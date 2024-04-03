主页 计算和服务器 Power IBM Power
Power TCO 计算器 IBM Power S1012 正式发布
线条插图：多名 IT 专业人员站在计算机服务器旁边。

IBM Power 是基于 IBM Power 处理器的服务器系列，能够运行 IBM AIXIBM iLinux

该系列能够更快地响应业务需求，保护从核心到云端的数据，并简化洞察分析和自动化流程。实现应用程序和基础架构现代化 - 通过顺畅的混合云体验。IBM® Power 服务器提供组织所需的敏捷性、可靠性和耐久性。

查看交互式演示

深入了解服务器
IBM Power 网络直播系列精彩内容：AIX、SAP HANA、Oracle、灵活使用以及自动化
优势 IBM Power 之所以在业界闻名，是因为它能够为要求最严苛的工作负载提供出色的可伸缩性和性能，通过其卓越的虚拟化和管理功能实现灵活性，凭借更出色的隔离和集成堆栈确保安全性。并连续 14 年保持领先的可靠性评级，这一切均为贵企业带来了独特的总体拥有成本优势。 可靠 - 99.9999%

ITIC 针对 37 个垂直市场中的 1,900 名高层管理人员开展调研，为 IBM Power 的可用性打出了不低于 99.9999% 的评分。¹

 查看报告 安全 – 3.3 分钟

调研报告显示，IBM Power 因安全问题而导致的意外中断不超过 3.3 分钟。²

 查看调研结果 可持续 – 20%

Mondi 表示，SAP S/4HANA 的最终用户应用程序性能提高了 20%，运营效率显著提升，能够满足其环保目标。³

 阅读成功案例 支持 AI - 速度提升 3.5 倍

IBM 测试表明，在 Red Hat OpenShift 上运行的相同多层 OLTP 工作负载，在 IBM Power S1022 服务器上运行 IBM® WebSphere Hybrid Edition 时，每个内核每秒处理的事务数量是其 3.6 倍。

 阅览信息图

产品

IBM Power S1012

IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。

 IBM Power S1014

单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。

 IBM Power S1022

双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。

 IBM Power S1024

双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。

 IBM Power E1050

一款经过优化的四插槽机架式服务器，适用于数据密集型应用程序和混合云部署。

 IBM Power E1080

IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。

 IBM Power Virtual Server

一款安全的虚拟服务器，可按企业自有节奏和适宜价位来推进现代化转型，无论在本地和异地，皆可获得协调一致的服务体验。
工作负载
SAP HANA on Power

了解 IBM Power 如何简化和加速 SAP HANA 的部署及其对企业的影响。

 了解更多
Oracle on Power

为部署 Oracle Database 和应用程序工作负载奠定基础，以大幅提升效益。

 

 了解更多
Red Hat on Power

帮助保障敏感数据和工作负载的安全，同时为整个企业的各种新应用程序提供支持。

 

 了解更多

操作系统

通过可扩展型平台满足混合云需求

IBM AIX AIX on Power 通过混合云和开源功能持续推动创新，从而帮助企业在弹性的安全环境中构建和部署现代化应用程序。AIX 的路线图和支持计划已延伸至 2035 年以后，将继续构成该产品组合必备的战略性根本组成部分。 Expore IBM AIX AIX 策略与路线图
IBM i IBM i 是一个为创新者打造、由创新者打造的平台。具备持续可用性和最先进的安全功能，可与物联网 (IoT)、AI 和 IBM Watson 轻松集成，为企业提供诸多不可或缺的洞察分析。 了解 IBM i IBM i 策略与路线图
Linux on Power Linux on Power 是一款提振业界标准的开放式操作系统，拥有更快的处理速度，以及更高的带宽和固有的内置安全性。 了解 Linux on Power
软件

IBM 虚拟硬件管理控制台 (vHMC)

IBM 硬件管理控制台 (HMC) 用于配置和控制一台或多台 Power 服务器。该控制台提供虚拟设备格式，以提高部署灵活性。

 了解更多 开始试用

IBM PowerSC

IBMPowerSC 属于安全性和合规性 (SC) 类别的解决方案，专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。

 了解更多 开始试用

IBM PowerVC

IBM PowerVC 是一种先进的虚拟化和云管理产品，在 OpenStack 的基础上构建，为 IBM Power 上运行的 AIX、IBM i 和 Linux 虚拟机 (VM) 提供简化的虚拟化管理和云部署。

 了解更多 开始试用
成功案例 Bosch

过渡到 IBM Power10 服务器可将相同工作负载的性能提升 75%，并支持气候目标。

 Coop

优化产品分类和数量，以减少食物浪费。

 Ecogas

向 100 多万用户提供高质量的数字服务。

 RG19

通过动态容量实现灵活且经济高效的服务。
资源 Power 上的 AI

历时一年专注构建，旨在助力 IBM Power 客户利用混合云和 AI 实现增长。

 IBM Power10 系列不断壮大

根据企业的需求，选择灵活且具有敏捷性和自动化功能的混合云模型。

 IBM Power S1014、S1022s、S1022 和 S1024

在我们全面的 Redbooks 指南中，查看这些型号的最新功能、技术和变动。

 IBM Power E1050 技术概述

获取全面的 Redbooks 指南，了解 IBM Power E1050 的最新功能、技术和变动。

IBM Power E1080 技术概述

通过我们全面的 Redbooks 指南，快速了解 IBM Power E1080 的新架构和功能。

随需而变的灵活容量

IBM Power 采用按使用付费的灵活模式，可随业务需求的变化，在专用服务器上动态提供更多资源。

与 IBM Power 专家洽谈

了解如何让企业从顺畅运行的混合云中获益。约定时间，与 IBM Power 专家进行一次 30 分钟免费会谈。
更多探索方式 社区 IBM Power Redbooks IBM 全球融资部
脚注

¹《ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告》
²《2022 年全球服务器硬件、服务器操作系统安全》
³ https://www.ibm.com/cn-zh/case-studies/mondi-group-systems-hardware-sap-s4-hana
https://www.ibm.com/it-infrastructure/resources/power-performance/e1080/