少能耗、碳排放量和数据中心占地面积，同时有助于降低总体拥有成本。
可扩展性和灵活发展

它可扩展、适应和发展，从而将 AI 嵌入到核心运营中，同时在混合云中制定业务驱动式工作负载布局决策。

功能

IBM Power E1150 左侧产品照片
自主系统维护

在不中断关键业务负载和运营的情况下实现自动更新与补丁部署——从而提升服务可靠性，减轻 IT 运维负担。
IBM Power E1150 背面产品照片
IBM Power Cyber Vault 功能

采用先进的威胁检测与恢复机制，并与 IBM Storage 解决方案紧密集成，以实现不可变数据保护和快速业务恢复。
一个人将 IBM Power E1150 插入服务器机架
智能能源管理

它是一种具有自动调度功能的新型能源模式，可动态管理能耗，从而有助于确保最佳效率，而不影响关键业务。
IBM Power E1150 俯拍产品照片
AI 和云就绪

片上 AI 引擎可加快 AI 驱动式洞察分析，并将您的工作负载扩展到 IBM Power Virtual Server 中的 Power11。

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采取后续步骤

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