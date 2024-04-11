利用 IBM Power Virtual Server 拓展混合云业务。按照企业的节奏和价格要求，在本地和外部完成现代化改造的同时，还可保障 IBM Power 的安全性及其值得信赖的高性能表现。借助协同一致的体验及连接至 Power 基础架构，从混合云中获益。