针对 AI 进行优化。针对 IT 进行简化。为混合云提供保护。
IBM® Power® E1150 是一款 4U 服务器，专为中大型企业的内存密集型与数据密集型工作负载而构建。它拥有多达 120 个 IBM Power11 核心和 16 TB DDR5 内存，且支持混合环境中的多个任务关键型工作负载。其空间意识型设计有助于降低成本、简化运营和扩展工作负载而无需过度配置，因而使其成为需对基础设施进行现代化改造、同时还注重投资回报率和敏捷性的组织的理想选择。
在保持服务在线的同时执行实时系统更新，从而减少中断并提高 IT 员工的工作效率。
实现快速勒索软件检测、响应和恢复，以保护高价值数据免受网络攻击。
提高运营效率以减少能耗、碳排放量和数据中心占地面积，同时有助于降低总体拥有成本。
它可扩展、适应和发展，从而将 AI 嵌入到核心运营中，同时在混合云中制定业务驱动式工作负载布局决策。
采用先进的威胁检测与恢复机制，并与 IBM Storage 解决方案紧密集成，以实现不可变数据保护和快速业务恢复。
它是一种具有自动调度功能的新型能源模式，可动态管理能耗，从而有助于确保最佳效率，而不影响关键业务。
片上 AI 引擎可加快 AI 驱动式洞察分析，并将您的工作负载扩展到 IBM Power Virtual Server 中的 Power11。