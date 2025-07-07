IBM® Power® E1150 是一款 4U 服务器，专为中大型企业的内存密集型与数据密集型工作负载而构建。它拥有多达 120 个 IBM Power11 核心和 16 TB DDR5 内存，且支持混合环境中的多个任务关键型工作负载。其空间意识型设计有助于降低成本、简化运营和扩展工作负载而无需过度配置，因而使其成为需对基础设施进行现代化改造、同时还注重投资回报率和敏捷性的组织的理想选择。