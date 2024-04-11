在各种云端和本地环境中无缝移动和管理工作负载。
IBM® Power Virtual Server 是一系列可配置的多租户虚拟 IBM Power 服务器，可访问 IBM® Cloud 服务。
利用 IBM Power Virtual Server 拓展混合云业务。按照企业的节奏和价格要求，在本地和外部完成现代化改造的同时，还可保障 IBM Power 的安全性及其值得信赖的高性能表现。借助协同一致的体验及连接至 Power 基础架构，从混合云中获益。
Power 总拥有成本 （TCO） 计算器
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扩展工作负载，充分利用按使用量付费的方式来有效管理成本。
数分钟之内即可按需为 Power 基础架构增添相关功能。在本地或外部进行管理。
同时管理非生产任务和生产环境。借助虚拟机快速解决问题。
在各种云端和本地环境中无缝移动和管理工作负载。
连接至服务并转换业务模式，包括 Web、DevOps 和 IBM Db2® 工作负载。
将工作负载连接至 IBM Watson®，以改善决策制定并构建认知应用程序。
利用可靠的故障转移解决方案（包括备份、高可用性和灾难恢复等）保持业务正常运行。减少资本支出、规划复杂性和容量的空余空间。
通过优化数据中心，加速实现价值和全球增长。采用符合本地认证堆栈的架构，重新托管工作负载。保持 ISV 认证与支持。
借助能轻松集成至现有工具的云集成 API，连接至 190 多种 IBM Cloud 服务。由购买最大容量的做法改为仅在有需要时，按需配置容量。
减少运营成本、改进服务并缩短响应时间，确保非工作时间亦可提供支持服务。确保资源与关键业务目标保持一致。利用按使用量付费的方式，做出更具成本效益的决策。
Iptor 依靠 IBM Power Virtual Server 为远程员工提供 ERP 支持。
福井大学附属医院利用 IBM Cloud 革新其医疗系统。
Ricoh USA 将一家领先保险公司的工作负载迁移到 IBM Power Virtual Server。
提高 IBM Power Virtual Server 的业务连续性并降低灾难恢复成本。
迁移到云端，利用混合云的灵活性实现应用程序现代化。
使用 IBM Power Virtual Server 在 Red Hat® Enterprise Linux® 上运行关键 SAP HANA 工作负载。
受益于混合云和容器化等新技术。
了解如何将 IBM Power 作为 Oracle® Database 和应用程序工作负载的基础，实现价值最大化。
将 Red Hat OpenShift® 体验扩展到 IBM Power Virtual Server。
*适用于任何 VPC 新资源，包括 Power Virtual Server。仅适用于新订单，积分在激活后 4 个月内有效，且不得与其他折扣或促销优惠同时使用。只需登录或创建 IBM Cloud 帐户，然后升级到“即付即用或订阅帐户。