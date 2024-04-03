IBM Power 是基于 IBM Power 处理器的服务器系列，能够运行 IBM AIX、IBM i 和 Linux。
该系列能够更快地响应业务需求，保护从核心到云端的数据，并简化洞察分析和自动化流程。实现应用程序和基础架构现代化 - 通过顺畅的混合云体验。IBM® Power 服务器提供组织所需的敏捷性、可靠性和耐久性。
ITIC 针对 37 个垂直市场中的 1,900 名高层管理人员开展调研，为 IBM Power 的可用性打出了不低于 99.9999% 的评分。¹
调研报告显示，IBM Power 因安全问题而导致的意外中断不超过 3.3 分钟。²
Mondi 表示，SAP S/4HANA 的最终用户应用程序性能提高了 20%，运营效率显著提升，能够满足其环保目标。³
IBM 测试表明，在 Red Hat OpenShift 上运行的相同多层 OLTP 工作负载，在 IBM Power S1022 服务器上运行 IBM® WebSphere Hybrid Edition 时，每个内核每秒处理的事务数量是其 3.6 倍。
IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。
单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
一款经过优化的四插槽机架式服务器，适用于数据密集型应用程序和混合云部署。
IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。
一款安全的虚拟服务器，可按企业自有节奏和适宜价位来推进现代化转型，无论在本地和异地，皆可获得协调一致的服务体验。
通过可扩展型平台满足混合云需求
过渡到 IBM Power10 服务器可将相同工作负载的性能提升 75%，并支持气候目标。
优化产品分类和数量，以减少食物浪费。
向 100 多万用户提供高质量的数字服务。
通过动态容量实现灵活且经济高效的服务。
历时一年专注构建，旨在助力 IBM Power 客户利用混合云和 AI 实现增长。
根据企业的需求，选择灵活且具有敏捷性和自动化功能的混合云模型。
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IBM Power 采用按使用付费的灵活模式，可随业务需求的变化，在专用服务器上动态提供更多资源。
¹《ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告》
²《2022 年全球服务器硬件、服务器操作系统安全》
³ https://www.ibm.com/cn-zh/case-studies/mondi-group-systems-hardware-sap-s4-hana
⁴ https://www.ibm.com/it-infrastructure/resources/power-performance/e1080/